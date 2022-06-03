Как устранить любую поломку с помощью скотча и клейкой ленты

Вот теперь хорошо! Получившиеся произведения ремонтного искусства мало у кого не вызовут смех. Однако следует помнить, что примеру их творцов лучше не уподобляться, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.

Теперь выглядит, как новенький