3 июня. Кино - Группа крови: первое публичное исполнение песни и авторский вариант на английском языке

3 июня 1987 года, в рамках V Фестиваля Ленинградского рок-клуба состоялось выступление рок-группы Кино, которая впервые представила на публике свои новые песни, написанные для альбома "Группа крови". Своё выступление группа Кино начала с исполнения заглавной песни "Группа крови".
По рассказам очевидцев, зал воспринял песню холодно — может быть, потому, что все ждали уже известных в то время хитов. Во время выступления на фестивале, в составе группы, вместе с четырьмя музыкантами группы "Кино", были их знакомые художники Сергей "Африка" Бугаев за барабанами и Андрей Крисанов с бас-гитарой.
Но надо отметить, что и само выступление было ещё достаточно сырым. История сохранила для нас запись этого выступления и я решил не вырезать песню "Группа крови", а оставить все почти 30 минут, т.к. в этот день состоялась премьера и остальных песен:
Источник:
Группа Кино закончила запись альбома "Группа крови" осенью 1987 года, Виктор Цой был против того, чтобы тиражировать запись в СССР и хотел выпустить его в США при поддержке Джоанны Стингрей. Однако, когда в октябре 1987 года он улетел в Алма-Ату на съёмки фильма "Игла", звукорежиссёр Алексей Вишня продал запись и через несколько дней она была уже во всех студиях звукозаписи СССР. Сам Виктор Цой назвал это пиратством и сказал, что никакого отношения к распространению нового альбома он не имеет.
Однако, в январе 1988 года, состоялся выпуск магнитоальбома "Группа крови", для которого была даже разработана обложка, которая была сделана на основе афиши авторства Казимира Малевича:
Вот как была придумана обложка (из интервью с Георгием Гурьяновым):
Репортёр: Кто автор оригинальной идеи обложки «Группы крови»?
Георгий Гурьянов: Андрей Крисанов. Был у нас такой молодой человек в компании. Он учился играть на бас-гитаре, но у него не было никаких способностей к этому. Он талантливый художник, на мой взгляд. Мне нравятся все его идеи, работы. Мы все были тогда очень впечатлены фильмами Фрица Ланга. Помните серию фильмов о докторе Мабузе? Малевич нарисовал плакат к фильму "Доктор Мабузе". Оттуда мы и взяли идею. Только вместо "Доктор Мабузе" написали "Группа крови" и "Кино".
Однако, несмотря на релиз магнитоальбома, песня "Группа крови" была популярна только в рок-тусовке, которая, впрочем, в СССР конца 80-х была достаточно велика. Однако, по настоящему народным хитом, песня "Группа крови" стала после выхода на экраны фильма "Игла" весной 1989 года.
Все только и обсуждали финал этого фильма, убийство героя Виктора Цоя и песня "Группа крови" стала греметь на дискотеках:
Источник:
В том же 1989 году, сбылось и желание Виктора Цоя выпустить альбом "Группа крови" в США. Передняя сторона конверта выглядела так-же, как и в СССР, а вот задняя была на английском языке:
Тогда же, как гласит предание, Виктор Цой по просьбе фаната записал песню "Группа крови" и на английском языке:
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сколько на самом деле было «Мухтаров» в знаменитом фильме «Ко мне, Мухтар!»
- Лучшие фильмы про войну и армию
- 13 худших фильмов, снятых по комиксам Marvel
- Лучшие фильмы про Новый год и Рождество
- 10 действительно крутых фильмов, которые снял Клинт Иствуд
Бананан точно ударник? Не попадает ни куда просто.....
Был на концерте Цоя в Архангельске, буквально за месяц, как он разбился.