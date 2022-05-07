Ученые из Массачусетса связали "банановые пальцы"

«Перчатку может надеть человек, чтобы дополнить движение мышц пальцев, сводя к минимуму количество мышечной активности, необходимой для выполнения задач и движений, — пояснили разработчики. - Это может иметь большой потенциал для людей с травмами, ограниченной подвижностью или другими травмами пальцев».

Хотя ранее мягкие пневматические устройства уже разрабатывались, их создание требовало долгого и кропотливого ручного труда. Чтобы избежать этого, исследователи из Массачусетского технологического института разработали автономную вязальную машину под названием PneuAct, которая может вязать мягкие пневматические устройства без посторонней помощи.

«PneuAct использует процесс машинного вязания, мало чем отличающийся от вязания пластиковыми спицами вашей бабушки, но эта машина работает автономно, — поясняется в пресс-релизе Массачусетского технологического института. - Дизайнер просто задает шаблоны стежков и датчиков в программном обеспечении, чтобы запрограммировать, как будет двигаться привод, и машина использует эту модель для работы».

Текстильный элемент вяжется с помощью PneuAct из токопроводящей пряжи, а затем крепится к резиновой силиконовой трубке к приводу.