Каких ценных животных привозили из-за границы и разводили в СССР

Многие из них так хорошо адаптировались, что стали вытеснять местные виды.
Во времена становления СССР, страна нуждалась в иностранных деньгах. И одним их самых очевидных способов заработка валюты была продажа пушнины. Тут помогли учёные: советские зоологи провели масштабные эксперименты по заселению страны пушным зверем. Часть из них завезли из других стран, ну а другим просто помогли изменить ареал обитания.
Канадская ондатра
Она же мускусная крыса - в СССР её выпустили в дикую природу на Камчатке и на Соловецких островах Белого моря в 1928 году. Новый дом получило около 2500 зверьков. Они отлично прижились и размножились, с 1935 года ежегодно добывали несколько миллионов этих животных.
Сейчас ондатра расселилась по всей России, но больше всего ей в Бурятии и в Иркутской области. А так она встречается и во многих странах Европы, Киргизии, Казахстане и даже Израиле.
Американская норка
Ближайшая родственница европейской норки, но с более тёмным и ценным мехом. После Великой Отечественной войны её решили расселить по всему СССР. Лучше всего она прижилась на Алтае, в Хабаровском крае, под Читой и в Иркутской области.
Дальнейшие эксперименты по расселению этого зверя прекратили, потому что норка стала конкурентом соболю - ещё одному животному с ценным мехом.
Енотовидная собака
Первые двадцать особей выпустили в дикую природу возле Владивостока. Спустя три года их популяция увеличилась до 350 животных, а с 1934-го их стали расселять по всей стране.
Енотовидная собака отлично адаптировалась к новым условиям проживания и с 1956 по 1973 годы охотниками было добыто около миллиона этих зверей. Причём в европейской части СССР мех у животного был более густым, чем у енотовидных собак из Приморья.
В Киргизии и Казахстане эти звери не выдержали конкуренции с местными видами, а вот из европейской части страны стали расселяться в Польшу, Германию, Чехию, Францию, Белоруссию, Украину и Швецию. В последней стране расплодились так, что там до сих пор действует программа по уменьшению количества этого зверя.
Нутрия
Её решили расселять по регионам с тёплым климатом - там у животного было больше шансов выжить. С 1931 года нутрию последовательно выпускали в Казахстане, Туркменистане, на Кубани, на Северном Кавказе и в Закавказье.
Почти везде эксперимент провалился: зверёк так и не смог адаптироваться в нашей природе. Хорошо прижился только в Азербайджане, 400 выпущенных зверьков через 15 лет превратились в популяцию из 10 000 особей.
В современной России нутрия живёт лишь на северном побережье Чёрного моря.
Скунс, енот и другие животные
Енота привезли из Америки и выпустили в Азербайджане, Дагестане, Киргизии, Кабарде и под Воронежем. Зверёк хорошо акклиматизировался, но большой экономической выгоды это не принесло - его мех сильно упал в цене.
Американского скунса планировали разводить в Дагестане, Киргизии и в Закавказье, но он нигде не прижился.
В 1941 году в Киргизию из Сибири привезли колонок. Представители семейства куньих заселили территорию возле озера Иссык-Куль.
Кроме этого, советские учёные заботились и о сохранении некоторых видов животных. Азиатскую сайгу выпустили на острова Аральского моря, горного козла привезли в Крым. Расселяли пятнистого оленя, южного кабана, выхухоль, обычную белку и даже крота, его заселяли в степи под Новосибирском. Все эксперименты завершились удачно, популяцию удалось сохранить и увеличить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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