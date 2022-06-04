Каких ценных животных привозили из-за границы и разводили в СССР

Она же мускусная крыса - в СССР её выпустили в дикую природу на Камчатке и на Соловецких островах Белого моря в 1928 году. Новый дом получило около 2500 зверьков. Они отлично прижились и размножились, с 1935 года ежегодно добывали несколько миллионов этих животных.

Сейчас ондатра расселилась по всей России, но больше всего ей в Бурятии и в Иркутской области. А так она встречается и во многих странах Европы, Киргизии, Казахстане и даже Израиле.

Американская норка