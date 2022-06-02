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В Петербурге владелец внедорожника разбил кувалдой самокат, который врезался в его авто

В Петербурге владелец внедорожника разбил кувалдой самокат, который врезался в его авто

Автор:
02 июня 2022 18:02
Сообщество : Аварии
Метки: Петербург   авто   внедорожник   водитель   кувалда   самокат   
566
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Электродребедень восстановлению не подлежит.

Юный лентяй любитель самоходных агрегатов ехал по улице сурового Петербурга. На его беду, в это время из двора выезжал внедорожник. Самокатчик не умел толком пользоваться тормозами, вот и вписался в машину.

Ничего криминального, но водитель внедорожника откровенно психанул: схватил двухколёсную приблуду и швырнул её на дорогу. Потом вытащил кувалду и разбил самокат вдребезги.

Горе-гонщик в это время печально наблюдал за тем, как уничтожают его любимую игрушку. Ничего, зато научится пользоваться тормозами. Ну а водитель авто действительно вошёл в режим берсерка, видимо, у него особые счёты с самокатчиками.

Источник:

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Метки: Петербург   авто   внедорожник   водитель   кувалда   самокат   
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17  комментариев
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38k
Вепс 2 часа назад
Не вижу проблемы. Самокатчик вызывает гибдд и оформляется ДТП по вине водителя внедорожника, ибо:
"8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает."

Согласно действующему ПДД, человек на самокате является пешеходом. Водитель внедорожника виноват.
Плюс попадает под статью УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.
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12k
Святослав Минуту назад
всё норм
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68k
Доктор Джонс 18 минут назад
Рассказывают, что, когда Вовочке купили велосипед, Вовочка вывел его во двор и стал изучать. Вовочка сам догадался, что в седло надо садиться, а за руль держаться, а педали крутить. И когда Вовочка до всего этого дошёл сам, он сел и поехал. Очень быстро. Вовочка ехал на велосипеде и думал: «Ура! Я научился кататься! Сам!» И пока Вовочка так думал, он вспомнил, что не научился тормозить. «Ничего, решил Вовочка, я немножко покатаюсь, а потом научусь». И действительно, Вовочка покатался, а потом научился тормозить в дерево. Но это ему не понравилось. Тогда он ещё покатался и научился тормозить в забор. Это тоже было неинтересно. Потом Вовочка научился тормозить в дядю Петю. Тормозить в дядю Петю было гораздо мягче, чем, например, в забор или дерево, но, во-первых, дядя Петя стоял в Лавровом переулке не всегда, а только когда выходил подышать свежим воздухом, а во-вторых, дядя Петя очень просил Вовочку больше в него не тормозить.

Вовочка учился тормозить до самого вечера. Он изобретал всё новые и новые способы, но всё это было не то. И тогда он подумал: «Я сам научился кататься на велосипеде! И я сам уже почти научился тормозить. Просто я придумал много разных способов и не могу выбрать самый лучший». И Вовочка сказал себе: «Спрошу-ка я у дяди Пети!»

И спросил. И дядя Петя рассказал Вовочке про тормоз. И показал, где этот тормоз у велосипеда.
Г. Остер "Легенды и мифы Лаврового переулка".
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2k
Любушка 38 минут назад
Я бы тоже самокат раздолбала, хоть я и пешеход. И самокатчику не грех отсыпать. Просто кувалду носить тяжело. Достали, утырки.
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5k
VL Час назад
Мой сын, примерно в такой ситуации, врезался в джип, двигаясь по тротуару, получив травму лица. Фура припаркованная закрывала и автомобиль, сын не видел его, и сам был скрыт от глаз водителя. Получил травму. На дознании и суде не предявлял никаких претензий, полагая, что и его вина есть в дтп. В двух инстанциях он ходатайствовал, чтобы водителя не лишали права управления. Хер. Судья объявила сына потерпевшим и приняла решение лишить на 1.5 года. Вторая инстанция утвердила решение. Я к тому, что джипоид гарантировано лишится прав и попадёт под уголовку за умышленную порчу имущества.
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5k
fin4all 2 часа назад
Я самокатчиков тоже не люблю. Но так уверенно выезжать на тротуар не видя что там? А если там ребёнок на трехколёсном велосипеде?
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4k
Горожанин 2 часа назад
"Самокатчик не умел толком пользоваться тормозами..."

Разбив самокат, владелец авто уберёг здоровье, а возможно спас чью-то жизнь на тротуаре, возможно маленького ребенка, а может жизнь самого самокатчика. Возможно, оттого и был такой аффект, что человек понимал - этот самокатчик-урод реальный убийца на тротуаре.
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10
бон ли 2 часа назад
справился быдло...
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Дебил на внедорожнике не прав и по ПДД, и по УК. Надеюсь, его посадят.
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46k
Элек Мек 2 часа назад
Разбил,считай что купил.
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7k
Bartello 2 часа назад
Два долбаобаба, но один чуть больше длоабеб. Одних едет вдоль стенки к непросматриваему выезду другой выезжает не убедившись и уничтожает чужую собственность.
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14k
Александр 2 часа назад
То есть, выезжая из подворотни водятел не обязан смотреть по сторонам, это все его должны пропускать, потому что у него большой и дорогой внедорожник?
Если самокатчик не умеет пользоваться тормозами, то водитель не умеет пользоваться головой.
Надеюсь самокатчик обратился в суд за поручу имущества.
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Вчера еду по дороге и впереди меня выскакивает дебилойд на самокате и едет в одном ряду с машинами, хрен с ним его не жалко просто там колеса мелкие не дай бог влетит в ямку и сзади идущая машина наедет на него еще кучу проблем получит.
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125
zzzz_987 2 часа назад
То цыгани , то самокатчики ... Какое непростое время
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