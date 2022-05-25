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Дно пробито: телеканал "Пятница" запускает шоу "Отсидевшая в 16"

Дно пробито: телеканал "Пятница" запускает шоу "Отсидевшая в 16"

Автор:
25 мая 2022 13:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   tv   Отсидевшая в 16   кастинг   программа   пятница   телевидение   шоу   
1357
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Новое шоу придёт на смену проекту "Беременна в 16", снимавшемуся на Украине.

Телевидение в наше время не ругает лишь ленивый. И, признаться, есть за что. Развивающих и полезных программ на ТВ - минимум, а основную массу составляют шоу, тематика которых вызывается много вопросов. Тенденция понятна: чем более скандальным будет контент, тем больший ожидается у него рейтинг.


Похоже, телеканал "Пятница" знает в этом толк. С уходом из сети вещания украинских телешоу появилась потребность в новых передачах, и на "Пятнице" объявлен кастинг на проект "Отсидевшая в 16".


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Как утверждают создатели шоу, участие в нём подарит "бывалым" девушкам возможность исправить свою жизнь и «взлететь на вершину социума». В настоящее время идёт активный набор участниц, среди которых проведут кастинг, чтобы выбрать самых-самых отпетых.
Точные даты съемок и выхода шоу в эфир пока неизвестны.


В соцсетях новый проект не одобрили, предположив, что вместо того, чтобы снимать сидельцев, можно делать программы о юных изобретателях, вундеркиндах и просто талантливых детях.


Ах да, вряд ли они будут рейтинговыми, а этот фактор, как мы понимаем, наверное, является решающим. Как считаете, уважаемые фишкяне?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   tv   Отсидевшая в 16   кастинг   программа   пятница   телевидение   шоу   
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15  комментариев
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21k
Serg2001 Час назад
Всё это не так безобидно как кажется. Умный такую фигню проигнорирует, а вот люди со слабой психикой... Жена друга (25 лет дружили) насмотрелась этой параши типа Дом-2 и Пацанки и взяла себе за образец поведения. Стала сплетничать, врать... короче, в реальную жизнь все эти маргинальные разборки тащить... Как итог, за короткий период добилась того, что с их семьей все просто перестали общаться.
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1k
Дро4ер Полоумный 22 минуты назад
Почему именно девушкам? Я думаю истории сидевших пацанов потрешовее будут. Особенно про АУЕ, петушиные темы и прочий уголовный смрад
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12k
Alex Полчаса назад
Пока кто-то смотрит говно, его будут завозить тоннами.
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22k
Inter Полчаса назад
а что вы хотите?? какое население, такие и передачи!!
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2k
Natali Полчаса назад
Я не смотрю телек, но если там с ними будут общаться психологи, разбирать по полочкам причины их поступков и в интервью участницы поведают как тюрьма ломает жизнь, может, это будет уроком другим безмозглым?
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23k
Владимир 40 минут назад
Гостелевидение, че вы хотите

Навалили го%на в корыто, жрите свиньи.

Потом даже не удивляюсь что за едро голосуют.
Такое смотреть, все мозги выжжет начисто.
Пока до дискавери дощелкаешь чувствуешь что тупеешь)
А теперь и его прикрыли, ,,как это устроено,, не посмотришь перед сном...
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41
Александр Шевченко 43 минуты назад
Сделали бы из первого канала, образовательный с 8 до 17 с перерывами на новости (образцовый для школьников и студентов, и чтобы частично увязать со школьной программой и програмой вузов. Было бы очень интересно, если бы некоторые уроки проводили лучшие Учителя на всю страну. Много бы вопросов отпало, и качество образования выросло. С 17 до 2 развлекательный. Но это фантастика, тут трудиться нужно, отслеживать, в условиях бюрократии и цензуры очень сложно. Но профит был очень даже, думаю это бы и за границей показывали.
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231
Жирный бот 51 минуту назад
выкинул в 2006 году телевизор и проблем не знаю)
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56
Obrval Час назад
Ну, не дно. Ещё есть, как пример, Сторчавшаяся в 16.
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13k
FatZilla Час назад
Ещё им в копилку идей шоу "Переспавшая в 13"
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580
HalloFreeSpace Час назад
Да были же уже "пацанки" или как оно там называлось ?
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