Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки

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Камера видеонаблюдения, установленная в аптечном пункте, находящемся в районе Фейра-Сентрал (город Кампина-Гран, штат Паранаиба, Бразилия), в конце июня запечатлела момент воровства в исполнении пожилой бразильянки.
По данным СМИ, пожилая воровка лишилась чувств сразу же после того, как спрятала упаковку медикаментов у себя под одеянием.
Сотрудники аптеки помогли даме вернуться в сознание, а затем передали её прибывшему медицинскому персоналу.
Сотрудники аптеки помогли даме вернуться в сознание, а затем передали её прибывшему медицинскому персоналу.
Стражи порядка позже нанесли визит в больницу, где пообщались с неудачливой воровкой, которая заверила полицейских, что впредь не возьмёт ничего чужого.
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