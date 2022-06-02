Зачем на трамвайных колёсах нужны красные полоски

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Трамвайные колёса отличаются от тех, что у поездов. У них не только меньший размер, они также и меньше по диаметру и состоят из большого количества разных разъёмных соединений. А у пассажирских вагонов колёса цельные, без каких-либо гаек.
И помимо всего этого трамвайные колёса маркируют красными полосками. Их можно увидеть не только на старых, но и на новых моделях.
Колёса трамвая составные: моноблок (центральная часть), который выкрашен в серый цвет и его обрамление, выкрашенное в белый, которое называется бандаж.
Колёса трамвая составные: моноблок (центральная часть), который выкрашен в серый цвет и его обрамление, выкрашенное в белый, которое называется бандаж.
Полоски наносятся на производстве или же в ремонтном депо после ремонта. Дело в том, ччто при вращении моноблока, когда трамвай едет, бандаж может поворачиваться относительно моноблока, чего допускать нельзя. И чтобы это смещение было заметным, то наносят контрольные полоски красного цвета, чтобы их было лучше видно.
Поворот бандажа относительно моноблока может привести к тому, что тяговый электродвигатель будет вращать колёсную пару, а двигать трамвай вперёд будет лишь одно колесо из пары. Так быть не должно и именно поэтому внимательно следят за состоянием бандажей колёс. Если полоска показывает смещение, то колёсную пару снимают и ставят на её место исправную.
Источник:
АНТИФИШКИ
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