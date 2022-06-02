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Зачем на трамвайных колёсах нужны красные полоски

Зачем на трамвайных колёсах нужны красные полоски

Автор:
02 июня 2022 15:09
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   лайфхаки   механика   трамвай   транспорт   факты   
590
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Трамвайные колёса отличаются от тех, что у поездов. У них не только меньший размер, они также и меньше по диаметру и состоят из большого количества разных разъёмных соединений. А у пассажирских вагонов колёса цельные, без каких-либо гаек.

Источник:

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Метки: интересное   лайфхаки   механика   трамвай   транспорт   факты   
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4  комментария
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6k
au3 11 минут назад
"У них не только меньший размер, они также и меньше по диаметру"

поразительно ....
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7k
Bartello 16 минут назад
Когда заметишь трещину на краске - поздно будет.
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