Хуторское шапито, или Спасибо, что без России. Украина победила на «Евровидении-2022»

Выступление артистов из Незалежной не обошлось без скандалов и ожидаемых "поддавков" от жюри.

Псюк (если что, это фамилия солиста) сразу после выступления со сцены призвал "Help Mariupol, help Azavstal right now" (помочь Мариуполю и Азовстали прямо сейчас).