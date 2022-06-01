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Облысевший попугай по-прежнему остался любимцем хозяйки

Облысевший попугай по-прежнему остался любимцем хозяйки

Автор:
01 июня 2022 15:49
Сообщество : Животные
Метки: блонди   болезнь   домашний любимец   животные   лысая птица   неразлучник   попугай   птицы   
273
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Блонди - попугай-неразлучник из Венесмуэлы. Из-за болезни он потерял практически все перья и теперь выглядит весьма экзотично. Но его хозяйка, Белла Эскобар, от этого любит его не меньше.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блонди   болезнь   домашний любимец   животные   лысая птица   неразлучник   попугай   птицы   
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Mowgley 46 минут назад
У мужика был говорящий попугай, который любил топтать соседских кур. И сосед его как словит, так и вырвет ему перышко...
В общем попугай остался совсем лысый.

И у вот у мужика наметилась большая веселуха. Он расставил два дивана по разным сторонам комнаты, посадил попугая на шкаф и говорит ему:
- Если зайдет женщина, то пошли ее направо, а если мужчина, то налево.

Сидит попугай, исполняет свои обязанности, женщин посылает направо, мужчин налево.
Вдруг заходят два лысых мужика, попугай смотрит на них и говорит:
- А вы, два лысых куро.е.ба, ко мне на шкаф.
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Белая Муха

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