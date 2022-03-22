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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 342 поста • 287 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 
Как это устроено: 20+ фото о внутреннем строении сложных устройств и привычных предметов

Как это устроено: 20+ фото о внутреннем строении сложных устройств и привычных предметов (22 фото)

Автор:
22 марта 2022 07:05
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: вещи в разрезе   внутри вещей   интересно   как устроено   схема строения   техника   что внутри   
1338
22

Дети часто ломают вещи, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Если любопытство исследователя не угасает даже с возрастом, эта подборка точно покажется интересной.

Как выглядит внутри унитаз, швейная машинка, граната или жемчужина? Эти фото дадут представлен о сложном строении некоторых вещей.


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Конечно, если горит не твоя квартира или точно знаешь, что помощь близка. Иначе лучше не рисковать и убегать любыми возможными путями.

Это авто состоит из 6,843 частей.


Что происходит при нажатии клавиши на компьютерной клавиатуре

Сложная конструкция эскалатора


Так выглядит живая изгородь изнутри

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вещи в разрезе   внутри вещей   интересно   как устроено   схема строения   техника   что внутри   
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6  комментариев
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Radugananebe Час назад
Не у всех унитазов такая конструкция. Увы.
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Ksenia2 3 минуты назад
А вот реально: были ли такие случаи, что дыхание через унитаз помогло людям в горящем доме продержаться до приезда спасателей? Или это просто теоретические выкладки?
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Ksenia2 5 минут назад
Я думала, что внутри автоматов с газированной водой сидит человек. )))Какое разочарование!))) Сплошь механизмы и ничего живого.
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