Облысевший попугай по-прежнему остался любимцем хозяйки

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Блонди - попугай-неразлучник из Венесмуэлы. Из-за болезни он потерял практически все перья и теперь выглядит весьма экзотично. Но его хозяйка, Белла Эскобар, от этого любит его не меньше.
Познакомьтесь с Блонди, очаровательным неразлучником из Венесуэлы. Его хозяйка, Белла Эскобар, получила Блонди в подарок от друга своего отца, который раньше разводил птиц. Неразлучнику было около 3 недель, когда он прибыл к ним домой. «Он был совсем птенчиком, очень крошечным», - вспоминает Белла.
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Блонди не всегда был таким, как сейчас. Раньше у него были красивые оранжевые и желтые перья. По словам Беллы, в то время Блонди любил летать. «Помню, его любимым местом была лампа в доме. Он очень игривый, он все время летал за нами следом. А еще он очень любопытная птица, ему нравилось летать в новые места и исследовать».
Однако, когда Блонди исполнился год, семья начала замечать, что птичка теряет перья на ногах.
Шли дни, птица теряла все больше перьев, и, в конце концов, практически полностью облысела и больше не смогла летать.
Ветеринары сказали Белле, что причиной, вероятно, стал стресс. Однако после нескольких исследований девушка узнала, что у Блонди болезнь PBF, поражающая птичьи перья и клюв.
«Мы пошли к ветеринару с Блонди, они сделали обследование, чтобы увидеть, есть ли у него паразиты, но результат оказался отрицательным. Ветеринары сказали, что скорее всего это стресс, и что он сам выщипывает перья. Мы в это не верили, в этом не было никакого смысла, ведь как мог Блонди выщипать перья с собственной головы? - рассказывает Белла. - Я сама начала искать информацию, и вскоре мы узнали, что у него PBF. Это заболевание поражает клюв и перья и может передаваться от птицы к птице. Мы подозреваем, что у его матери была та же болезнь, и она передалась Блонди. Это заболевание неизлечимо, но есть случаи, когда птицы восстанавливали свои перья. К сожалению, это случается редко».
«Мы пошли к ветеринару с Блонди, они сделали обследование, чтобы увидеть, есть ли у него паразиты, но результат оказался отрицательным. Ветеринары сказали, что скорее всего это стресс, и что он сам выщипывает перья. Мы в это не верили, в этом не было никакого смысла, ведь как мог Блонди выщипать перья с собственной головы? - рассказывает Белла. - Я сама начала искать информацию, и вскоре мы узнали, что у него PBF. Это заболевание поражает клюв и перья и может передаваться от птицы к птице. Мы подозреваем, что у его матери была та же болезнь, и она передалась Блонди. Это заболевание неизлечимо, но есть случаи, когда птицы восстанавливали свои перья. К сожалению, это случается редко».
За 9 месяцев Блонди практически полностью облысел. Из-за состояния Блонди Белле необходимо принимать кое-какие меры предосторожности. Поскольку кожа птицы открыта, Белле приходится увлажнять ее кокосовым маслом. Из-за отсутствия перьев Блонди быстро замерзает, поэтому Белла купила ему плюшевую игрушку, в которой он может вздремнуть и согреться. У него также есть грелка в клетке, которая согревает его, когда он спит.
По словам Беллы, Блонди было трудно отказаться от любимого занятия - полетов. Он впал в депрессивное состояние. Блонди стал сонным и равнодушным. Он не хотел ничего делать. Семья хотела помочь ему, птице показывали разные места, которые он никогда не видел, игрушки и другие вещи, чтобы он мог повеселиться. И, к счастью, это сработало.
Белла говорит, что ей нравится жить с Блонди. По словам владелицы, хотя он и сварлив, но в нем есть свое очарование. "Он упрямый, очень забавный, любопытный и очень громкий. Готовите ли вы, учитесь ли, он всегда будет рядом с вами, пытаясь посмотреть, что вы делаете, и играть с тем, что у есть рядом. Когда я привожу друзей, они всегда в восторге от Блонди, хотя признаются, что он их немного пугает. Некоторые говорят, что он похож на динозавра", - говорит Белла. Хотя, по ее словам, сам Блонди не любит гостей: он громко ворчит на них и иногда даже пытается клюнуть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В общем попугай остался совсем лысый.
И у вот у мужика наметилась большая веселуха. Он расставил два дивана по разным сторонам комнаты, посадил попугая на шкаф и говорит ему:
- Если зайдет женщина, то пошли ее направо, а если мужчина, то налево.
Сидит попугай, исполняет свои обязанности, женщин посылает направо, мужчин налево.
Вдруг заходят два лысых мужика, попугай смотрит на них и говорит:
- А вы, два лысых куро.е.ба, ко мне на шкаф.