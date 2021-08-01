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Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки

Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 августа 2021 09:54
Сообщество : Жизнь
Метки: аптека   в мире   видео   воровка   кража   люди   обморок   фото   
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Камера видеонаблюдения, установленная в аптечном пункте, находящемся в районе Фейра-Сентрал (город Кампина-Гран, штат Паранаиба, Бразилия), в конце июня запечатлела момент воровства в исполнении пожилой бразильянки.

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Метки: аптека   в мире   видео   воровка   кража   люди   обморок   фото   
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3  комментария
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163
⛔ Александр ⛔ Полчаса назад
В странах Латинской Америки так же как и в странах СНГ, пенсионерам и простым рабочим жить тяжело.
Люди от безысходности идут на кражу лекарств и еды.
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Sanek Полчаса назад
Можно сказать что это карма. Но с другой стороны возможно ей уже было плохо и нужно было лекарство, а денег не было.
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52
Путеводная Звезда Час назад
Видимо, ей были очень нужны лекарства...
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