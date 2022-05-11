Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну

А если серьёзно - Петросян-то как раз не поддержал антироссийскую истерику и в отличие от Максимки Галкина никуда не убежал. За что ему твёрдый плюс.

Ну а вообще создаётся впечатление, что уже не знают, что придумать. Понятно, что «западные партнёры» наравне с санкциями устроили и информационную атаку: её главный принцип - должно постоянно что-то происходить. Это запретили, то остановили, там ушли, здесь осудили. И так ежедневно.

Вот только инфоповодов становится всё меньше и надо срочно кряхтеть и придумывать новые. Например, запретить концерты Петросяна. Это нам смешно, а они на серьёзных щах заявляют, что «ведётся напряжённая работа».

Кроме Петросяна под запрет попал Владимир Винокур. Возможно, он и не собирался в ближайшее время выступать в Латвии, но всё-таки попал «под санкции». Заодно в «чёрный список» попала и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Ну а «финальный удар» власти Латвии нанесли по Филиппу Киркорову и тоже запретили ему въезд на территорию их своеобразной страны.

«На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан РФ Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.