Девушка вырастила птенцов попугая, которых бросила мама

Второй проблемой оказалось то, что за раз малыши съедали примерно по три полных чайных ложки смеси. Такое количество еды оказалось сложно поддерживать в тёплом состоянии.



"Вы не представляете, с какой скоростью мне приходилось тыгыдыкать с этой кашей до детей, чтобы ничего блин не остыло."



Третья сложность — беспорядок от птенцов и их кормления. По словам хозяйки, грязь была везде — на столе, малышах и на ней самой. Причём убирать остатки корма нужно было сразу же, иначе они намертво застывали.