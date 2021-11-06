Попугаи иногда милашки, а иногда наглецы

Скорее всего, если вы услышите слова «домашний питомец», то первым делом представите котов и собачек. Но не стоит забывать, что среди любимцев есть не только обладатели усов и шерсти, но и пернатые товарищи! Попугаям свойственно всё то же, что и другим домашним животным — они не упускают возможности похулиганить, незнакомы с понятием личного пространства и точно так же любят и ценят своих хозяев. Вот несколько милых и забавных эпизодов из пернатой жизни.

Я не трогаю… Не трогаю!