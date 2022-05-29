В Исландии появился сервис, позволяющим лошадям отвечать на письма людей

OutHorse Your Email помогает людям отвечать на рабочие письма во время отпуска, чтобы они расслабились и не отвлекались от отдыха. Главная фишка этого исландского сервиса в том, что отвечают на письма не люди, а лошадки. Как они это делают? Все очень просто. Коняшки ходят и бегают по огромной похожей на коврик клавиатуре и отправляют с рабочего имейла человека всякую отсебятину. Например, «þþnjifai='., lmbmbnbbhgycdrgzw/'pfæ ndaiFVxhðut7r7r7djsmfdsm» и «þnjifai\'/.p, oii9unnbhvggyvgjhbjm, kfæ,.iklp-jpomohu o/'k;, я, мамф».

«Наш сервис помогает гостям страны избавиться от ощущения, будто они всегда должны быть на связи. С помощью OutHorse Your Email мы надеемся побудить людей на время отключиться от своих забот и взять заслуженный перерыв»,— сообщила Елена Ом, руководитель проекта Horses of Iceland.





Игривым и любопытным исландским лошадкам очень нравится отвечать на письма людей, хотя они понятия не имеют, чем на самом деле занимаются. Для них хождение по клавиатуре — это всего лишь необычная забава, пишет Good News Network.

«Наслаждайтесь поездкой в Исландию без отвлекающих факторов и помните, если вы внезапно получили электронные письма с работы во время отпуска, исландские лошади вас прикроют»,— шутят сотрудники Visit Iceland.



