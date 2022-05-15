Хуторское шапито, или Спасибо, что без России. Украина победила на «Евровидении-2022»

Финал «Евровидения-2022» прошел 14 мая в итальянском Турине, в этом году, к счастью без участия России и Белоруссии.

Победителем когда-то международного музыкального шоу, а ныне самого фрикового из всех фрик-шоу стала украинская группа Kalush Orchestra.

На втором месте оказалась Великобритания с результатом 466 голосов. Третье место заняла Испания. Представители Италии — дуэт Мамуда и Бланко — заняли шестое место. Конкурс проходил в этом году под девизом «Звучание красоты» (The Sound of Beauty).

Но вернёмся к победителям: украинский коллектив исполнил песню Stefania на стыке фолка и хип-хопа, которая, как было задекларировано музыкантами, посвящается матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям.

По результатам конкурса группа Kalush Orchestra набрала 631 балл, из которых 439 — это голоса зрителей, и только 192 балла - голоса Национального жюри разных стран.