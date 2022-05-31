Спецоперация по утолению голода: танки из еды

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"Что с русскими не так?", "Они сумасшедшие?", "Они это серьезно?" - именно так писали иностранцы при видя этих картинок.
Это не просто кулинария, это спецоперация по утолению голода!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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