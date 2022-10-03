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Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск

Автор:
03 октября 2022 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: домашний арест   марина овсянникова   плакат   провакация   розыск   рпервый канал   суд   штраф   
1951
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Ей светило до 10 лет тюрьмы. Теперь срок могут увеличить.

Марина Овсянникова стала известна после того, как ворвалась с плакатом в прямой эфир вечерних новостей. После этого странного поступка, её уволили с работы, с ней поссорились друзья, а муж отказался отдавать Овсянниковой детей.

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Какое-то время Овсянникова провела за границей, потом вернулась и опять вышла с плакатом. На этот раз у Кремля.

После нескольких судов, штрафов и административных дел, Овсянникову посадили под домашний арест до 9 октября и ей стал грозить реальный срок - до 10 лет за дискредитацию ВС России.

Недавно она снова отличилась и сбежала:

«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», - сообщил экс-супруг Овсянниковой.

«Я не могу сказать, сбежала она или нет. Я не знаю, где она. Дома её нет. Она не выходит со мной на связь. Я думаю, это абсурдная ситуация. Если бы она находилась в месте, где ей был определён домашний арест, она бы со мной связалась как-то. Мы бы как-то это объяснили обществу, но мы не можем этого сделать, потому что она со мной не связалась», — заявил адвокат Овсянниковой.

Дело уже серьёзное - МВД России объявило Овсянникову в федеральный розыск.

Где она сейчас скрывается - пока неизвестно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашний арест   марина овсянникова   плакат   провакация   розыск   рпервый канал   суд   штраф   
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26  комментариев
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7k
ron 5 часов назад
Казалось бы, тётка ну ВСЁ сделала неправильно, посралась с семьей, коллегами, работодателем и российской властью. Но нет, оказывается, это было не всё, есть вариант похуже )))
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16k
Поручик 10 минут назад
И теперь эту "телесамку" форсят в интернетах те же "светлоликие", которые дристнули во все стороны, "лишь бы за границу", такие же, как про Сисяна "цитируемость" в поисковиках набивали.

Вот если про неё не писать в интернетах - "хомячки" ВООБЩЕ забудут, что была такая, через неделю.
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1k
Александр 14 минут назад
Вроде симпатичная, но ду ,,,,
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
-Марин, или сюда, у тебя какой срок был?
-У меня был домашний арест.
-А теперь еще три припаяют. Побег - ст. 188.
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24k
Трелони 2 часа назад
Тупая бабища, которая сделала всё возможное и невозможное, чтобы оказаться в тюрьме. А теперь еще и побег из под ареста.... Да уж.... это точно, что дураков на Руси лет на сто вперёд припасено...
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544
Максим Макашев 2 часа назад
ну или так?
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3k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Наркоманка?
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429
Gigantes 2 часа назад
Мразотная личность
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−118
.. 2 часа назад
Она уже в Прибалтике у камина кофе пьёт!
Я же вчера писал, что уйдёт в Прибалтику или Украину. Так и получилось. :))))))
Пруфы не могу выложить, потому-что в минусе. Там даже фотки есть кто и как ей помогал выехать из России.
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451
Хог .. 13 минут назад
хахахахахахаххахахаха в прибалтике хахахахахахаха
да это даже хуже, чем на украине хахахахаххахахахахахахахахахахахаха
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9k
Juli 3 часа назад
как же внимания бабе хочется...
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−189
Thomsen 5 часов назад
А что ж её из фатерлянда выгнали? Во время прямого эфира припёрлась в студию с плакатом "Nord Stream 2 in Betrieb nehmen!" ?
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870
Lexx 5 часов назад
Тут и без докторов ясно, что это ШИЗА, обычное осеннее обострение. Ей в жёлтый дом надо, на галопередол и сульфазин. Через пару лет выйдет совсем другим человеком (в смысле овощем). А то 10 лет какие то придумываете.
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12k
Antique computer 6 часов назад
Да и х.. с ней.
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11k
Андрей А 6 часов назад
Очень много внимания этой шаболде.
К Навальному в помощь варежки шить
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14k
Элитный тигр 6 часов назад
Как она быстро и изящно приключений на жопу набрала то... С анальным и то дольше возились.
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5k
Copycat 6 часов назад
т.е. она взяла ребенка и свалила - ну фед. розыск ей более чем на руку я думаю - теперь она будет на основе этого просить убежища в какой нибудь стране
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1k
Миклухо Поклал 6 часов назад
Прям как анекдот про Неуловимого Джо!
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6k
klop 6 часов назад
Опять дадут смыться.
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August

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