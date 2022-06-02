"Лучшее ещё впереди": чем там закончилось у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд





Дело Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в западной прессе прозвали "судом над О. Джей Симпсоном для зумеров". Шесть недель длился суд, а точнее вытряхивание самого грязного белья Деппа и его бывшей жены. Заседания транслировали в прямом эфире, миллионы зрителей по всему миру смотрели, как Хёрд, гримасничая, рассказывает, как она разглядывала грязный ковёр, после того как Депп спихнул её с дивана, или как её собака наступила на пчелу. Всё это было сотни раз обыграно в пародиях тиктокеров, разобрано на мемы. Чего стоят только чудаковатые эксперты или сообщение Деппа про Моллюска. И вот главное развлечение для любителей звёздных сплетен завершилось. Посовещавшись примерно 13 часов, присяжные вынесли вердикт.