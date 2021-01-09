Спасенному попугаю подарили новый клюв

В бразильском муниципалитете Планура любители животных отловили попугая, клюв которого был сильно поврежден и практически отсутствовал. Клюв - критичный орган для попугая, ведь с его помощью птицы и питаются, и передвигаются, и защищаются. Казалось, птица обречена на гибель, но люди все же решили попытаться помочь ей.