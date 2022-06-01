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Цыганки украли у бабушки-блокадницы 300 тысяч рублей, но когда попытались скрыться, их машина заглохла. Тут аферисток и приняли

Цыганки украли у бабушки-блокадницы 300 тысяч рублей, но когда попытались скрыться, их машина заглохла. Тут аферисток и приняли

Автор:
01 июня 2022 18:24
Сообщество : Криминал
Метки: LADA Priora   деньги   кража   мошенники   соцработник   цыгане   
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Хотя они разыграли знатную схему обмана: одна мошенница несколько дней звонила и вешала бабушке лапшу на уши, вторая представлялась соцработником и вынюхивала, где лежат деньги.

Под Питером промышляли две цыганки: одна мошенница садилась «на телефон» обзванивала номера, пока не находила одиноких стариков. И начинала окучивала их на тему того, что «страшный кризис», «инфляция, обмен денег», «если есть сбережения - они все сгорят» и «надо отдать деньги соцработнику, она их положит в банк на специальный депозит».

Обыкновенный бред, которому часто верят пожилые люди.

Потом приходила вторая дама, представлялась соцработником и крала деньги.

Одной из жертв этих пройдох стала старушка-блокадница. У неё было 300 тысяч рублей, которые она копила долгие годы. Об этой заначке она доверчиво и сообщила цыганке по телефону.

Вскоре к ней заявилась «соцработница», схватила сумку с деньгами и убежала, даже не попрощавшись. Старушка всё поняла и позвонила в полицию.

Силовики взяли записи с камер у подъезда и зафиксировали машину, на которой уехали цыгане. Потом с удовольствием посмотрели, как эта «Лада Приора» заглохла в пути, и цыганки пытались завести её с толкача. А на следующий день повязали всю гоп-компанию на въезде в Кронштадт.

Цыганок отправили в СИЗО, бабушке вернули деньги.

Всё-таки справедливость существует - она называется «Лада Приора».

Источник:

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Метки: LADA Priora   деньги   кража   мошенники   соцработник   цыгане   
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27  комментариев
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А так хотелось хэппи-энда! Могли бы хотя бы в конце написать,что машина заглохла на переезде,все двери заблокировались,она загорелась,и после того как крики в салоне начали затихать в ней на полной скорости врезался товарняк!

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1k
Vadim Balabanov 19 минут назад
Неделю назад смотрел передачу по нидерландскому телевидению. Был озадачен, что слово "цыгане" теперь признано в местных СМИ ругательным. Надо говорить reizende mensen ( ездящие, странствующие люди).
Был также удивлен журналист-бельгиец, который возразил, что это в общем-то туристы. На что ему сказали, что тогда надо говорить reizend volk (странствующий народ). Но zigeuners (цыгане) говорить нельзя.
Такая вот толерантность.
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5k
Алекс Крайчек Полчаса назад
И вот читаю я, что Путин предлагает вернуть звание "мать-героина".
И думаю, что просто так "за рождение" миллион раздавать нельзя!

P.S. Нет там опечатки!
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6k
Zhora 37 минут назад
Тут нужен Томми)
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11k
Star Link 48 минут назад
А где видео расстрела цыган на заднем дворе?
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51k
smakido 50 минут назад
Когда пострадавшей ( в данном случае) лицо закрывают -все понятно, но когда злодеям тоже закрывают их поганые рыла - это мне никак не понятно. Страна должна знать своих "героев"!
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7k
Борис Карабанов 51 минуту назад
"Преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. Не люди они, не человеки..."(с)
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10k
Трив 53 минуты назад
Цыгане не нужны. 90%. Есть среди них 10% приличных, которые стесняются быть цыганами.
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4k
leto2016 Час назад
Так им и надо, тварям!
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96
gh0st Час назад
коменты огонь
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17k
Александр Сучков Час назад
а где головой в асфальт? где дубинка в анус?!!!!!
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126k
Аааа Час назад
Ссылка www.youtube.com
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61k
ZOOM 2 часа назад
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5k
rutt 2 часа назад
как эти твари живут после содеяного. Цыги, чтож вы такое говно? Это не риторический вопрос. Вам это кровь диктует или воспитывают вас так, раскройте уж секрет.
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692
Виктор Глущенко 2 часа назад
А может надо депортировать весь этот биомусор ?
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43k
Андрей 2 часа назад
Наказание за преступления против лиц старше 65 лет должны удваиваться.
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568
Arti 2 часа назад
Ну да,даже до свидания не сказала. Что за аферисты пошли то
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August

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