Цыганки украли у бабушки-блокадницы 300 тысяч рублей, но когда попытались скрыться, их машина заглохла. Тут аферисток и приняли

Под Питером промышляли две цыганки: одна мошенница садилась «на телефон» обзванивала номера, пока не находила одиноких стариков. И начинала окучивала их на тему того, что «страшный кризис», «инфляция, обмен денег», «если есть сбережения - они все сгорят» и «надо отдать деньги соцработнику, она их положит в банк на специальный депозит».

Обыкновенный бред, которому часто верят пожилые люди.

Потом приходила вторая дама, представлялась соцработником и крала деньги.

Одной из жертв этих пройдох стала старушка-блокадница. У неё было 300 тысяч рублей, которые она копила долгие годы. Об этой заначке она доверчиво и сообщила цыганке по телефону.

Вскоре к ней заявилась «соцработница», схватила сумку с деньгами и убежала, даже не попрощавшись. Старушка всё поняла и позвонила в полицию.

Силовики взяли записи с камер у подъезда и зафиксировали машину, на которой уехали цыгане. Потом с удовольствием посмотрели, как эта «Лада Приора» заглохла в пути, и цыганки пытались завести её с толкача. А на следующий день повязали всю гоп-компанию на въезде в Кронштадт.

Цыганок отправили в СИЗО, бабушке вернули деньги.

Всё-таки справедливость существует - она называется «Лада Приора».