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Самые необычные советские консервы

Самые необычные советские консервы

Автор:
28 мая 2022 09:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Еда   СССР   консервы   советские консервы   факты   фото   
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Советская промышленность выпускала и такие консервы, вкус которых вам сложно представить. Как думаете, что могло называться «завтраком туриста»?

Остров Шикотан. Продукция, выпускаемая рыбокомбинатом "Островной". (c) Сергей Метелица/TASS

Если верить главной кулинарной книге «О вкусной и здоровой пище», с 1937 года ассортимент советских консервов составлял около 700 наименований. Мы рассказывали о консервированной воде, которая в советские годы была нужна в экстренном случае морякам и подводникам, однако это были не единственные необычные консервы того времени.


1. Гречневая каша

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Пожалуй, нигде в мире гречка не пользуется такой популярностью, как в России. Ее едят в самом разном виде, и с сахаром, и с солью, и даже делают из нее котлеты. Несмотря на то, что гречку можно даже не варить, а просто запарить горячей водой на пару часов, на советских прилавках можно было нередко встретить консервированную гречку. Чаще всего этот продукт выпускался со свининой или говядиной. Главными потребителями были туристы - такая каша могла легко утолить голод после долгих походов, а разогреть ее можно было прямо в банке, опустив на 10 минут в кипяток. В народе она так и называлась - «завтрак туриста»  (иногда консервы выпускались именно под таким названием и могли состоять просто из тушенки или из рыбных тефтелей). В составе были только натуральные ингредиенты, при этом хранится она могла два года. Каша в консервах продается и сегодня, причем не только гречневая, но и перловая, и рисовая.


2. Березовый сок


Собирать березовый сок было любимым занятием многих советских граждан (а кто-то до сих пор это с удовольствием делает). Но если не было желания идти ранним утром в весенний лес, то березовый сок можно было найти и в ближайшем магазине. Где-то его продавали на разлив, как сегодня газировку на фудкортах, а где-то - прямо в консервной банке.


3. Консервированные макароны


Макароны, закатанные в банку, были призваны решить проблему «кухонного рабства». Эти полуфабрикаты значились в каталоге консервов в конце 1950-х, причем они производились сразу вместе с мясом. В продаже были консервированные макароны с говядиной, со свининой, с куриным паштетом, а также с куриным рагу.


4. Краб в банке


Огромная часть советских консервов была посвящена именно рыбе: шпроты в масле, бычки в томате, горбуша в собственном соку. Но кроме этого, в СССР выпускали в консервах и дорогого сегодня камчатского краба. На Камчатке работали даже специальные суда-краболовы - плавучие консервные заводы.


5. Китовое мясо


Китобойный промысел запретили в 1987 году в СССР, а до этого времени в продаже можно было увидеть консервированное китовой мясо.

«Пару раз пробовал консервы из китового мяса, - пишет блогер из Тольятти Максим Малявин. - Чем-то говяжью тушенку напоминала, только нежнее — и одно мясо. Потом, сколько ни приглядывался к магазинным прилавкам, больше ни разу таких не встречал. Куда-то исчезли, да так больше и не появились».


6. Мясо криля

Криль - это такие мелкие рачки, которые использовались, в основном, как кормовая продукция. А вот в СССР в конце 1960-х придумали делать из нее пасту «Океан» и консервированное мясо, причем сначала многие вообще не понимали, что из криля готовить, но благодаря рекламе распробовали. Получилась отличная и полезная океаническая намазка на бутерброд. Состав натуральный - только криль и соль. Мясо криля выглядит как множество миниатюрных креветок, а вкус более соленый и «рыбный». Любители морепродуктов оценят.


7. Кукумария

Один из самых странных (но весьма популярных) советских продуктов - это кукумария, или морской огурец. Выглядит максимально непрезентабельно, однако этот моллюск помогает тем, у кого проблемы со щитовидной железой. В свежем виде увидеть его можно было крайне редко, но консервы из кукумарии периодически появлялись в рыбных отделах.


8. Фаршированный перец


Перец, начиненный рисом с мясным фаршем, до сих пор безумно популярное блюдо в России. В советские годы фаршированный перец выпускался и в виде такого полуфабриката, который достаточно было просто разогреть и можно было подавать к столу.


9. Борщ в банках

В советское время консервировали и любимый суп русских - борщ. Приготовлен он был по всем правилам: на наваристом мясном бульоне, со свеклой, капустой и картошкой. Кроме него купить можно было также и другие традиционные русские супы - консервированные щи, уху и рассольник.


10. Свекла

Многие россияне отлично помнят вкус кабачковой или баклажанной икры - эти консервы были очень популярны в СССР. Однако кроме этих овощей, в банки закатывали и свеклу, причем делали из нее не только икру, но и просто мариновали кусочками.

