В Чернобыльской зоне обнаружили место, где оказалась исчезнувшая из отстойника «Россоха» техника

Сюда привозили огромное количество зараженной техники, которая была задействована в ликвидации аварии на атомной станции. Техника на могильнике простояла до 2015 года, после чего - бесследно исчезла. Несколько тысяч грузовиков, бронетранспортеров и автобусов просто испарились. Так же пропали огромные вертолеты Ми-6.

Моментально эту тему подхватили СМИ и начали активно распространять дезинформацию что вся техника отправилась на боевые действия в АТО. Удивительно, что работали как Украинские, так и Российские новостные ресурсы, вводя людей в заблуждение. Ну конечно! Тема боевых действий в Украине на тот момент была очень популярна и набирала обороты. Как жаль, что многие люди действительно поверили в эти новости...