Облысевший попугай по-прежнему остался любимцем хозяйки

Ветеринары сказали Белле, что причиной, вероятно, стал стресс. Однако после нескольких исследований девушка узнала, что у Блонди болезнь PBF, поражающая птичьи перья и клюв.

«Мы пошли к ветеринару с Блонди, они сделали обследование, чтобы увидеть, есть ли у него паразиты, но результат оказался отрицательным. Ветеринары сказали, что скорее всего это стресс, и что он сам выщипывает перья. Мы в это не верили, в этом не было никакого смысла, ведь как мог Блонди выщипать перья с собственной головы? - рассказывает Белла. - Я сама начала искать информацию, и вскоре мы узнали, что у него PBF. Это заболевание поражает клюв и перья и может передаваться от птицы к птице. Мы подозреваем, что у его матери была та же болезнь, и она передалась Блонди. Это заболевание неизлечимо, но есть случаи, когда птицы восстанавливали свои перья. К сожалению, это случается редко».