"Лучшее ещё впереди": чем там закончилось у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд запомнится этот день, когда едва не был пленён Капитан Джек Воробей.
Дело Джонни Деппа и Эмбер Хёрд в западной прессе прозвали "судом над О. Джей Симпсоном для зумеров". Шесть недель длился суд, а точнее вытряхивание самого грязного белья Деппа и его бывшей жены. Заседания транслировали в прямом эфире, миллионы зрителей по всему миру смотрели, как Хёрд, гримасничая, рассказывает, как она разглядывала грязный ковёр, после того как Депп спихнул её с дивана, или как её собака наступила на пчелу. Всё это было сотни раз обыграно в пародиях тиктокеров, разобрано на мемы. Чего стоят только чудаковатые эксперты или сообщение Деппа про Моллюска. И вот главное развлечение для любителей звёздных сплетен завершилось. Посовещавшись примерно 13 часов, присяжные вынесли вердикт.
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Присяжные решили, что статья о домашнем насилии, которую Хёрд написала в 2018 году, посвящена Джонни Деппу и действительно нанесла сокрушающий удар по карьере актёра. К тому же статья лживая. А значит Джонни Депп выиграл, а Хёрд проиграла.
Однако компенсация, которую суд присудил Деппу, намного меньше, чем требовал актёр. Вместо $50 млн Джонни получит с бывшей всего $15 млн ($10 млн за клевету, $5 млн на покрытие судебных издержек), что примерно составляет гонорар актёра за роль в крупном блокбастере. Из этой суммы вычтут $2 млн, которые суд назначил выплатить в пользу Эмбер Хёрд по её встречному иску о клевете бывшего адвоката Джонни Деппа.
Эмбер Хёрд была в суде во время оглашения вердикта. Она выслушала приговор, не поднимая взгляда на судью или присяжных, спешно поблагодарила своих адвокатов и удалилась. Депп отсутствовал по уважительной причине - у него концерт в Лондоне.
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Вот вчерашний лондонский концерт Деппа.
Команда Джонни Деппа после оглашения приговора. Любимица публики адвокат Камилла Васкез даже прослезилась.
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Примерно так поклонники Джонни Деппа представляли себе финал процесса: разъярённая толпа потащит Хёрд на виселицу, а Деппа прямо в зале суда нарядят в Джека Воробья и пойдут громить офисы Disney.
В твиттере уже ставят Disney ультиматум: новые "Пираты" с Деппом или бойкот. Кстати, ранее Джонни Депп говорил, что не вернётся к роли ни за какие деньги, а представители студии клялись, что выкинули Деппа из франшизы вовсе не из-за Эмбер Хёрд.
В связи с исторической победой Джонни Деппа в трендах твиттера #MenToo (мужчины тоже) - переделка знаменитого хэштега metoo (я тоже).
Проигравшая Эмбер Хёрд написала в соцсетях о том, что не может передать словами разочарование, охватившее её сегодня, что целая гора доказательства не смогла противостоять её влиятельному бывшему мужу. Но самое главное, что этот приговор - шаг назад для всех женщин.
ACLU - это Американский союз защиты гражданских свобод.
Джонни Депп тоже опубликовал обращение. Он написал, что шесть лет назад его жизнь изменилась в одно мгновение и что сегодня присяжные вернули ему прежнюю жизнь. Депп поблагодарил присяжных, судью, свидетелей, свою команду адвокатов. Актёр так закончил своё послание:
Лучшее ещё впереди, наконец-то началась новая глава. Истина не умирает.
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АНТИФИШКИ
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