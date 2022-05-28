Самые необычные советские консервы

Китобойный промысел запретили в 1987 году в СССР, а до этого времени в продаже можно было увидеть консервированное китовой мясо.

«Пару раз пробовал консервы из китового мяса, - пишет блогер из Тольятти Максим Малявин. - Чем-то говяжью тушенку напоминала, только нежнее — и одно мясо. Потом, сколько ни приглядывался к магазинным прилавкам, больше ни разу таких не встречал. Куда-то исчезли, да так больше и не появились».

6. Мясо криля