В Исландии появился сервис, позволяющим лошадям отвечать на письма людей

Недавнее глобальное исследование, проведенное туристическим центром Исландии Visit Iceland, показало, что 41% людей во всем мире проверяют свою рабочую электронную почту от одного до четырех раз в день во время отпуска, а 14% просматривает ее 5—6 раз в день.
Этот факт сильно огорчил жителей Исландии и они придумали сервис под названием OutHorse Your Email, позволяющий туристам полностью забыть о рабочих делах и насладиться путешествием по их прекрасной стране.
«Когда туристы приезжают в Исландию, мы хотим, чтобы они в полной мере насладились всем, что может предложить наша страна»,— сказал Сигридур Дёгг Гудмундсдоттир, глава туристического центра Visit Iceland.
OutHorse Your Email помогает людям отвечать на рабочие письма во время отпуска, чтобы они расслабились и не отвлекались от отдыха. Главная фишка этого исландского сервиса в том, что отвечают на письма не люди, а лошадки. Как они это делают? Все очень просто. Коняшки ходят и бегают по огромной похожей на коврик клавиатуре и отправляют с рабочего имейла человека всякую отсебятину. Например, «þþnjifai='., lmbmbnbbhgycdrgzw/'pfæ ndaiFVxhðut7r7r7djsmfdsm» и «þnjifai\'/.p, oii9unnbhvggyvgjhbjm, kfæ,.iklp-jpomohu o/'k;, я, мамф».
«Наш сервис помогает гостям страны избавиться от ощущения, будто они всегда должны быть на связи. С помощью OutHorse Your Email мы надеемся побудить людей на время отключиться от своих забот и взять заслуженный перерыв»,— сообщила Елена Ом, руководитель проекта Horses of Iceland.
Игривым и любопытным исландским лошадкам очень нравится отвечать на письма людей, хотя они понятия не имеют, чем на самом деле занимаются. Для них хождение по клавиатуре — это всего лишь необычная забава, пишет Good News Network.
«Наслаждайтесь поездкой в Исландию без отвлекающих факторов и помните, если вы внезапно получили электронные письма с работы во время отпуска, исландские лошади вас прикроют»,— шутят сотрудники Visit Iceland.
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АНТИФИШКИ
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