Что бывает с людьми, которые уснули во время бурной вечеринки

Шумная вечеринка в окружении приятной компании — отличный повод, чтобы вдоволь повеселиться и как следует расслабиться. Однако почти на каждой такой тусовке есть шутники, которые только и ждут момента, когда обнаружится «самое слабое звено», то есть тот, кто сдается быстрее остальных и засыпает первым. Уж этому человеку нельзя позавидовать. Шутники пускают в ход самые изощрённые фантазии, чтобы сделать с ним смешные фотографии, а после показать их невинному соне, который никак не мог ожидать такого подвоха, и другим участникам безумного праздника.

Никогда не засыпайте на вечеринке