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24 блокбастера, которые не оправдали ожиданий и провалились в прокате

24 блокбастера, которые не оправдали ожиданий и провалились в прокате

Автор:
01 июня 2022 08:10
Сообщество : Кино
Метки: блокбастеры   голливуд   кассовые сборы   кино   провалы   фильмы   
2138
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Каждый раз, выпуская новый блокбастер, киностудия надеется, что он станет большим хитом или даже породит собственную франшизу. Однако кинобизнес — это большой риск, и многие фильмы в итоге едва окупают свой бюджет, а другие и вовсе безнадежно тонут в прокате. Вот 24 крупных проекта, которые не оправдали ожиданий и довольно быстро позабылись зрителям.

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Марк Уолберг сыграл главную роль в невзрачной и бессмысленной экранизации легендарной видеоигры, в которой множество культовых элементов исходного материала променяли на CGI-валькирий.

Создатели «Восхода тьмы» надеялись вырастить из него новую франшизу для молодежи в стиле «Гарри Поттера», но, увы, ему не хватало волшебства, которое могло бы заставить зрителей пойти в кино на эту очень дорогую ошибку.

Даже ярлык «основано на реальных событиях» не смог спасти этот мутный гибрид хоррора и процедурала с неудачным актерским составом (Джоэл Макхейл в роли детектива, который дерется на ножах?), снятый режиссером «Синистера» Скоттом Дерриксоном.

Казалось, что фильм с Уиллом Ферреллом просто не может провалиться, пока его попытка перезапустить приключенческий сериал Сида и Марти Кроффта для нового поколения не потерпела крах после выхода в прокат.

Создатель фильма «Дом-монстр» Гил Кенан надеялся способствовать развитию следующей крупной франшизы Walden Media, но даже Том Хэнкс в качестве продюсера и Билл Мюррей в главной роли не смогли привлечь зрителей в кинотеатры.

До того, как Идрис Эльба, Крис Эванс и Зои Салдана попали в кинематографическую вселенную Marvel, они попробовали себя в этой стрелялке по комиксам DC, которой не удалось впечатлить достаточное зрителей, чтобы гарантировать продолжение.

Прославившись благодаря роли в оригинальной версии «Офиса», Мартин Фримен получил предложение от Голливуда сыграть главную роль в долгожданной адаптации всеми любимого британского романа, который, к сожалению, не слишком понравился американской аудитории.

Одно из первых крупных приобретений Netflix у конкурирующей студии, этот высокобюджетный фильм о противостоянии солдат и духов позабылся почти так же быстро, как появился на стриминге.

Генри Кавилл, Арми Хаммер и Алисия Викандер были в то время новейшими звездами Голливуда, но даже их коллективные амбиции и стильная режиссура Гая Ричи не смогли удержать этот шпионский блокбастер на плаву.

Успех, который Кейт Бекинсейл принесла франшиза «Другой мир», не повторился с этим заснеженным триллером, который подвели маркетологи и разгромили критики.

Пожалуй, гвоздь в крышку гроба Брендана Фрейзера как исполнителя главных ролей вбила именно эта провальная экранизация романа Корнелии Функе 2003 года от New Line Cinema.

Противоречивый фэнтези-боевик Зака ​​Снайдера называли и невоспетым шедевром, и фетишистским фиаско, но чем его точно нельзя назвать, так это кассовым успехом.

Ава ДюВерней и Walt Disney Pictures собрали звездный актерский состав, чтобы перенести на экран роман Мадлен Л'Энгль, но после неутешительного дебюта фильм едва свел концы с концами.

Дамы и господа, а также дети всех возрастов… просто проигнорировали эту странную экранизацию популярной серии книг Даррена Шена с Джоном Си Райли в одной из главных ролей.

Со Стивеном Спилбергом в режиссерском кресле, Питером Джексоном в кресле продюсера (он также должен был стать режиссером сиквела) и сценарием, написанным Эдгаром Райтом, Джо Корнишем и Стивеном Моффатом, этот приключенческий мультфильм, снятый с использованием технологии захвата движения, полюбился международным зрителям, однако неудовлетворительные домашние кассовые сборы помешали Тинтину отправиться в новое приключение.

Роман-антиутопия Лоис Лоури прочно вошел в школьную программу по всей Америке, но «обязательно к прочтению» не означает «обязательно к просмотру», даже если в актерском составе есть Джефф Бриджес, Мерил Стрип и Тейлор Свифт.

