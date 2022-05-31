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Спецоперация по утолению голода: танки из еды

Спецоперация по утолению голода: танки из еды

Автор:
31 мая 2022 09:07
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Юмор   забавно   танки   танки из еды   фото   
861
23

"Что с русскими не так?", "Они сумасшедшие?", "Они это серьезно?" - именно так писали иностранцы при видя этих картинок.

Это не просто кулинария, это спецоперация по утолению голода!

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Источник:

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Метки: Еда   Юмор   забавно   танки   танки из еды   фото   
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1  комментарий
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Александр 49 минут назад
А как же тортики!!!!
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Snezhinka

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