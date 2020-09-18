Девушка вырастила птенцов попугая, которых бросила мама

От нескольких живущих у девушки птенцов попугая неожиданно отказалась мама. Хозяйка решила спасти брошенных малышей и сама вырастила их.
Для многих хозяев их питомцы — совсем как дети, а некоторые владельцы домашних животных и вовсе заменяют им родителей. Так произошло с пользовательницей Твиттера под ником papugmother , чья попугаиха отказалась от своих малышей, и хозяйке пришлось самой становиться их матерью. Процесс выращивания брошенных птенцов оказался не из лёгких, но вот результат стоил бессонных ночей и кучи постиранных пелёнок.
Пользовательница Твиттера под ником papugmother рассказала, как её питомица отказалась от двух своих птенцов. Мать просто не стала их кормить и выпихнула из общей кучи.
Хозяйка призналась, что испугалась такого поворота событий
Мне досталось два вот таких вот маленьких пельменя, а я совершенно ничего об уходе за пельменями не знала.
Сначала возник вопрос — чем вообще их кормить?
В местных магазинах специальной смеси для вскармливания ожереловых попугаев не нашлось, а в интернете советы были разной степени полезности. Но в итоге выход нашёлся — детская безмолочная каша и сок.
Я остановилась на детской безмолочной каше. Добавляла туда свежевыжатый морковный/яблочный сок (тёрка в помощь)— Кэппи мать папугов ⭕🔞 (@papugmother) September 15, 2020
Ну и, надо сказать, у меня был козырь: отец этих пельменей. Он соблаговолил подкармливать немного эти пищащие мешочки pic.twitter.com/K3rsmPvbii
Оказалось, что кормление птенцов — тот ещё квест
Кормить малышей было решено с ложки — ещё был вариант со шприцем, но его оказалось трудно мыть и сушить, да и птенцы могли подавиться при таком кормлении.
Второй проблемой оказалось то, что за раз малыши съедали примерно по три полных чайных ложки смеси. Такое количество еды оказалось сложно поддерживать в тёплом состоянии.
"Вы не представляете, с какой скоростью мне приходилось тыгыдыкать с этой кашей до детей, чтобы ничего блин не остыло."
Третья сложность — беспорядок от птенцов и их кормления. По словам хозяйки, грязь была везде — на столе, малышах и на ней самой. Причём убирать остатки корма нужно было сразу же, иначе они намертво застывали.
"Вы не представляете, с какой скоростью мне приходилось тыгыдыкать с этой кашей до детей, чтобы ничего блин не остыло."
Третья сложность — беспорядок от птенцов и их кормления. По словам хозяйки, грязь была везде — на столе, малышах и на ней самой. Причём убирать остатки корма нужно было сразу же, иначе они намертво застывали.
Грелкой для них стала бутылка горячей воды в полотенце
Тёплой заменой маме стала грелка из бутылки с водой, которую приходилось менять ещё чаще, чем кормить птенцов. Так как малыши спят, положив голову на спинки братьев и сестёр, то для имитации родного плеча в коробку были добавлены носки.
К счастью, «пельмеши» в руках заботливой хозяйки выросли в вот таких вот красавчиков
Девушка рассказала , что оба птенца оказались мальчиками, которые выросли и сейчас чувствуют себя хорошо, веселятся и много кушают.
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