Дно пробито: телеканал "Пятница" запускает шоу "Отсидевшая в 16"

Новое шоу придёт на смену проекту "Беременна в 16", снимавшемуся на Украине.
Телевидение в наше время не ругает лишь ленивый. И, признаться, есть за что. Развивающих и полезных программ на ТВ - минимум, а основную массу составляют шоу, тематика которых вызывается много вопросов. Тенденция понятна: чем более скандальным будет контент, тем больший ожидается у него рейтинг.
Похоже, телеканал "Пятница" знает в этом толк. С уходом из сети вещания украинских телешоу появилась потребность в новых передачах, и на "Пятнице" объявлен кастинг на проект "Отсидевшая в 16".
Как утверждают создатели шоу, участие в нём подарит "бывалым" девушкам возможность исправить свою жизнь и «взлететь на вершину социума». В настоящее время идёт активный набор участниц, среди которых проведут кастинг, чтобы выбрать самых-самых отпетых.
Точные даты съемок и выхода шоу в эфир пока неизвестны.
В соцсетях новый проект не одобрили, предположив, что вместо того, чтобы снимать сидельцев, можно делать программы о юных изобретателях, вундеркиндах и просто талантливых детях.
Ах да, вряд ли они будут рейтинговыми, а этот фактор, как мы понимаем, наверное, является решающим. Как считаете, уважаемые фишкяне?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Навалили го%на в корыто, жрите свиньи.
Потом даже не удивляюсь что за едро голосуют.
Такое смотреть, все мозги выжжет начисто.
Пока до дискавери дощелкаешь чувствуешь что тупеешь)
А теперь и его прикрыли, ,,как это устроено,, не посмотришь перед сном...
все эти ипучии каналы финансируются на подрыв России...англосакскими выродками...а министру культуры отстегивают наверняка......еще фамилия еврейская какая нибудь..