Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну

Также под эти «жуткие санкции» попали Киркоров и Винокур.
Евгений Ваганович больше не сможет порадовать латышей своими искрометными шутками. Так решили власти этой страны и запретили Ваганычу приезжать к ним с концертами.
Неизвестно, опечален ли Петросян этой тревожной новостью, но вот латыши точно загрустят без его знаменитых перформансов. Например, таких:
Или вот этих:
Ну ничего, раз мега-юмор Ваганыча им теперь недоступен, пусть грустят. Одно только тревожит: раз уж Петросян не сможет какое-то время выступать в Прибалтике, значит он с удвоенным накалом будет «греть» российскую публику, а это, знаете ли, выдержит далеко не каждый.
А если серьёзно - Петросян-то как раз не поддержал антироссийскую истерику и в отличие от Максимки Галкина никуда не убежал. За что ему твёрдый плюс.
Ну а вообще создаётся впечатление, что уже не знают, что придумать. Понятно, что «западные партнёры» наравне с санкциями устроили и информационную атаку: её главный принцип - должно постоянно что-то происходить. Это запретили, то остановили, там ушли, здесь осудили. И так ежедневно.
Вот только инфоповодов становится всё меньше и надо срочно кряхтеть и придумывать новые. Например, запретить концерты Петросяна. Это нам смешно, а они на серьёзных щах заявляют, что «ведётся напряжённая работа».
Кроме Петросяна под запрет попал Владимир Винокур. Возможно, он и не собирался в ближайшее время выступать в Латвии, но всё-таки попал «под санкции». Заодно в «чёрный список» попала и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Ну а «финальный удар» власти Латвии нанесли по Филиппу Киркорову и тоже запретили ему въезд на территорию их своеобразной страны.
«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан РФ Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Кстати, Киркорову ещё и запретили въезд в Эстонию. Его сердце разбито… думали эстонцы, но Киркоров отнёсся к этому… да никак он к этому не отнёсся.
Это примерно как запретить въезд в Попуа-Новую Гвинею и думать, что это действительно серьёзная санкция. Одно слово - эстонцы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Попавшая в запретный список певица Светлана Лобода может снова приехать в Россию с концертами
- «Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
- «Всем надо задуматься - в кого мы превратимся»: Филипп Киркоров рассказал Собчак о «зомбированных критиках» и Галкине
- Немцы в шоке: пиво в Германии подорожает на 30%
- Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет
Хотя юмор такойже плоских, хотя бы не ниже пояса
Но за это его стоило бы в первую очередь выгнать из российского телеэфира.
"Папуа"! От слова "Папа", а не от слова ... !
один мой знакомый кстати был в этой Папуе.
Говорит, хорошо, только из отеля выходить низя - могут съесть.