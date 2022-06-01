Мусульмане потребовали запретить концерты Киркорова на Кавказе

Напомним, в начале мая Киркоров выступал по случаю своего 55-летнего юбилея в Кремлёвском дворце. Во время песни "Мария Магдалена", в качестве кульминации шоу, Филипп Бедросович забрался на распятие, ну а дальше вы знаете: видео попало в сеть, людей триггернуло, хейт не заставил себя долго ждать.

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И если в Москве Киркорова пообсуждали, поругали, но больших поледствий для него это не имело, то нелегкомысленные жители Кавказа решили Филиппа проучить. Ибо, думать пора головой, тем более, если тебе уже 55.

Сайпуддин Гучигов, лидер движения "Наш дом — город Грозный", высказался, что мол мусульмане будут защищать православных братьев, потому что они защищали пророка от насмешек карикатуристов вместе с исламским миром.

И как раз российские представители исламского мира обратились к чиновникам из Минкульта и написали заявление губернатору Ставропольского края.