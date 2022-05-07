Ученые из Массачусетса связали "банановые пальцы"

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Ученые из Массачусетского технологического института с помощью техники машинного вязания создали "банановые пальцы" - надувную перчатку, которая может захватывать небольшие предметы - такие, как банка с газировкой или теннисный мяч. Эта технология может использоваться для производства протезов и искусственных рук.
При первом взгляде на этот объект можно легко принять его за связку спелых бананов. Но на самом деле это новая вспомогательная перчатка - правда, за характерный внешний вид разработчики называют ее «банановыми пальцами». Перчатка была создана исследователями из Массачусетского технологического института, которые использовали для работы над ней вязальную машину.
Банановые пальцы - надувная конструкция, после накачивания они могут захватывать предметы размером с банку кока-колы или теннисный мяч.
«Перчатку может надеть человек, чтобы дополнить движение мышц пальцев, сводя к минимуму количество мышечной активности, необходимой для выполнения задач и движений, — пояснили разработчики. - Это может иметь большой потенциал для людей с травмами, ограниченной подвижностью или другими травмами пальцев».
Хотя ранее мягкие пневматические устройства уже разрабатывались, их создание требовало долгого и кропотливого ручного труда. Чтобы избежать этого, исследователи из Массачусетского технологического института разработали автономную вязальную машину под названием PneuAct, которая может вязать мягкие пневматические устройства без посторонней помощи.
«PneuAct использует процесс машинного вязания, мало чем отличающийся от вязания пластиковыми спицами вашей бабушки, но эта машина работает автономно, — поясняется в пресс-релизе Массачусетского технологического института. - Дизайнер просто задает шаблоны стежков и датчиков в программном обеспечении, чтобы запрограммировать, как будет двигаться привод, и машина использует эту модель для работы».
Текстильный элемент вяжется с помощью PneuAct из токопроводящей пряжи, а затем крепится к резиновой силиконовой трубке к приводу.
Хотя ранее мягкие пневматические устройства уже разрабатывались, их создание требовало долгого и кропотливого ручного труда. Чтобы избежать этого, исследователи из Массачусетского технологического института разработали автономную вязальную машину под названием PneuAct, которая может вязать мягкие пневматические устройства без посторонней помощи.
«PneuAct использует процесс машинного вязания, мало чем отличающийся от вязания пластиковыми спицами вашей бабушки, но эта машина работает автономно, — поясняется в пресс-релизе Массачусетского технологического института. - Дизайнер просто задает шаблоны стежков и датчиков в программном обеспечении, чтобы запрограммировать, как будет двигаться привод, и машина использует эту модель для работы».
Текстильный элемент вяжется с помощью PneuAct из токопроводящей пряжи, а затем крепится к резиновой силиконовой трубке к приводу.
«Использование цифрового машинного вязания, которое является очень распространенным производственным методом в современной текстильной промышленности, позволяет «печатать» дизайн за один раз, что делает его гораздо более масштабируемым, — пояснил Июэ Луо, ведущий автор исследования. - Мягкие пневматические приводы по своей природе совместимы и гибки, а в сочетании с интеллектуальными материалами они стали основой многих роботов и роботизированных технологий. Мы надеемся, что быстрое изготовление с помощью нашего инструмента проектирования может повысить простоту и повсеместность роботизированных и искусственных рук».
Проводящая нить, говорят исследователи, позволяет человеку с помощью «банановых пальцев» чувствовать, к чему он прикасается. Например, когда перчатка захватывает объект, датчик давления может определить, какое усилие приложено, и соответствующим образом отрегулировать его.
Нынешняя перчатка имеет приводы в форме трубки, но теперь команда исследователей планирует протестировать конструкции другой формы. «Наш программный инструмент быстр и прост в использовании, он анализирует проект, в точности повторяет модель и быстро изготавливает прототип, — сказал участник исследования Эндрю Спилберг. - Но этот процесс по-прежнему требует проб и ошибок. Может ли компьютер рассуждать о том, как ткани должны быть физически запрограммированы в механизмах, чтобы обеспечить их максимально разнообразное поведение, управляемое сенсорами? Это следующий вызов для нас».
Нынешняя перчатка имеет приводы в форме трубки, но теперь команда исследователей планирует протестировать конструкции другой формы. «Наш программный инструмент быстр и прост в использовании, он анализирует проект, в точности повторяет модель и быстро изготавливает прототип, — сказал участник исследования Эндрю Спилберг. - Но этот процесс по-прежнему требует проб и ошибок. Может ли компьютер рассуждать о том, как ткани должны быть физически запрограммированы в механизмах, чтобы обеспечить их максимально разнообразное поведение, управляемое сенсорами? Это следующий вызов для нас».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: банановые пальцы изобретение интересно искусственная рука машинное вязание наука техника технологии
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Только электроника! Компактная, очень гибкая по всем параметрам. Пальцы сделай из силикона - тоже будут "мягкими" и аккуратными. А еще он отвечает санитарным требованиям в отличие от варежки.