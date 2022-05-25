Дно пробито: телеканал "Пятница" запускает шоу "Отсидевшая в 16"

Телевидение в наше время не ругает лишь ленивый. И, признаться, есть за что. Развивающих и полезных программ на ТВ - минимум, а основную массу составляют шоу, тематика которых вызывается много вопросов. Тенденция понятна: чем более скандальным будет контент, тем больший ожидается у него рейтинг.

Похоже, телеканал "Пятница" знает в этом толк. С уходом из сети вещания украинских телешоу появилась потребность в новых передачах, и на "Пятнице" объявлен кастинг на проект "Отсидевшая в 16".