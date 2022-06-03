Реалистичные протезы: сверхчувствительная электронная кожа

Возможно, открытие шотландских специалистов из университета Глазго поможет создать реалистичные протезы. Они изобрели электронную "кожу", которой покрывается протез. Этот материал реагирует на изменение температуры, что делает протез более "тактильным". Чтобы добиться этого эффекта, ученые использовали механизмы работы периферической нервной системы, которая считывает информацию и передает ее в мозг.