Джо Карнахану было поручено собрать современную Команду «А» в 21 веке, но из-за хромого сценария и всеобщего безразличия к 30-летней истории фильм остался практически незамеченным.

Звездный статус Джонни Деппа оказался под вопросом после того, как он снялся в научно-фантастическом фильме об искусственном интеллекте. Ученые, которые спешат завершить проект, который мог бы помочь их умирающему коллеге сохранить свое сознание навсегда, эффектно провалился в прокате.

Люк Бессон надеялся, что «Валериан» с его ослепительными визуальными эффектами и восходящими звездами в актерском составе станет еще одним хитом уровня «Пятого элемента», но все его амбиции в конечном итоге столкнулись с полупустыми зрительными залами.

Этот научно-фантастический фильм, снятый Питером Джексоном, задал сложный вопрос: побегут ли зрители в кинотеатры на фильм о перемещающихся городах, которые охотятся друг на друга? Увы, ответ был «нет».

Этот громкий фильм должен был заново представить знаменитого персонажа писателя Джеймса Паттерсона новому поколению, но оказалось, что зрители просто не готовы увидеть в старой доброй Мадее мачо-героя боевиков.

Хотите верьте, хотите нет, но комедия Рона Ховарда на тему измен с Кевином Джеймсом, Винсом Воном и Вайноной Райдер в главных ролях озадачивала зрителей своим существованием в 2011 году не меньше, чем сегодня.

Морской приключенческий боевик Рона Ховарда об обреченном на гибель китобойном корабле с Крисом Хемсвортом и Томом Холландом в главных ролях, к сожалению, затонул в прокате.

В рамках одной из самых роковых ошибок в истории кастинга Джейка Джилленхола пригласили на главную роль в этой безвкусной экранизации видеоигры, которая не только загубила потенциальную кинофраншизу, но даже подгадила самим играм.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блокбастеры   голливуд   кассовые сборы   кино   провалы   фильмы   
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13  комментариев
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179
Злой сибирец 58 минут назад
Я понял так, что это фильмы, которые провалились в американском прокате. Не удивительно, что среднему американцу непонятны "Автостопом по галактике" и "Город тысячи планет". Там хорошо заходит марвеловская тупость.
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21k
Mike Miller 15 минут назад
В сердце моря пересматривал несколько раз. Некоторые смотрел по разу. Большинство же из списка даже не возникает желания включать.
P.S. Точно не пошёл бы ни на один из этих фильмов в кинотеатр.
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807
Герман Ким 19 минут назад
на мой взгляд "автостопом по галактике" шикарный фильм. И если критерием успеха считается только мнение сша, да буй с ними.
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46k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Валериан и город 1000 планет фильм то неплохой и я даже его смотрел пару тройку раз... но на главного героя конечно подобрали совсем не подходящего актера...какой то несуразный дрищеватый мальчик студент 3 курса в роли крутого брутального агента сердцееда)
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614
Гера Полчаса назад
ХЗ, Автостопом по галактике на мой взгляд гениальный фильм
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42k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
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5k
heta Полчаса назад
"Валериан..." пересматриваю иногда, наслаждаюсь видеорядом и музыкой. Ну и есть в нём некоторый флёр, как и в "5-м элементе".
"Автостопом по галактике" считаю однозначным шедевром.
Тинтин "не взлетел", КМК, из-за отвратительной графики. От мультяшных персонажей отошли (или хотели отойти), а к реальным так и не дошли. В результате неприятное впечатление от внешнего вида персонажей.
Макс Пейн и Принц Персии - на основе комп. игр, а значит 100% го успеха и не имели бы...
Остальное - банально посредственные фильмы, которые просто не цепляют, одни - актерской игрой, другие - странным сюжетом, третьи отсутствием операторской и режиссерской изюминки.
ИМХО.
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205k
Степан Степаныч 50 минут назад
Какая чудная подборка!! С учетом того, что в ней есть несколько фильмов, которые мне нравятся и которые я иногда, под настроение, пересматриваю (например, Затерянный мир, Автостопом по галактике, Превосходство), выписал с неё десяток фильм и обязательно посмотрю!
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53
Михаил 58 минут назад
Превосходство, Валериан и Хроники - норм фильмы.
Остальное не стоит внимания.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−59
17k
Наталья Час назад
Очень субъективно. Некоторые фильмы действительно никакие, но, к примеру, "Чернильное сердце" я не могу назвать провалом от слова "совсем".
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