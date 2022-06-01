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Мусульмане потребовали запретить концерты Киркорова на Кавказе

Мусульмане потребовали запретить концерты Киркорова на Кавказе

Автор:
01 июня 2022 23:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   билеты   гастроли   кавказ   мусльмане   протест   шоу   
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Мусульмане не хотят видеть Филиппа Бедросовича на своей Земле с концертами. А всё из-за танца на кресте и солидарности. Потому что "не надо оскорблять братьев-христиан". Вот такие далеко идущие последствия одного творческого вечера... Этак скоро у российских звёзд не останется мест на Земле, где бы рады были их видеть. Ибо зазвездились.

Напомним, в начале мая Киркоров выступал по случаю своего 55-летнего юбилея в Кремлёвском дворце. Во время песни "Мария Магдалена", в качестве кульминации шоу, Филипп Бедросович забрался на распятие, ну а дальше вы знаете: видео попало в сеть, людей триггернуло, хейт не заставил себя долго ждать.

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И если в Москве Киркорова пообсуждали, поругали, но больших поледствий для него это не имело, то нелегкомысленные жители Кавказа решили Филиппа проучить. Ибо, думать пора головой, тем более, если тебе уже 55.

Сайпуддин Гучигов, лидер движения "Наш дом — город Грозный", высказался, что мол мусульмане будут защищать православных братьев, потому что они защищали пророка от насмешек карикатуристов вместе с исламским миром.

И как раз российские представители исламского мира обратились к чиновникам из Минкульта и написали заявление губернатору Ставропольского края.

В итоге, в Пятигорске концерт Киркорова отменили. Об этом заявили в Государственной филармонии им. В.И. Сафонова. Продажа билетов также остановлена. Что делать с Киркоровым дальше — обсуждают на совещании с советником министра Чечни по делам молодёжи и замом ставропольского муфтия.

Между тем, представители артиста заявили, что скандальный номер на кресте в предстоящий тур по стране включён не будет. Выступление с реквизитом планировалось только для концерта в Кремле. 

«Крест был только в Кремле. В туре будет другое шоу, никакого креста не будет», — заявил источник ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что билеты на концерт уже в продаже, а в рамках мероприятий планируются новые номера от артиста.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киркоров   билеты   гастроли   кавказ   мусльмане   протест   шоу   
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15  комментариев
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27k
Владимир 3 часа назад
Боюсь карьере Фили пришел звездец..
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8k
Dabus 6 минут назад
"Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас" / Матф. 7:6 /
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Сергей Лаврушкин 13 минут назад
чушь собачья..
если они и захотели отмены концертов киркорова, то точно не из-за креста..
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1k
Сергей Клубков 20 минут назад
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ralpharn Полчаса назад
Неужели кто-то вообще готов платить свои кровные за концерт Этого?
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124k
DeOrio 43 минуты назад
Давно пора гнать в шею Вафила Пидросовича
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694
Виктор Глущенко 44 минуты назад
Новые номера от пидо.р.а.са - кому это интересно ? Крест просто предлог . Он пи.дор и этим все сказано .
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16k
Пронька Грезной 45 минут назад
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127
Карл 50 минут назад
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0
марыся Час назад
жаль что его на Кавказе не кастрировали бараньими ножницами --нет пределов обсирания--ради хайпа взял моду как у Мадонны ---оскорблять верующих --давно уже ником у этот гомик старый не интересен
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1k
Трям 3 часа назад
Одновременно давно срал в рот как болгарам, так и кавказцам! Что бы они там не песдели сейчас - прошлое, лично для меня, не исправить!
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462
HalloFreeSpace Трям 3 часа назад
ты о каком прошлом ?
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127
Карл Трям 52 минуты назад
Ого, да у нас тут КОПРОФИЛ?

По-другому не заводишься?
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KlyaksaZ

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