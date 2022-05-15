Хуторское шапито, или Спасибо, что без России. Украина победила на «Евровидении-2022»

Как и предполагалось, сенсации не произошло, а Евровидение осталось верным себе, т.е ни капельки не политизированным - украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» в итальянском Турине по итогам зрительского голосования.
Финал «Евровидения-2022» прошел 14 мая в итальянском Турине, в этом году, к счастью без участия России и Белоруссии.
Победителем когда-то международного музыкального шоу, а ныне самого фрикового из всех фрик-шоу стала украинская группа Kalush Orchestra.
На втором месте оказалась Великобритания с результатом 466 голосов. Третье место заняла Испания. Представители Италии — дуэт Мамуда и Бланко — заняли шестое место. Конкурс проходил в этом году под девизом «Звучание красоты» (The Sound of Beauty).
Но вернёмся к победителям: украинский коллектив исполнил песню Stefania на стыке фолка и хип-хопа, которая, как было задекларировано музыкантами, посвящается матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям.
По результатам конкурса группа Kalush Orchestra набрала 631 балл, из которых 439 — это голоса зрителей, и только 192 балла - голоса Национального жюри разных стран.
Примечательно, что наивысший балл (12) Украине дали жюри только пяти восточноевропейских стран: Польша, Молдова, Латвия, Румыния и Литва. Все кричали "Слава Украине", а ведущая от Польши так старательно отрабатывала методичку о поддержке, что даже зиганула:
Выступление артистов из Незалежной не обошлось без скандалов и ожидаемых "поддавков" от жюри.
Псюк (если что, это фамилия солиста) сразу после выступления со сцены призвал "Help Mariupol, help Azavstal right now" (помочь Мариуполю и Азовстали прямо сейчас).
СМИ обратили внимание, что политические высказывания на конкурсе запрещены, немецкое агентство dpa даже направило запрос организаторам.
Но, дисквалификации, предсказуемо не произошло.
"Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический", – ответил Европейский вещательный союз.
Говорит это только об одном - представители незалежной победили бы, даже если бы были глухонемыми.
Разумеется, первым в своем Телеграм-канале поздравил группу Kalush Orchestra с победой на «Евровидении-2022» Зеленский и ... пообещал провести конкурс в Мариуполе:
"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь".
"Наша храбрость поражает мир, наша музыка покоряет Европу! На следующий год Украина будет принимать Евровидение! Мы сделаем все для того, чтобы встретить участников и гостей (Евровидения) в Мариуполе! Свободном, мирном и восстановленном! Я уверен, что наш победный аккорд в (этой) битве с врагом недалеко!"
Поздравили Украину с победой и ... в НАТО.
Это не шутка.
"Я бы хотел поздравить Украину с победой на "Евровидении". И я не просто так об этом говорю. Вчера мы стали свидетелями огромной общественной поддержки Украины по всей Европе и в Австралии. Мы сильны и едины, и мы будем и дальше помогать Украине победить в этой войне", — заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.
Представитель МИД РФ Мария Захарова победу Украины на "Евровидении" прокомментировала иронично:
"Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной.
Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азов-сталь. Европа аплодирует стоя. Занавес", — отметила она.
Дабы россияне не смогли насладиться пением победителей, соцсети Facebook* и Instagram* доступ к песне для россиян запретили: "Трек "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra нельзя добавить в stories — при попытке найти песню поисковая система сообщает, что результаты не найдены. Кроме того, песню нельзя прослушать в stories других пользователей не из России. "Эта песня в настоящее время недоступна", — появляется сообщение при попытке прослушать композицию, добавленную другими пользователями, - сообщает URA.ru (*Facebook* и Instagram* запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).
Россияне сильно не расстроились, и пока на территории 404 слышался коллективный восторженный взвизг и повальное ликование, в российских телеграм-каналах постили фотографии со снарядами для Аовстали и задавались вопросом, где пройдёт "Евровидение - 2023". Ведь по условиям следующий конкурс должен пройти в стране, которая стала победителем:
Мучал этот вопрос, судя по всему, не только Россиян. Например, Испания предусмотрительно предложила принять конкурс на своей площадке:
Блогер Люсинэ Аветян в своем телеграм-канале обратилась к солисту Kalush Orchestra:
"Я тебе так скажу, Псюк, на кой освобождать захысников Азовстали? Пусть сидят там до того момента, когда туда на танке с победой въедет Зеленский в белом венчике из роз, который в победе не сомневается до такой степени, что приглашает следующее Евровидение провести в Мариуполе... А за ним на тележках туда въедут все клоуны со всей Европы, с флагами, погремушками и дудками... Вот прямо там, на Азовстали, и проведете свой конкурс, а захысники будут вашими почетными и дорогими гостями... а может и участниками - хором споют про Щеневмерлу... Суровые мужики, утирающие слезы и сопли..."
Тем временем, в демократическом семействе Евровидения разгорается скандал:
СМИ пишут, что украинские члены жюри на конкурсе дали исполнителю от Польши 0 (ноль) баллов. При том, что поляки дали Украине максимальный бал.
Одна из четырёх членов жюри от Украины даже вынуждена была оправдываться. Она заявила, что не понимает - как так получилось. В доказательство дружбы с Польшей она опубликовала скрин документа, в котором присудила Польше 10 баллов.
Тем не менее итоговой оценкой почему-то стал ноль.
Этим член жюри от Украины, получается, знатно подставила организаторов Евровидения, этого честного конкурса без каких-либо махинаций.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А могли бы вообще не приезжать, телеграмку отправили бы, что мол, укроына цеж ывропа, и всё, нахрен напрягаться было...
Придумывали её явно под тяжёлыми наркотиками.
Россиянинцы спрашивают: почему эти хлопцы не на фронте? Почему не сражаются с клятыми москалями-агрессорами?
интересно, посмотрите про открытие
Британское жюри поставило хохлам 0.
Взаимно
- Мы понимаем сильные чувства...."
Потому что эти "чувства" у кого надо чувства .
Остаётся только Киев.
Вот пусть у себя в Варшаве и проводят. А поскольку проведение следующего конкурса происходит в стране-победительнице, то место проведения - Украина и его надо демилитаризировать