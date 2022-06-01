24 блокбастера, которые не оправдали ожиданий и провалились в прокате

Каждый раз, выпуская новый блокбастер, киностудия надеется, что он станет большим хитом или даже породит собственную франшизу. Однако кинобизнес — это большой риск, и многие фильмы в итоге едва окупают свой бюджет, а другие и вовсе безнадежно тонут в прокате. Вот 24 крупных проекта, которые не оправдали ожиданий и довольно быстро позабылись зрителям.
Марк Уолберг сыграл главную роль в невзрачной и бессмысленной экранизации легендарной видеоигры, в которой множество культовых элементов исходного материала променяли на CGI-валькирий.
Создатели «Восхода тьмы» надеялись вырастить из него новую франшизу для молодежи в стиле «Гарри Поттера», но, увы, ему не хватало волшебства, которое могло бы заставить зрителей пойти в кино на эту очень дорогую ошибку.
Даже ярлык «основано на реальных событиях» не смог спасти этот мутный гибрид хоррора и процедурала с неудачным актерским составом (Джоэл Макхейл в роли детектива, который дерется на ножах?), снятый режиссером «Синистера» Скоттом Дерриксоном.
Казалось, что фильм с Уиллом Ферреллом просто не может провалиться, пока его попытка перезапустить приключенческий сериал Сида и Марти Кроффта для нового поколения не потерпела крах после выхода в прокат.
Создатель фильма «Дом-монстр» Гил Кенан надеялся способствовать развитию следующей крупной франшизы Walden Media, но даже Том Хэнкс в качестве продюсера и Билл Мюррей в главной роли не смогли привлечь зрителей в кинотеатры.
До того, как Идрис Эльба, Крис Эванс и Зои Салдана попали в кинематографическую вселенную Marvel, они попробовали себя в этой стрелялке по комиксам DC, которой не удалось впечатлить достаточное зрителей, чтобы гарантировать продолжение.
Прославившись благодаря роли в оригинальной версии «Офиса», Мартин Фримен получил предложение от Голливуда сыграть главную роль в долгожданной адаптации всеми любимого британского романа, который, к сожалению, не слишком понравился американской аудитории.
Одно из первых крупных приобретений Netflix у конкурирующей студии, этот высокобюджетный фильм о противостоянии солдат и духов позабылся почти так же быстро, как появился на стриминге.
Генри Кавилл, Арми Хаммер и Алисия Викандер были в то время новейшими звездами Голливуда, но даже их коллективные амбиции и стильная режиссура Гая Ричи не смогли удержать этот шпионский блокбастер на плаву.
Успех, который Кейт Бекинсейл принесла франшиза «Другой мир», не повторился с этим заснеженным триллером, который подвели маркетологи и разгромили критики.
Пожалуй, гвоздь в крышку гроба Брендана Фрейзера как исполнителя главных ролей вбила именно эта провальная экранизация романа Корнелии Функе 2003 года от New Line Cinema.
Противоречивый фэнтези-боевик Зака Снайдера называли и невоспетым шедевром, и фетишистским фиаско, но чем его точно нельзя назвать, так это кассовым успехом.
Ава ДюВерней и Walt Disney Pictures собрали звездный актерский состав, чтобы перенести на экран роман Мадлен Л'Энгль, но после неутешительного дебюта фильм едва свел концы с концами.
Дамы и господа, а также дети всех возрастов… просто проигнорировали эту странную экранизацию популярной серии книг Даррена Шена с Джоном Си Райли в одной из главных ролей.
Со Стивеном Спилбергом в режиссерском кресле, Питером Джексоном в кресле продюсера (он также должен был стать режиссером сиквела) и сценарием, написанным Эдгаром Райтом, Джо Корнишем и Стивеном Моффатом, этот приключенческий мультфильм, снятый с использованием технологии захвата движения, полюбился международным зрителям, однако неудовлетворительные домашние кассовые сборы помешали Тинтину отправиться в новое приключение.
Роман-антиутопия Лоис Лоури прочно вошел в школьную программу по всей Америке, но «обязательно к прочтению» не означает «обязательно к просмотру», даже если в актерском составе есть Джефф Бриджес, Мерил Стрип и Тейлор Свифт.
Джо Карнахану было поручено собрать современную Команду «А» в 21 веке, но из-за хромого сценария и всеобщего безразличия к 30-летней истории фильм остался практически незамеченным.
Звездный статус Джонни Деппа оказался под вопросом после того, как он снялся в научно-фантастическом фильме об искусственном интеллекте. Ученые, которые спешат завершить проект, который мог бы помочь их умирающему коллеге сохранить свое сознание навсегда, эффектно провалился в прокате.
Люк Бессон надеялся, что «Валериан» с его ослепительными визуальными эффектами и восходящими звездами в актерском составе станет еще одним хитом уровня «Пятого элемента», но все его амбиции в конечном итоге столкнулись с полупустыми зрительными залами.
Этот научно-фантастический фильм, снятый Питером Джексоном, задал сложный вопрос: побегут ли зрители в кинотеатры на фильм о перемещающихся городах, которые охотятся друг на друга? Увы, ответ был «нет».
Этот громкий фильм должен был заново представить знаменитого персонажа писателя Джеймса Паттерсона новому поколению, но оказалось, что зрители просто не готовы увидеть в старой доброй Мадее мачо-героя боевиков.
Хотите верьте, хотите нет, но комедия Рона Ховарда на тему измен с Кевином Джеймсом, Винсом Воном и Вайноной Райдер в главных ролях озадачивала зрителей своим существованием в 2011 году не меньше, чем сегодня.
Морской приключенческий боевик Рона Ховарда об обреченном на гибель китобойном корабле с Крисом Хемсвортом и Томом Холландом в главных ролях, к сожалению, затонул в прокате.
В рамках одной из самых роковых ошибок в истории кастинга Джейка Джилленхола пригласили на главную роль в этой безвкусной экранизации видеоигры, которая не только загубила потенциальную кинофраншизу, но даже подгадила самим играм.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.S. Точно не пошёл бы ни на один из этих фильмов в кинотеатр.
"Автостопом по галактике" считаю однозначным шедевром.
Тинтин "не взлетел", КМК, из-за отвратительной графики. От мультяшных персонажей отошли (или хотели отойти), а к реальным так и не дошли. В результате неприятное впечатление от внешнего вида персонажей.
Макс Пейн и Принц Персии - на основе комп. игр, а значит 100% го успеха и не имели бы...
Остальное - банально посредственные фильмы, которые просто не цепляют, одни - актерской игрой, другие - странным сюжетом, третьи отсутствием операторской и режиссерской изюминки.
ИМХО.
Остальное не стоит внимания.