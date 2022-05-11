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Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну

Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну

Автор:
11 мая 2022 16:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Винокур   Киркоров   власти   въезд   запрет   латвия   петросян   эстония   
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Также под эти «жуткие санкции» попали Киркоров и Винокур.

Евгений Ваганович больше не сможет порадовать латышей своими искрометными шутками. Так решили власти этой страны и запретили Ваганычу приезжать к ним с концертами.

Неизвестно, опечален ли Петросян этой тревожной новостью, но вот латыши точно загрустят без его знаменитых перформансов. Например, таких:

Или вот этих:

Ну ничего, раз мега-юмор Ваганыча им теперь недоступен, пусть грустят. Одно только тревожит: раз уж Петросян не сможет какое-то время выступать в Прибалтике, значит он с удвоенным накалом будет «греть» российскую публику, а это, знаете ли, выдержит далеко не каждый.

А если серьёзно - Петросян-то как раз не поддержал антироссийскую истерику и в отличие от Максимки Галкина никуда не убежал. За что ему твёрдый плюс.

Ну а вообще создаётся впечатление, что уже не знают, что придумать. Понятно, что «западные партнёры» наравне с санкциями устроили и информационную атаку: её главный принцип - должно постоянно что-то происходить. Это запретили, то остановили, там ушли, здесь осудили. И так ежедневно.

Вот только инфоповодов становится всё меньше и надо срочно кряхтеть и придумывать новые. Например, запретить концерты Петросяна. Это нам смешно, а они на серьёзных щах заявляют, что «ведётся напряжённая работа».

Кроме Петросяна под запрет попал Владимир Винокур. Возможно, он и не собирался в ближайшее время выступать в Латвии, но всё-таки попал «под санкции».  Заодно в «чёрный список» попала и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Ну а «финальный удар» власти Латвии нанесли по Филиппу Киркорову и тоже запретили ему въезд на территорию их своеобразной страны.

«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан РФ Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Кстати, Киркорову ещё и запретили въезд в Эстонию. Его сердце разбито… думали эстонцы, но Киркоров отнёсся к этому… да никак он к этому не отнёсся.

Это примерно как запретить въезд в Попуа-Новую Гвинею и думать, что это действительно серьёзная санкция. Одно слово - эстонцы.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Винокур   Киркоров   власти   въезд   запрет   латвия   петросян   эстония   
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12  комментариев
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783
Егор 7 часов назад
Юмор у него так себе. Но пошлости и гадостей я от него не помню. Достойное пополнение списка достойных людей.
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3k
VPJ 47 минут назад
Это от бессилия. Языкового. Перевели Петросяна в "петросянавичикюс" сами оху....е...лиус, и запретили на ху...и...ус (Вы обратили внимание, как я лих разговариваю по прибалтиииийййскиии)
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10k
kaboza Час назад
власти чего?
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6
Gigantes kaboza 53 минуты назад
Чухонской области, Чухонии)))
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10
Витаминка 2 часа назад
А этого-то за что? Он, вроде, ничем таким не отметился... Кроме, разве что, пресных, несмешных шуток, которыми всех достал.
Но за это его стоило бы в первую очередь выгнать из российского телеэфира.
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152
mishka79 3 часа назад
А чё, так можно было?
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2k
lekha-fil 3 часа назад
Искромётные шутки? Ну ты блин даёшь!
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5k
yahaomsk 5 часов назад
не выпускать это чучело из России , хотя бы на время, самая жёсткая из санкций
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348
Легендарный В-ий 6 часов назад
"...Попуа-Новую Гвинею". прям кровь из глаз брызнула!
"Папуа"! От слова "Папа", а не от слова ... !
один мой знакомый кстати был в этой Папуе.
Говорит, хорошо, только из отеля выходить низя - могут съесть.
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August

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