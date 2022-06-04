FISHKINET
Сообщество RealFishki 542 поста • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Каких ценных животных привозили из-за границы и разводили в СССР

Каких ценных животных привозили из-за границы и разводили в СССР

Автор:
04 июня 2022 00:07
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   енот   мех   норка   нутрия   ондатра   популяция   скунс   
292
6

Многие из них так хорошо адаптировались, что стали вытеснять местные виды.

Во времена становления СССР, страна нуждалась в иностранных деньгах. И одним их самых очевидных способов заработка валюты была продажа пушнины. Тут помогли учёные: советские зоологи провели масштабные эксперименты по заселению страны пушным зверем. Часть из них завезли из других стран, ну а другим просто помогли изменить ареал обитания.

Канадская ондатра

×
×

Она же мускусная крыса - в СССР её выпустили в дикую природу на Камчатке и на Соловецких островах Белого моря в 1928 году. Новый дом получило около 2500 зверьков. Они отлично прижились и размножились, с 1935 года ежегодно добывали несколько миллионов этих животных.

Сейчас ондатра расселилась по всей России, но больше всего ей в Бурятии и в Иркутской области. А так она встречается и во многих странах Европы, Киргизии, Казахстане и даже Израиле.

Американская норка

Ближайшая родственница европейской норки, но с более тёмным и ценным мехом. После Великой Отечественной войны её решили расселить по всему СССР. Лучше всего она прижилась на Алтае, в Хабаровском крае, под Читой и в Иркутской области.

Дальнейшие эксперименты по расселению этого зверя прекратили, потому что норка стала конкурентом соболю - ещё одному животному с ценным мехом.

Енотовидная собака

Первые двадцать особей выпустили в дикую природу возле Владивостока. Спустя три года их популяция увеличилась до 350 животных, а с 1934-го их стали расселять по всей стране.

Енотовидная собака отлично адаптировалась к новым условиям проживания и с 1956 по 1973 годы охотниками было добыто около миллиона этих зверей. Причём в европейской части СССР мех у животного был более густым, чем у енотовидных собак из Приморья.

В Киргизии и Казахстане эти звери не выдержали конкуренции с местными видами, а вот из европейской части страны стали расселяться в Польшу, Германию, Чехию, Францию, Белоруссию, Украину и Швецию. В последней стране расплодились так, что там до сих пор действует программа по уменьшению количества этого зверя.

Нутрия

Её решили расселять по регионам с тёплым климатом - там у животного было больше шансов выжить. С 1931 года нутрию последовательно выпускали в Казахстане, Туркменистане, на Кубани, на Северном Кавказе и в Закавказье.

Почти везде эксперимент провалился: зверёк так и не смог адаптироваться в нашей природе. Хорошо прижился только в Азербайджане, 400 выпущенных зверьков через 15 лет превратились в популяцию из 10 000 особей.

В современной России нутрия живёт лишь на северном побережье Чёрного моря.

Скунс, енот и другие животные

Енота привезли из Америки и выпустили в Азербайджане, Дагестане, Киргизии, Кабарде и под Воронежем. Зверёк хорошо акклиматизировался, но большой экономической выгоды это не принесло - его мех сильно упал в цене.

Американского скунса планировали разводить в Дагестане, Киргизии и в Закавказье, но он нигде не прижился.

В 1941 году в Киргизию из Сибири привезли колонок. Представители семейства куньих заселили территорию возле озера Иссык-Куль.

Кроме этого, советские учёные заботились и о сохранении некоторых видов животных. Азиатскую сайгу выпустили на острова Аральского моря, горного козла привезли в Крым. Расселяли пятнистого оленя, южного кабана, выхухоль, обычную белку и даже крота, его заселяли в степи под Новосибирском. Все эксперименты завершились удачно, популяцию удалось сохранить и увеличить.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СССР   енот   мех   норка   нутрия   ондатра   популяция   скунс   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр 9 часов назад
Нутрий разводят в хозяйстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Лёха 6 часов назад
Американский лось выживает местного, уральского. У пиндоса острые рога, у местного - лопата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14738



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Лучшее ещё впереди": чем там закончилось у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
"Лучшее ещё впереди": чем там закончилось у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Предпенсионный пост о страданиях тридцатилетних
Предпенсионный пост о страданиях тридцатилетних
События на Украине 3- 4 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 3- 4 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Концепт-кар The Huntress с вращающимися колесами, которые подстраиваются под неровную поверхность
Концепт-кар The Huntress с вращающимися колесами, которые подстраиваются под неровную...
35 ремонтных фейлов, на которые не взглянешь без слёз
35 ремонтных фейлов, на которые не взглянешь без слёз
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Популярные теги
#фото#факты#люди#история#дтп#аварии#автомобили#шоу бизнес#Ynews#СССР
#Юмор#интересно#в мире#подборка#Приколы#фотографии#забавно#авто аварии#девушки#Россия
#прикол#животные#интересное#картинки#Разное#Жизнь#новости#автомир#знаменитости#gif
Как обманутые дольщики своими силами с застройщиком разобрались Как обманутые дольщики своими силами с застройщиком разобрались Они более вечные, чем сама вечность Они более вечные, чем сама вечность Как сложилась судьба первой мисс СССР Юлии Сухановой Как сложилась судьба первой мисс СССР Юлии Сухановой "Сырные" сигареты и специальная жвачка: советские методы борьбы с курением "Сырные" сигареты и специальная жвачка: советские методы борьбы с курением Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР Культура распития по-советски: что и как пили граждане СССР? Культура распития по-советски: что и как пили граждане СССР?

На что жалуетесь?

Вернуться