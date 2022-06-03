3 июня. Кино - Группа крови: первое публичное исполнение песни и авторский вариант на английском языке

По рассказам очевидцев, зал воспринял песню холодно — может быть, потому, что все ждали уже известных в то время хитов. Во время выступления на фестивале, в составе группы, вместе с четырьмя музыкантами группы "Кино", были их знакомые художники Сергей "Африка" Бугаев за барабанами и Андрей Крисанов с бас-гитарой.

Но надо отметить, что и само выступление было ещё достаточно сырым. История сохранила для нас запись этого выступления и я решил не вырезать песню "Группа крови", а оставить все почти 30 минут, т.к. в этот день состоялась премьера и остальных песен: