Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск

После нескольких судов, штрафов и административных дел, Овсянникову посадили под домашний арест до 9 октября и ей стал грозить реальный срок - до 10 лет за дискредитацию ВС России.

Недавно она снова отличилась и сбежала:

«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», - сообщил экс-супруг Овсянниковой.

«Я не могу сказать, сбежала она или нет. Я не знаю, где она. Дома её нет. Она не выходит со мной на связь. Я думаю, это абсурдная ситуация. Если бы она находилась в месте, где ей был определён домашний арест, она бы со мной связалась как-то. Мы бы как-то это объяснили обществу, но мы не можем этого сделать, потому что она со мной не связалась», — заявил адвокат Овсянниковой.

Дело уже серьёзное - МВД России объявило Овсянникову в федеральный розыск.