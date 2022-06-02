В Петербурге владелец внедорожника разбил кувалдой самокат, который врезался в его авто

Электродребедень восстановлению не подлежит.
Юный
лентяй любитель самоходных агрегатов ехал по улице сурового Петербурга. На его беду, в это время из двора выезжал внедорожник. Самокатчик не умел толком пользоваться тормозами, вот и вписался в машину.
Ничего криминального, но водитель внедорожника откровенно психанул: схватил двухколёсную приблуду и швырнул её на дорогу. Потом вытащил кувалду и разбил самокат вдребезги.
Горе-гонщик в это время печально наблюдал за тем, как уничтожают его любимую игрушку. Ничего, зато научится пользоваться тормозами. Ну а водитель авто действительно вошёл в режим берсерка, видимо, у него особые счёты с самокатчиками.
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АНТИФИШКИ
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"8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает."
Согласно действующему ПДД, человек на самокате является пешеходом. Водитель внедорожника виноват.
Плюс попадает под статью УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.
Вовочка учился тормозить до самого вечера. Он изобретал всё новые и новые способы, но всё это было не то. И тогда он подумал: «Я сам научился кататься на велосипеде! И я сам уже почти научился тормозить. Просто я придумал много разных способов и не могу выбрать самый лучший». И Вовочка сказал себе: «Спрошу-ка я у дяди Пети!»
И спросил. И дядя Петя рассказал Вовочке про тормоз. И показал, где этот тормоз у велосипеда.
Г. Остер "Легенды и мифы Лаврового переулка".
Разбив самокат, владелец авто уберёг здоровье, а возможно спас чью-то жизнь на тротуаре, возможно маленького ребенка, а может жизнь самого самокатчика. Возможно, оттого и был такой аффект, что человек понимал - этот самокатчик-урод реальный убийца на тротуаре.
Если самокатчик не умеет пользоваться тормозами, то водитель не умеет пользоваться головой.
Надеюсь самокатчик обратился в суд за поручу имущества.