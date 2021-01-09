Спасенному попугаю подарили новый клюв

Попугай, найденный в Бразилии защитниками животных, был, казалось, обречен, но ветеринары подарили ему новый клюв - и совершили чудо, дав птице новую жизнь.
В бразильском муниципалитете Планура любители животных отловили попугая, клюв которого был сильно поврежден и практически отсутствовал. Клюв - критичный орган для попугая, ведь с его помощью птицы и питаются, и передвигаются, и защищаются. Казалось, птица обречена на гибель, но люди все же решили попытаться помочь ей.
×
Искалеченного попугая доставили в Центр реабилитации животных "Renascer ACN" в муниципалитете Планура.
Реабилитационный центр в Плануре помогает как домашним, так и диким животным вернуться к жизни даже после очень серьезных травм.
"Попугай попал к нам в тяжелом состоянии, практически без клюва, - говорит директор Реабилитационного центра Пауло Роберто Мартинс Нунзьята. - Но мы с ветеринарами решили, что попытаемся помочь ему".
Ветеринарный врач Реабилитационного центра Мария Анжела Панелли Марчио - один из лучших в стране ветеринарных ортопедов ортопед с большим опытом реабилитации животных после тяжелых травм с помощью индивидуальных пластиковых протезов. Она решила попробовать сделать для пострадавшего попугая протез клюва.
Попугаю решили сделать протез клюва. Задача была сложной: протез должен был не только выглядеть, но и функционировать как настоящий клюв.
Для крепления верхней части протеза ветеринарам пришлось поставить два металлических штифта.
В результате протез получился таким же крепким, как родной клюв птицы, - сломать его практически невозможно.
Ветеринары решили не рисковать и не выпускать птицу на свободу: по их мнению, ему будет безопаснее жить под присмором людей. Это первый в Бразилии опыт протезирования клюва, так что веретинары предпочли держать птицу под контролем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Девушка вырастила птенцов попугая, которых бросила мама
- Удивительные виды голубей, о которых вы, возможно, даже не знали
- Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри
- Ветеринары спасли пересмешника, обув его в лапти
- И смех, и слезы: мальчик в ужасе сбегает от нападающей сороки
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...