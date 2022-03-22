Как это устроено: 20+ фото о внутреннем строении сложных устройств и привычных предметов

Дети часто ломают вещи, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Если любопытство исследователя не угасает даже с возрастом, эта подборка точно покажется интересной.
Как выглядит внутри унитаз, швейная машинка, граната или жемчужина? Эти фото дадут представлен о сложном строении некоторых вещей.
Наглядная схема, которая помогает понять, как унитаз может спасти жизнь при задымлении квартиры
Конечно, если горит не твоя квартира или точно знаешь, что помощь близка. Иначе лучше не рисковать и убегать любыми возможными путями.
Это авто состоит из 6,843 частей.
Что происходит при нажатии клавиши на компьютерной клавиатуре
Сложная конструкция эскалатора
Так выглядит живая изгородь изнутри
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Чернобыльской зоне обнаружили место, где оказалась исчезнувшая из отстойника «Россоха» техника
- Свалка военной техники на Арктическом острове Кильдин
- Заводной диктофон-чемодан: техника советского репортера
- Зловещая долина. Почему нас пугают реалистичные роботы
- Фотографии, которые покажут, какие интересности можно найти внутри привычных вещей
Понравилось13
Другое дело что дышать этим воздухом также не получится как и дымом. Ну может на пару вдохов больше сделать успеешь пока выворачивать начнёт.