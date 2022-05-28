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Культура распития по-советски: что и как пили граждане СССР?

Культура распития по-советски: что и как пили граждане СССР?

Автор:
28 мая 2022 15:15
Сообщество : СССР
Метки: #культура пития   СССР   алкогольные напитки   как пили в СССР   советские граждане.   ушедшая эпоха   
1907
14

В СССР не было интима? Так, может, еще и все были трезвенниками? Как бы ни так. Даже запрет на алкоголь не мог помешать советскому человеку выпить, тем более в праздничное застолье. Какая же культура пития была в давно ушедшую эпоху?

В целом, алкоголики в СССР были, хотя и велись социальные работы против алкоголизма – плакаты, лекции и т.д.

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Во-первых, алкоголь, как и сейчас, позволял снять социальное напряжение. Когда ты 8 часов отработал на заводе, а потом возвращаешься в маленькую покрашенную в зеленый коммуналку, несколько рюмок позволяют вернуть умиротворение в душу. Но обязательно с закуской, будь то огурцы, помидоры, или же бутерброд с хлебом и килькой или селедкой.

Без «закуси», занюхивая кепкой, водку или самогон могли пить только алкоголики. Самогон кстати был под запретом, но когда это было проблемой?

После завода по дороге домой мужики частенько задерживались у пивной бочки, из которой лилось пенное. Можно было выпить по кружке у пивнухи и взять с собой бидон.

Не менее популярными были рюмочные, которых сейчас почти не осталось, да и ассоциируются они с чем-то асоциальным. Сейчас в рюмочных обычно подается множество видов и водки и настоек. Тогда же туда приходили, чтобы пропустить по рюмке после работы. Частенько там были драки.

Иногда водки было не найти, тогда в ход шло все, где есть спирт. Обычно покупали это в аптеке и разбавляли водой. Но бывало и так, что пили спирт и денатурат, хоть и частенько травились.

Более приличные напитки тоже были и становились украшением стола. Вина, портвейн «777», а если удавалось раздобыть коньяк – то это был отдельный праздник.

Сейчас на улице нельзя выпивать, но тогда это было нормой – хоть у подъезда, хоть на детской площадке. Главное, вести себя тихо.

Бутылки, кстати, сразу сдавали, что в общем-то не было чем-то зазорным.

А какая культура пития, по вашему мнению, сегодня?

Источник:

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Метки: #культура пития   СССР   алкогольные напитки   как пили в СССР   советские граждане.   ушедшая эпоха   
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29  комментариев
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17k
Corvus Corax Час назад
"если удавалось раздобыть коньяк – то это был отдельный праздник"

А в чем проблема была? Если только в цене... А так раздобывать не надо, всегда был...
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3k
Николаевич 2 минуты назад
Алкаши нам не друзья
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34
владимир владимиров 5 минут назад
какой-то бред
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20k
BiZ 7 минут назад
"Иногда водки было не найти, тогда в ход шло все, где есть спирт."
еьаные школьники заеьали. неужели такое сочинение в школе задали?
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263
Liberman 8 минут назад
хочешь треснуть - идешь в кабак.
кабаки на выбор: где водку пьют и танцуют. где сидят и чилят,где кальяны,где пабы,где просто дискотеки(клубы). кому что нравится и какой контингент.
например,сегодня: финал ЛЧ - собираемся одноклассниками, 5 рулек,пиво... но пивом не закончится - скорее всего односолодовый пойдет,ну или на худой конец бушмилс(если окентошана не найти). потом в кабак где танцуют и водку пьют,за женским полом.(пить там вискарь) - ну а потом кто домой один, кто в компании прелестной богини)
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387
Павел 10 минут назад
Что значит пить культурно? Это когда пьёшь, надо мизинец оттопыривать?
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5k
Shtoppi 10 минут назад
<<Сейчас на улице нельзя выпивать...>>
Для некоторых это сейчас не проблема, и веду они себя совсем не тихо. Некоторых даже приезд полицаев не пугает, если последние приехать соизволят. Алкашей гонять для них это не выгодно последнее время.
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916
Homem Полчаса назад
У меня в городе на сто тысяч населения был ликёро водочный завод и коньячный завод.И только два кинотеатра.
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93
Olldd Полчаса назад
>>Без «закуси», занюхивая кепкой, водку или самогон могли пить только алкоголики.

