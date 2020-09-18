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Девушка вырастила птенцов попугая, которых бросила мама

Девушка вырастила птенцов попугая, которых бросила мама (10 фото)

Автор:
18 сентября 2020 08:36
Сообщество : Животные
Метки: животные   мама   попугай   прикол   птенцы   птицы   спасение   
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От нескольких живущих у девушки птенцов попугая неожиданно отказалась мама. Хозяйка решила спасти брошенных малышей и сама вырастила их.

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Метки: животные   мама   попугай   прикол   птенцы   птицы   спасение   
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