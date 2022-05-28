Самые необычные советские консервы

Советская промышленность выпускала и такие консервы, вкус которых вам сложно представить. Как думаете, что могло называться «завтраком туриста»?
Остров Шикотан. Продукция, выпускаемая рыбокомбинатом "Островной". (c) Сергей Метелица/TASS
Если верить главной кулинарной книге «О вкусной и здоровой пище», с 1937 года ассортимент советских консервов составлял около 700 наименований. Мы рассказывали о консервированной воде, которая в советские годы была нужна в экстренном случае морякам и подводникам, однако это были не единственные необычные консервы того времени.
1. Гречневая каша
Пожалуй, нигде в мире гречка не пользуется такой популярностью, как в России. Ее едят в самом разном виде, и с сахаром, и с солью, и даже делают из нее котлеты. Несмотря на то, что гречку можно даже не варить, а просто запарить горячей водой на пару часов, на советских прилавках можно было нередко встретить консервированную гречку. Чаще всего этот продукт выпускался со свининой или говядиной. Главными потребителями были туристы - такая каша могла легко утолить голод после долгих походов, а разогреть ее можно было прямо в банке, опустив на 10 минут в кипяток. В народе она так и называлась - «завтрак туриста» (иногда консервы выпускались именно под таким названием и могли состоять просто из тушенки или из рыбных тефтелей). В составе были только натуральные ингредиенты, при этом хранится она могла два года. Каша в консервах продается и сегодня, причем не только гречневая, но и перловая, и рисовая.
2. Березовый сок
Собирать березовый сок было любимым занятием многих советских граждан (а кто-то до сих пор это с удовольствием делает). Но если не было желания идти ранним утром в весенний лес, то березовый сок можно было найти и в ближайшем магазине. Где-то его продавали на разлив, как сегодня газировку на фудкортах, а где-то - прямо в консервной банке.
3. Консервированные макароны
Макароны, закатанные в банку, были призваны решить проблему «кухонного рабства». Эти полуфабрикаты значились в каталоге консервов в конце 1950-х, причем они производились сразу вместе с мясом. В продаже были консервированные макароны с говядиной, со свининой, с куриным паштетом, а также с куриным рагу.
4. Краб в банке
Огромная часть советских консервов была посвящена именно рыбе: шпроты в масле, бычки в томате, горбуша в собственном соку. Но кроме этого, в СССР выпускали в консервах и дорогого сегодня камчатского краба. На Камчатке работали даже специальные суда-краболовы - плавучие консервные заводы.
5. Китовое мясо
Китобойный промысел запретили в 1987 году в СССР, а до этого времени в продаже можно было увидеть консервированное китовой мясо.
«Пару раз пробовал консервы из китового мяса, - пишет блогер из Тольятти Максим Малявин. - Чем-то говяжью тушенку напоминала, только нежнее — и одно мясо. Потом, сколько ни приглядывался к магазинным прилавкам, больше ни разу таких не встречал. Куда-то исчезли, да так больше и не появились».
6. Мясо криля
Криль - это такие мелкие рачки, которые использовались, в основном, как кормовая продукция. А вот в СССР в конце 1960-х придумали делать из нее пасту «Океан» и консервированное мясо, причем сначала многие вообще не понимали, что из криля готовить, но благодаря рекламе распробовали. Получилась отличная и полезная океаническая намазка на бутерброд. Состав натуральный - только криль и соль. Мясо криля выглядит как множество миниатюрных креветок, а вкус более соленый и «рыбный». Любители морепродуктов оценят.
7. Кукумария
Один из самых странных (но весьма популярных) советских продуктов - это кукумария, или морской огурец. Выглядит максимально непрезентабельно, однако этот моллюск помогает тем, у кого проблемы со щитовидной железой. В свежем виде увидеть его можно было крайне редко, но консервы из кукумарии периодически появлялись в рыбных отделах.
8. Фаршированный перец
Перец, начиненный рисом с мясным фаршем, до сих пор безумно популярное блюдо в России. В советские годы фаршированный перец выпускался и в виде такого полуфабриката, который достаточно было просто разогреть и можно было подавать к столу.
9. Борщ в банках
В советское время консервировали и любимый суп русских - борщ. Приготовлен он был по всем правилам: на наваристом мясном бульоне, со свеклой, капустой и картошкой. Кроме него купить можно было также и другие традиционные русские супы - консервированные щи, уху и рассольник.
10. Свекла
Многие россияне отлично помнят вкус кабачковой или баклажанной икры - эти консервы были очень популярны в СССР. Однако кроме этих овощей, в банки закатывали и свеклу, причем делали из нее не только икру, но и просто мариновали кусочками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, за несколько дней не забудешь На прошлой неделе покупал. У некоторых производителей овощная икра - просто пальчики оближешь.
Кстати, домашняя икра, у кого ни пробовал, не сравнится по вкусу с заводской, заводская вкуснее. Единственное, наверное, исключение. Все другие овощные консервы, конечно, домашние лучше.
Бред. Завтрак туриста - мясные консервы, тушёнка с мясом более низких сортов, чем в обычной, но с большим содержанием специй. Срок хранения меньше. Для походов на пару-тройку дней нормально, для снабжения войск, экспедиций и резерва - нет.
ГОСТ - https://docs.cntd.ru/document/1200021456https://docs.cntd.ru/document/1200021456
Тушёнка с кашей так и называлась. Туристами активно использовалась (на кой хрен варить кашу, если можно разогреть и, в отличии от крупы, не боится попадания влаги в пути)