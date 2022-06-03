Реалистичные протезы: сверхчувствительная электронная кожа

Если посмотреть на эволюцию протезов, то от "пиратских" крюков люди пришли к роботизированным протезам, которые могут управляться силой мысли.
Более того, ученые не стоят на месте и стремятся к тому, чтобы съемные конечности были максимально органичны и не выделяли инвалида в обществе.
Возможно, открытие шотландских специалистов из университета Глазго поможет создать реалистичные протезы. Они изобрели электронную "кожу", которой покрывается протез. Этот материал реагирует на изменение температуры, что делает протез более "тактильным". Чтобы добиться этого эффекта, ученые использовали механизмы работы периферической нервной системы, которая считывает информацию и передает ее в мозг.
Правда, тактильные роборуки уже были разработаны, уникальность разработки шотландцев заключается в оперативности рефлексии на внешние раздражители.
Если раньше искусственная "кожа" протеза становилась чувствительной благодаря датчикам температуры и давления, которые отправляли информацию на "мозг" протеза, то сейчас используются синаптические транзисторы. Они как раз таки и позволяют сократить задержку в реакции на раздражитель.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Заводной диктофон-чемодан: техника советского репортера
- 11 изобретений, на создание которых человека вдохновили природные суперспособности животных
- В Чернобыльской зоне обнаружили место, где оказалась исчезнувшая из отстойника «Россоха» техника
- Джеймс Джилингем - гениальный протезист XIX века
- Животные, жизнь которых сохранили протезы