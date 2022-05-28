Культура распития по-советски: что и как пили граждане СССР?

В СССР не было интима? Так, может, еще и все были трезвенниками? Как бы ни так. Даже запрет на алкоголь не мог помешать советскому человеку выпить, тем более в праздничное застолье. Какая же культура пития была в давно ушедшую эпоху?
В целом, алкоголики в СССР были, хотя и велись социальные работы против алкоголизма – плакаты, лекции и т.д.
Во-первых, алкоголь, как и сейчас, позволял снять социальное напряжение. Когда ты 8 часов отработал на заводе, а потом возвращаешься в маленькую покрашенную в зеленый коммуналку, несколько рюмок позволяют вернуть умиротворение в душу. Но обязательно с закуской, будь то огурцы, помидоры, или же бутерброд с хлебом и килькой или селедкой.
Без «закуси», занюхивая кепкой, водку или самогон могли пить только алкоголики. Самогон кстати был под запретом, но когда это было проблемой?
После завода по дороге домой мужики частенько задерживались у пивной бочки, из которой лилось пенное. Можно было выпить по кружке у пивнухи и взять с собой бидон.
Не менее популярными были рюмочные, которых сейчас почти не осталось, да и ассоциируются они с чем-то асоциальным. Сейчас в рюмочных обычно подается множество видов и водки и настоек. Тогда же туда приходили, чтобы пропустить по рюмке после работы. Частенько там были драки.
Иногда водки было не найти, тогда в ход шло все, где есть спирт. Обычно покупали это в аптеке и разбавляли водой. Но бывало и так, что пили спирт и денатурат, хоть и частенько травились.
Более приличные напитки тоже были и становились украшением стола. Вина, портвейн «777», а если удавалось раздобыть коньяк – то это был отдельный праздник.
Сейчас на улице нельзя выпивать, но тогда это было нормой – хоть у подъезда, хоть на детской площадке. Главное, вести себя тихо.
Бутылки, кстати, сразу сдавали, что в общем-то не было чем-то зазорным.
А какая культура пития, по вашему мнению, сегодня?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Переливашки": красивое хобби советских детей
- Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво
- Самые необычные советские консервы
- Любви нет: теория стакана воды
- Памятник Ленину в Антарктиде: советское наследие на «полюсе недоступности»
А в чем проблема была? Если только в цене... А так раздобывать не надо, всегда был...
еьаные школьники заеьали. неужели такое сочинение в школе задали?
кабаки на выбор: где водку пьют и танцуют. где сидят и чилят,где кальяны,где пабы,где просто дискотеки(клубы). кому что нравится и какой контингент.
например,сегодня: финал ЛЧ - собираемся одноклассниками, 5 рулек,пиво... но пивом не закончится - скорее всего односолодовый пойдет,ну или на худой конец бушмилс(если окентошана не найти). потом в кабак где танцуют и водку пьют,за женским полом.(пить там вискарь) - ну а потом кто домой один, кто в компании прелестной богини)
Для некоторых это сейчас не проблема, и веду они себя совсем не тихо. Некоторых даже приезд полицаев не пугает, если последние приехать соизволят. Алкашей гонять для них это не выгодно последнее время.
-Юноша, Московскую или Столичную, скажем ленинградского разлива, можно было пить и без закуски. Ибо качественная была водка, в отличии от каленвала.
"Во-первых, алкоголь, как и сейчас, позволял снять социальное напряжение. Когда ты 8 часов отработал на заводе, а потом возвращаешься в маленькую покрашенную в зеленый коммуналку..."
Рассказывайте эти сказки для родственников первого секретаря соответствующего обкома КПСС и алкоголика Бориса Николаевича Ельцина. Массовая наркомания вообще пошла - от деток советской элиты, которые явно были не обделены "метрожами".
Ну да прям вижу как я с бидоном из проходной к пивнушке бегу... Понапишут всякой хрени. И ведь по этому пи.з.децу кто-то будет рефераты-сочинения потом писать.
Шмурдяк Три топора - украшение стола на праздник??? Автор - звездун.
Насколько помню, соседские мужики брали две бутылки, под них банку кабачковой икры, грамм 300-400 колбаски по 2.80 и сырок типа Дружба. Дёшево и сердито. Ну а я в то время больше соками увлекался, яблочный-12 коп., томатный-10 коп. А самым шиком и дорогим был гранатовый сок, стоил где-то 20-22 копейки. Но, это уже отдельная история.
Сейчас-то при элитном бухле драк не бывает... Открываешь ютуб и хоть месяц гляди.
И про денатурат, как про повсеместную вещь написано. А пили его только опустившиеся ханурики.