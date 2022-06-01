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Стая белок гонится за человеком с орехами

Стая белок гонится за человеком с орехами

Автор:
01 июня 2022 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   белка   видео   животные   забавно   орех   фото   
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Некоторые люди не любят белок, так как считают их вредителями, как опоссумов или кротов. Конечно, они могут украсть несколько семян из кормушки для птиц или перегрызть несколько проводов, но этим животным определенно нужно больше любви. Парень в этом видео, например, нашел в них прекрасную компанию бегунов.

Белки чрезвычайно умны. Они, как известно, устраивают тщательно продуманные демонстрации поддельных захоронений еды, чтобы обмануть зрителей: другие белки или птицы думают, что они хранят там свои запасы еды. Но они также очень очаровательны. И неважно, перекусывают ли они или просто бегают вверх и вниз по дереву, белки выглядят милыми и забавными.

В ролике, который сейчас стал вирусным в интернете, можно увидеть мужчину, бегущего по пустынной дороге, а за ним гонятся белки. Чтобы заставить животных следовать за ним, бегун просто бросал орехи на землю, заставляя белок преследовать его.

Многие люди считают белок одними из самых дружелюбных животных. Тем не менее пользователи соцсетей были ошеломлены, когда увидели ролик о бегущем с белками мужчине. Видео опубликовала Элисон Кэмерон с подписью: «Наконец-то я засняла на камеру бегуна, который бросает орехи, в результате чего группа белок бегает за ним».

Белки известны своей любовью к орехам и имеют отличные рефлексы и зрение. По словам исследователей, очаровательные животные едят продукты с высоким содержанием углеводов, липидов и белков из-за их неспособности переваривать клетчатку.


Источник:

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Метки: Юмор   белка   видео   животные   забавно   орех   фото   
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4  комментария
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362
Легендарный В-ий Час назад
"нам бы его только повалить, а там ногами запинаем!.."
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25k
SerGProS 15 минут назад
Мужик в панике.Два-то ореха у него все равно в штанах остается.
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5k
Vladimir 49 минут назад
У меня такая же картина два раза в сутки. Шпиц щенков родила, перешли на естественную еду. Жена кормить их боится, затопчут от азарта.
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10k
Roy Batty 57 минут назад
ЖРАТ!
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