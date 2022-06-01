Стая белок гонится за человеком с орехами

Некоторые люди не любят белок, так как считают их вредителями, как опоссумов или кротов. Конечно, они могут украсть несколько семян из кормушки для птиц или перегрызть несколько проводов, но этим животным определенно нужно больше любви. Парень в этом видео, например, нашел в них прекрасную компанию бегунов.