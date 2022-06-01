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Девушки с чувством юмора: из милашки в чудо-юдо

Девушки с чувством юмора: из милашки в чудо-юдо

Автор:
01 июня 2022 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   девушки   забавно   люди   милашки   прикол   фото   
199
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Девушки выставляют на всеобщее обозрение кадры, которые показывают, что из красотки в чудо-юдо можно превращаться за мгновение.

«Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой», — поёт нам известная песня. И сейчас мы покажем вам фотографии девушек, которых успех точно может выбрать. Они не боятся своих неудачных снимков, наоборот!


Две грани одной личности

×
×

Отпускные фото

Процесс подготовки к свиданию

У всех есть две стороны

Когда шея может поглотить лицо

Всё вверх дном

Перевоплощение

Концентрированное безумие

Фото из профиля в приложении для знакомств

Всё верно, ведь надо показать кандидатам в будущие партнёры все свои грани, чтобы у них не создавалось ложных ожиданий. А заодно и показать самоиронию.


Девушка-кошка

Просто сделайте счастливое лицо

Вечеринка в стиле 80-х

Ракурс решает

Притворяюсь, что всё в порядке vs что чувствую на самом деле

Она хороша, она в порядке

Во всех проявлениях

Тиндер и реальность

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   девушки   забавно   люди   милашки   прикол   фото   
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2  комментария
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378
thefanofbeer 50 минут назад
А милашки где?
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589
Okolobaha Полчаса назад
Тааак... А что меняется?
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