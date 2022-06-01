Девушки с чувством юмора: из милашки в чудо-юдо

«Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой», — поёт нам известная песня. И сейчас мы покажем вам фотографии девушек, которых успех точно может выбрать. Они не боятся своих неудачных снимков, наоборот!

Две грани одной личности