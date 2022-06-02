Зачем на трамвайных колёсах нужны красные полоски

Полоски наносятся на производстве или же в ремонтном депо после ремонта. Дело в том, ччто при вращении моноблока, когда трамвай едет, бандаж может поворачиваться относительно моноблока, чего допускать нельзя. И чтобы это смещение было заметным, то наносят контрольные полоски красного цвета, чтобы их было лучше видно.