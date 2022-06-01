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Что бывает с людьми, которые уснули во время бурной вечеринки

Что бывает с людьми, которые уснули во время бурной вечеринки

Автор:
01 июня 2022 08:27
Сообщество : Юмор
Метки: Вечеринка   Юмор   забавно   люди   прикол   фото   
1299
18

Иногда от таких снимков становится немножко не по себе. Поэтому, отправляясь на посиделки, будьте бодры и не злоупотребляйте горячительными напитками.

Шумная вечеринка в окружении приятной компании — отличный повод, чтобы вдоволь повеселиться и как следует расслабиться. Однако почти на каждой такой тусовке есть шутники, которые только и ждут момента, когда обнаружится «самое слабое звено», то есть тот, кто сдается быстрее остальных и засыпает первым. Уж этому человеку нельзя позавидовать. Шутники пускают в ход самые изощрённые фантазии, чтобы сделать с ним смешные фотографии, а после показать их невинному соне, который никак не мог ожидать такого подвоха, и другим участникам безумного праздника.


Никогда не засыпайте на вечеринке

×
×

Вот, что случилось, когда наш друг морпех первым уснул на вечеринке

Наш друг уснул на тусовке. Уверен, он больше не захочет так делать

Теперь он похож на чудовище из Людей Икс.


Уснуть в разгар веселья — самая большая ошибка

Это лучшее произведение искусства, которое я когда-либо видел!

Похоже на сваху из Мулан.


Уснул на домашней вечеринке первым. Вот, что меня ждало, когда я проснулся

Вы теперь похожи на Бьёрна из сериала «Викинги».


Крепкий сон — это сила

Он проспит, что угодно

Такой подставы он явно не ожидал

Мастер баланса

Мои друзья не рисуют неприличные штуки, когда я вырубаюсь

Чёрт, я бы даже не злился. И я бы даже не пытался избавиться от этого рисунка.


Когда отрубился слишком рано

Отличная поддержка, если друг уже не стоит на ногах

Друзья решили помочь обновить образ

Когда так хочешь спать, что на всё согласен

Отличный грим, чтобы освежить внешний вид

Картина маслом

Друзья знают, как сделать вечеринку незабываемой для того, кто сдался первым под натиском сна

Источник:

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Метки: Вечеринка   Юмор   забавно   люди   прикол   фото   
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6  комментариев
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10k
Лехахуторской Час назад
С такими "друзьями" врагов не надо.
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13k
Сергей Полчаса назад
Анекдот вспомнился немного не в тему!:)
Приходит муж домой пьяный вдрызг! Жена начинает его раздевать и видит
что у него на члене одет презерватив. Ну она, разозлившись, засунула ему
презерватив в задницу и легла спать.
Наутро, после того как муж вышел из ванной, жена:"-Ну что дорогой, как
вчера оторвались, как друзья?"
Муж, очень раздраженно:"-Нет у меня больше друзей......."
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−42
Erton Полчаса назад
Очень странно называть таких придурков друзьями. Развлекать себя унижением и издевательством над другим человеком просто мерзко.
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1k
Старичок 41 минуту назад
таких друзей за хобот и в музей
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70k
Viktor 48 минут назад
Одним нехрен нажираться так, чтобы с тобой могли делать всё, что угодно. Другие дебилы - так издеваться над друзьями!
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13k
ss 48 минут назад
В таком возрасте уже надо знать, что с πидорами за стол садиться нельзя. Нужно правильно выбирать себе друзей.
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