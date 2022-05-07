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Ученые из Массачусетса связали "банановые пальцы"

Ученые из Массачусетса связали "банановые пальцы"

Автор:
07 мая 2022 09:51
Сообщество : Наука
Метки: банановые пальцы   изобретение   интересно   искусственная рука   машинное вязание   наука   техника   технологии   
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Ученые из Массачусетского технологического института с помощью техники машинного вязания создали "банановые пальцы" - надувную перчатку, которая может захватывать небольшие предметы - такие, как банка с газировкой или теннисный мяч. Эта технология может использоваться для производства протезов и искусственных рук.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: банановые пальцы   изобретение   интересно   искусственная рука   машинное вязание   наука   техника   технологии   
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Motorola Полчаса назад
Всё давно изобретено :
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16k
Valiko 2 часа назад
Фигня на постном масле. Такая же неуклюжая и громоздкая технология как пневматика в передаче сигнала КИП.
Только электроника! Компактная, очень гибкая по всем параметрам. Пальцы сделай из силикона - тоже будут "мягкими" и аккуратными. А еще он отвечает санитарным требованиям в отличие от варежки.
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