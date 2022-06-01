Мусульмане потребовали запретить концерты Киркорова на Кавказе

Мусульмане не хотят видеть Филиппа Бедросовича на своей Земле с концертами. А всё из-за танца на кресте и солидарности. Потому что "не надо оскорблять братьев-христиан". Вот такие далеко идущие последствия одного творческого вечера... Этак скоро у российских звёзд не останется мест на Земле, где бы рады были их видеть. Ибо зазвездились.
Напомним, в начале мая Киркоров выступал по случаю своего 55-летнего юбилея в Кремлёвском дворце. Во время песни "Мария Магдалена", в качестве кульминации шоу, Филипп Бедросович забрался на распятие, ну а дальше вы знаете: видео попало в сеть, людей триггернуло, хейт не заставил себя долго ждать.
И если в Москве Киркорова пообсуждали, поругали, но больших поледствий для него это не имело, то нелегкомысленные жители Кавказа решили Филиппа проучить. Ибо, думать пора головой, тем более, если тебе уже 55.
Сайпуддин Гучигов, лидер движения "Наш дом — город Грозный", высказался, что мол мусульмане будут защищать православных братьев, потому что они защищали пророка от насмешек карикатуристов вместе с исламским миром.
И как раз российские представители исламского мира обратились к чиновникам из Минкульта и написали заявление губернатору Ставропольского края.
В итоге, в Пятигорске концерт Киркорова отменили. Об этом заявили в Государственной филармонии им. В.И. Сафонова. Продажа билетов также остановлена. Что делать с Киркоровым дальше — обсуждают на совещании с советником министра Чечни по делам молодёжи и замом ставропольского муфтия.
Между тем, представители артиста заявили, что скандальный номер на кресте в предстоящий тур по стране включён не будет. Выступление с реквизитом планировалось только для концерта в Кремле.
«Крест был только в Кремле. В туре будет другое шоу, никакого креста не будет», — заявил источник ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что билеты на концерт уже в продаже, а в рамках мероприятий планируются новые номера от артиста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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если они и захотели отмены концертов киркорова, то точно не из-за креста..
По-другому не заводишься?