В Петербурге владелец внедорожника разбил кувалдой самокат, который врезался в его авто

Юный лентяй любитель самоходных агрегатов ехал по улице сурового Петербурга. На его беду, в это время из двора выезжал внедорожник. Самокатчик не умел толком пользоваться тормозами, вот и вписался в машину.

Ничего криминального, но водитель внедорожника откровенно психанул: схватил двухколёсную приблуду и швырнул её на дорогу. Потом вытащил кувалду и разбил самокат вдребезги.

Горе-гонщик в это время печально наблюдал за тем, как уничтожают его любимую игрушку. Ничего, зато научится пользоваться тормозами. Ну а водитель авто действительно вошёл в режим берсерка, видимо, у него особые счёты с самокатчиками.