-Юноша, Московскую или Столичную, скажем ленинградского разлива, можно было пить и без закуски. Ибо качественная была водка, в отличии от каленвала.
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13k
ss Полчаса назад
Как это чаще всего случается, под правдой выдаётся ложь, которую разбавили капелькой правды. Всегда смешно читать подобные пасквили. За ними всегда просвечивает либо МД, который в лучем случае родился в конце 90-х (а обычно вообще не видел того, о чём говорит), либо откровенный лузер из опустившейся семьи алкоголиков и выросший в соответственном окружении.
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5k
VL 43 минуты назад
Пост в стиле опуса егэшника.
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199
Lexx 45 минут назад
Помню на заводе мужики денатурат очищали активированным углём из противогазного бачка и марганцовкой. Никто не умер. Сам эту получившуюся хрень не пробовал, у меня и так всегда чистый спирт был, выдавали для протирки деталей (денатурат для этого почему то не годился).
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4k
Горожанин 45 минут назад
Начался поток сознания. Вот только одна цитата:

"Во-первых, алкоголь, как и сейчас, позволял снять социальное напряжение. Когда ты 8 часов отработал на заводе, а потом возвращаешься в маленькую покрашенную в зеленый коммуналку..."

Рассказывайте эти сказки для родственников первого секретаря соответствующего обкома КПСС и алкоголика Бориса Николаевича Ельцина. Массовая наркомания вообще пошла - от деток советской элиты, которые явно были не обделены "метрожами".
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15k
seller-k 47 минут назад
"После завода по дороге домой мужики частенько задерживались у пивной бочки, из которой лилось пенное. Можно было выпить по кружке у пивнухи и взять с собой бидон."

Ну да
прям вижу как я с бидоном из проходной к пивнушке бегу... Понапишут всякой хрени. И ведь по этому пи.з.децу кто-то будет рефераты-сочинения потом писать.
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16k
Дядюшка Ау 54 минуты назад
"Вина, портвейн «777», а если удавалось раздобыть коньяк – то это был отдельный праздник."

Шмурдяк Три топора - украшение стола на праздник??? Автор - звездун.
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793
Макс Дорошенко Час назад
Я вырос на окраине городской, со всех сторон окружённой заводами. Металлургический, коксохим, кирпичный, азотный и вишенкой на торте был хим. завод работавший на оборонку. И вы знаете, она была, в смысле культура пития. Конечно, без всех этих понтов и жеманностей но, люди умели и могли культурно выпить. Да, случались переборы но они по сравнению с теми нравами которые пришли в 90-е - детские недоразумения. Перебравшего трудягу обязательно кто-нибудь, кому по пути провожали. Даже абсолютно чужие люди. Иногда даже приходилось брать под руку и таки направлять в нужном направлении, сам видел не раз. ) Люди в целом были добрей и даже культурней.
Насколько помню, соседские мужики брали две бутылки, под них банку кабачковой икры, грамм 300-400 колбаски по 2.80 и сырок типа Дружба. Дёшево и сердито. Ну а я в то время больше соками увлекался, яблочный-12 коп., томатный-10 коп. А самым шиком и дорогим был гранатовый сок, стоил где-то 20-22 копейки. Но, это уже отдельная история.
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207
Антон Макс Дорошенко 55 минут назад
Северный?
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62k
КУЗНЕЦ Час назад
Хватит бухать крепкий алкоголь..
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841
Сергей Час назад
Только по пятницам.
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354
Fisher1979 Час назад
Сосед Афганец пил много, бутылки нам тогда раз в неделю отдавал и хватало на мороженое.
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4k
sedoisever Час назад
Драки, говоришь, в рюмочных случались?
Сейчас-то при элитном бухле драк не бывает... Открываешь ютуб и хоть месяц гляди.
И про денатурат, как про повсеместную вещь написано. А пили его только опустившиеся ханурики.
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25k
Ваня Час назад
как пили, так и продолжают... я не ханжа, сам люблю выпить...
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Антибиотик
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