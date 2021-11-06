Попугаи иногда милашки, а иногда наглецы

Сейчас вы убедитесь в том, что попугаи — действительно замечательные питомцы!
Скорее всего, если вы услышите слова «домашний питомец», то первым делом представите котов и собачек. Но не стоит забывать, что среди любимцев есть не только обладатели усов и шерсти, но и пернатые товарищи! Попугаям свойственно всё то же, что и другим домашним животным — они не упускают возможности похулиганить, незнакомы с понятием личного пространства и точно так же любят и ценят своих хозяев. Вот несколько милых и забавных эпизодов из пернатой жизни.
Я не трогаю… Не трогаю!
Думаете, только коты любят спать в странных позах?
Как попугаев взвешивают у ветеринара
Когда решил хорошенько зависнуть
Мои друзья не понимают, когда я говорю, что попугай не даёт мне поспать
Кажется, она оценила очиститель воздуха
Мерлин Монро в мире птиц!
Что делает наш попугай, пока муж смотрит телевизор
Получил портреты своих красавцев!
Ты что, занят?
Когда нашёл своего человека
Не понимал, куда пропадают мои запасы…
Но всё же поймал кое-кого на месте преступления.
Про карманных собачек все знают, а как насчёт карманных птичек?
Пригрелся и уснул
Птичий вариант нежных объятий
Кажется, мой попугай сломался!
Хотела селфи со всей своей четвёркой. Как думаете, получилось?
Источник:
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