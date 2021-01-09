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Спасенному попугаю подарили новый клюв

Спасенному попугаю подарили новый клюв (21 фото)

Автор:
09 января 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: бразилия   ветеринары   животные   клюв   ортопедист для попугая   попугай   птицы   чудесное спасение   
747
21
Попугай, найденный в Бразилии защитниками животных, был, казалось, обречен, но ветеринары подарили ему новый клюв - и совершили чудо, дав птице новую жизнь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бразилия   ветеринары   животные   клюв   ортопедист для попугая   попугай   птицы   чудесное спасение   
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3  комментария
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8k
Владимир 2 часа назад
Другому из титана сделали ))
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136
Stazis Час назад
Разве клюв постепенно не нарастает своей роговицей, тем самым замещая ту, что стирается на кончике клюва по краям?
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