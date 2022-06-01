Девушки с чувством юмора: из милашки в чудо-юдо

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Девушки выставляют на всеобщее обозрение кадры, которые показывают, что из красотки в чудо-юдо можно превращаться за мгновение.
«Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой», — поёт нам известная песня. И сейчас мы покажем вам фотографии девушек, которых успех точно может выбрать. Они не боятся своих неудачных снимков, наоборот!
Две грани одной личности
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Отпускные фото
Процесс подготовки к свиданию
У всех есть две стороны
Когда шея может поглотить лицо
Всё вверх дном
Перевоплощение
Концентрированное безумие
Фото из профиля в приложении для знакомств
Всё верно, ведь надо показать кандидатам в будущие партнёры все свои грани, чтобы у них не создавалось ложных ожиданий. А заодно и показать самоиронию.
Девушка-кошка
Просто сделайте счастливое лицо
Вечеринка в стиле 80-х
Ракурс решает
Притворяюсь, что всё в порядке vs что чувствую на самом деле
Она хороша, она в порядке
Во всех проявлениях
Тиндер и реальность
Источник:
АНТИФИШКИ
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