Источник:

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Метки: Еда   СССР   консервы   советские консервы   факты   фото   
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25  комментариев
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1k
Sergey Pankratov 18 минут назад
[ Многие россияне отлично помнят вкус кабачковой или баклажанной икры ]
Ну, за несколько дней не забудешь
На прошлой неделе покупал. У некоторых производителей овощная икра - просто пальчики оближешь.
Кстати, домашняя икра, у кого ни пробовал, не сравнится по вкусу с заводской, заводская вкуснее. Единственное, наверное, исключение. Все другие овощные консервы, конечно, домашние лучше.
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5k
heta 2 минуты назад
В маленьком захолустном городочке с населением в каких-то 30 тысяч человек, в середине центральной Украины, где я провёл почти всё детство, при всем нелюбимом СССР было 7 (семь!) заводов и фабрик. Это не считая АТМ, мехколон, всяких скотоферм и птичников, и других предприятий. Одна из фабрик - консервная, где я работал на летних каникулах в старших классах. Так вот на ней выпускали консервированную картошку, которую отправляли в Афганистан. В магазинах её ни разу не видел.
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257
дядя Ваня 4 минуты назад
Маринованная свекла - вкус детства. Не знаю почему, но именно ее хочется сейчас попробовать. Точно помню что ничего особенного, кислая, слегка маслянистая, но вот уже много лет хочу опять попробовать этот вкус.
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71
Sumrak58100 6 минут назад
Консервы из китового мяса - вполне себе нормально. Ещё морская капуста, она и сейчас выпускается.
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20k
Dobrovit 6 минут назад
Всё просрали...((
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192
Lexx 7 минут назад
Консервированная гречневая каша и сейчас есть, с кусочками подобия мяса.
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66
PsyDoza Frankenschpökel 13 минут назад
Эх, китовое мясо... Во Владивостоке в середине 80-х пирожок с китовым мясом 5 копеек стоил, как сейчас помню. А запах... Мммм, вкуснятина...
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18k
Алексей 13 минут назад
как то в начале 90х купил кильку в томате, а там печень трески....
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145
morzov Алексей 10 минут назад
Надо было сразу пучек лотерейных билетов брать...поперло ведь!
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18k
Алексей 18 минут назад
мясо криля - бомба. Помню полки в магазине "океан" пустые, только пельмени с мясом криля. Шикарные были пельмени!
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1k
Шурман Полчаса назад
Половину видел а вторую нет , видать до Казахстана хрен что доходило особенно до Киргизии или Узбеков , сейчас глупость напишу но эта правда , из нас качали все а нам КУЙ , Москали все кушали и Прибалтика с Украиной а мы всегда обделенные были !!! Просто факт , сами же зерно передавали а хлеб и все по талонам , как вспомню то в дрожь бросает !
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377
Александр Потёмкин Шурман 20 минут назад
Не звизди, я в 70-80-е в Казахстане видАл и едАл то, о чём в Москве толко слышал
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145
morzov Шурман 9 минут назад
Сейчас не качаем, узбагойзя
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183
sergizs Шурман 5 минут назад
Не неси ахинею мальчик . Когда были гости или туристы из России ,ходили с открытыми ртами во всех продмагах были пирамиды из рыбных консервов ,каких только не было ,что в городских ,что в кишлачных . Набирали и отправляли в России посылками ,А приедешь в Киргизию так там вообще Эдем с продуктами .Узбеки начали массово кушать рыбу свежую ,гдето с 1972-74 г.г. Поставили котёл и стали рыбу в кляре жарить для себя ,народ подошёл (все парни служили в армии) попросил продать ,и пошло поехало ,стали во всё Узбекистане рыбу жарить и кушать ,я имею ввиду местных товариСчей
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21k
Слепой Пью 46 минут назад
Через полчасика собрался в магазин, как раз за борщом или рассольником, в банках. Для холостяков - классная вещь. Добавляю туда картошки, чтоб погуще было, копченостей можно или колбаски порезанной - и алга!
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11k
Кыся 49 минут назад
Консервы были замечательные, жаль только, что в магазине было не 700 видов, а штук 5 в лучшем случае, и те из серии "килька в томате".
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26k
Андрей Иванов 58 минут назад
Главными потребителями были туристы - такая каша могла легко утолить голод после долгих походов, а разогреть ее можно было прямо в банке, опустив на 10 минут в кипяток. В народе она так и называлась - «завтрак туриста» (иногда консервы выпускались именно под таким названием и могли состоять просто из тушенки или из рыбных тефтелей)

Бред. Завтрак туриста - мясные консервы, тушёнка с мясом более низких сортов, чем в обычной, но с большим содержанием специй. Срок хранения меньше. Для походов на пару-тройку дней нормально, для снабжения войск, экспедиций и резерва - нет.
ГОСТ - https://docs.cntd.ru/document/1200021456https://docs.cntd.ru/document/1200021456

Тушёнка с кашей так и называлась. Туристами активно использовалась (на кой хрен варить кашу, если можно разогреть и, в отличии от крупы, не боится попадания влаги в пути)
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145
morzov Андрей Иванов 5 минут назад
Это смотря какие туристы и куда идти....не всегда есть возможность банку тушёнки тащить, а уж готовую кашу да в поход вообще извращение какое тр
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3k
CHYCMYMPUK Час назад
А я помню сосиски и ветчину в банках. Вот только, кажется импортные они были, врать не буду. Родственники присылали из Москвы. Вкуснее не ел ничего. Сельдь иваси в больших банках, ламинария (морская капуста) да много чего было
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377
Александр Потёмкин CHYCMYMPUK 12 минут назад
Помню про сосиски... Польские или Венгерские... Тоненькие, по сравнению с нашими, а на вкус... Ну, на мой взгляд, "съедобные". Они, по-моему, чуток, как-бы, подкопчёные были...
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