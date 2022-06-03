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Как устранить любую поломку с помощью скотча и клейкой ленты

Как устранить любую поломку с помощью скотча и клейкой ленты

Автор:
03 июня 2022 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   клейкая лента   починил   скотч   фото   
199
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Ремонт вещей — дело сложное и часто долгое. Некоторые умельцы, желая сэкономить время, пускают в ход силу выдумки, а также скотч и клейкую ленту. Не получается? Значит, нужно ещё больше скотча и ленты!

Вот теперь хорошо! Получившиеся произведения ремонтного искусства мало у кого не вызовут смех. Однако следует помнить, что примеру их творцов лучше не уподобляться, чтобы не оказаться в неловкой ситуации.


Теперь выглядит, как новенький

×
×

Наверное, нужно ещё немного ленты

Сломался душ? Не беда, скотч устранит поломку

Это новое дизайнерское решение

Склеить две половинки машины? Не вопрос!

Главное, надёжность

Не существует ничего, что нельзя было бы исправить клейкой лентой

Я бы сделал горизонтальное кольцо вокруг столба, просто чтобы дать плиткам дополнительную поддержку и +100 лет жизни.

Если нельзя починить скотчем, то и чинить не стоит.


Это определенно не то, что бы вы хотели увидеть из окна своего самолёта

Увидел этот велосипед на улице возле школы

В некоторых случаях скотч подойдёт и для ремонта тротуаров

На стиле

Из синей изоленты надо делать. В ней курсач сам допишется.


Наш рейс задержали из-за этого «профессионального» ремонта

Готов поспорить, что никто не боролся за это место у окна.


Быстрый ремонт столба

Держится на честном слове и скотче

Изолента и мешки для мусора спешат на помощь


Чиним очки правильно

Как поможет скотч, если компьютер не охлаждается

Вам придётся заполнить его кубиками льда.

Лучше положите его в морозилку.


Я носил эти ботинки так долго, пока от них не отвалился протектор. Кстати, спасибо за скотч

Вполне возможно, что они походят ещё один сезон.


Источник:

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Метки: Юмор   забавно   клейкая лента   починил   скотч   фото   
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1  комментарий
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goshan_hmc Час назад
Ил-78, который заправляет Ту-160. Даже если водку настоять на синей изоленте - это вылечит печень!
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