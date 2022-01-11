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В Чернобыльской зоне обнаружили место, где оказалась исчезнувшая из отстойника «Россоха» техника

В Чернобыльской зоне обнаружили место, где оказалась исчезнувшая из отстойника «Россоха» техника (22 фото)

Автор:
11 января 2022 09:38
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Россоха   Чернобыль   в мире   интересно   техника   фото   
680
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Человек наслышанный про Чернобыльскую катастрофу узнает место, изображенное на фотографии ниже. Самый крупный могильник техники в Чернобыльской зоне отчуждения "Россоха".


Сюда привозили огромное количество зараженной техники, которая была задействована в ликвидации аварии на атомной станции. Техника на могильнике простояла до 2015 года, после чего - бесследно исчезла. Несколько тысяч грузовиков, бронетранспортеров и автобусов просто испарились. Так же пропали огромные вертолеты Ми-6.

Моментально эту тему подхватили СМИ и начали активно распространять дезинформацию что вся техника отправилась на боевые действия в АТО. Удивительно, что работали как Украинские, так и Российские новостные ресурсы, вводя людей в заблуждение. Ну конечно! Тема боевых действий в Украине на тот момент была очень популярна и набирала обороты. Как жаль, что многие люди действительно поверили в эти новости...

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Перед вами скриншот спутниковых карт 2002 года могильника "Россоха". Заметно, что все машины стоят на месте. Их просто нереальное количество! БТР-80, БРДМ-2, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, БАТ, ГАЗ-66, РАФ, ЛАЗ, ЛИАЗ, ПТС-2, вертолеты МИ-6, МИ-8. Это только то, что мне удалось разглядеть на старой фотографии. Насколько был разнообразен модельный ряд - мне неизвестно. На тот момент это самая насыщенная и огромная свалка техники в мире.

На скриншоте объекты обозначены красными указателями. Это пока-что пустые площадки, но в дальнейшем они будут пополняться техникой привезенной на "разделку".

В 2008 году случилось так, что всю технику начали медленно распиливать на металлолом. Видимо, машины подверглись не серьезному радиоактивному загрязнению и за 20 лет уровень радиации снизился до нормы. На момент 2011 года, от свалки остались "рожки да ножки". На скриншоте представленном ниже, отчетливо видно что большая часть техники отсутствует, а вертолеты распилены на куски.

В 2014 году от этой площадки вообще ничего не осталось. Это прямой намек, что техника никаким образом не могла уехать в АТО.

А вот уехать на базу разделки, расположенную в нескольких сотнях метров от площадки - она могла.

На снимке 2021 года, отлично видно наполненность площадок техникой "пропавшей" из могильника "Россохи".

В ноябре 2021 года мне удалось побывать в Чернобыльской зоне и увидеть могильник своими глазами. От огромной площадки осталось зарастающее деревьями поле. Даже не скажешь, что на нем стояло несколько тысяч единиц техники.

На момент путешествия по зоне отчуждения я понятия не имел куда ведет дорога представленная на фотографии. Как выяснилось позже, эта дорога вела в сторону базы разделки, где обнаружил пропавшую из отстойника технику.

Дорога в сторону базы разделки.

База разделки до сих пор работает и за такой длительный период времени технику еще не распилили до конца. Вы только посмотрите на эти кучи металлолома! Распиленные на кусочки бронетранспортеры, грузовики и цистерны. Тысячи тонн порезанных на куски машин беспорядочно разбросаны под открытым небом.

Вот она, вся техника из могильника. Не поехала она на войну, а была просто разделана на металл.

Искореженная техника на базе разделки в Чернобыльской зоне.

Интересно, сколько лет потребуется что бы полностью освободить это место от железа?

Цены на металлолом растут и по этой причине технику временно перестали пилить и вывозить. Она лежит здесь в качестве неприкосновенного запаса, а "хозяева" дожидаются роста цен на чермет. Как только металл резко и значительно подорожает, все содержимое уедет с базы за несколько недель.

Весь этот металлолом стоит нереальных денег и сдать его гораздо выгоднее, чем отправить машины на боевые действия.

Свалка поразила меня своим масштабом, но это еще не конец. Впереди ждет еще много интереснейших объектов Чернобыльской зоны. Это значит, что пора закругляться с этой локацией и двигаться дальше. Спасибо за внимание!

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Метки: Россоха   Чернобыль   в мире   интересно   техника   фото   
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8  комментариев
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261
Шурман Час назад
А моторы и мосты и тд уже наверное живут второй жизнью В НА Украине .
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3k
Kolyaka 3 минуты назад
А при чем тут АТО, страшно что из этой техники труб водопроводных наделают.
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klop 9 минут назад
Метал резанный в основном с грузовиков, а с военной технике, вертолётов что-то не видно.
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1k
Anton Chigurh 20 минут назад
интересно было бы посмотреть реальный фон железа этого...
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