Цыганки украли у бабушки-блокадницы 300 тысяч рублей, но когда попытались скрыться, их машина заглохла. Тут аферисток и приняли

Хотя они разыграли знатную схему обмана: одна мошенница несколько дней звонила и вешала бабушке лапшу на уши, вторая представлялась соцработником и вынюхивала, где лежат деньги.
Под Питером промышляли две цыганки: одна мошенница садилась «на телефон» обзванивала номера, пока не находила одиноких стариков. И начинала окучивала их на тему того, что «страшный кризис», «инфляция, обмен денег», «если есть сбережения - они все сгорят» и «надо отдать деньги соцработнику, она их положит в банк на специальный депозит».
Обыкновенный бред, которому часто верят пожилые люди.
Потом приходила вторая дама, представлялась соцработником и крала деньги.
Одной из жертв этих пройдох стала старушка-блокадница. У неё было 300 тысяч рублей, которые она копила долгие годы. Об этой заначке она доверчиво и сообщила цыганке по телефону.
Вскоре к ней заявилась «соцработница», схватила сумку с деньгами и убежала, даже не попрощавшись. Старушка всё поняла и позвонила в полицию.
Силовики взяли записи с камер у подъезда и зафиксировали машину, на которой уехали цыгане. Потом с удовольствием посмотрели, как эта «Лада Приора» заглохла в пути, и цыганки пытались завести её с толкача. А на следующий день повязали всю гоп-компанию на въезде в Кронштадт.
Цыганок отправили в СИЗО, бабушке вернули деньги.
Всё-таки справедливость существует - она называется «Лада Приора».
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АНТИФИШКИ
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Был также удивлен журналист-бельгиец, который возразил, что это в общем-то туристы. На что ему сказали, что тогда надо говорить reizend volk (странствующий народ). Но zigeuners (цыгане) говорить нельзя.
Такая вот толерантность.
И думаю, что просто так "за рождение" миллион раздавать нельзя!
P.S. Нет там опечатки!