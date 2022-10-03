Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск

Ей светило до 10 лет тюрьмы. Теперь срок могут увеличить.
Марина Овсянникова стала известна после того, как ворвалась с плакатом в прямой эфир вечерних новостей. После этого странного поступка, её уволили с работы, с ней поссорились друзья, а муж отказался отдавать Овсянниковой детей.
Какое-то время Овсянникова провела за границей, потом вернулась и опять вышла с плакатом. На этот раз у Кремля.
После нескольких судов, штрафов и административных дел, Овсянникову посадили под домашний арест до 9 октября и ей стал грозить реальный срок - до 10 лет за дискредитацию ВС России.
Недавно она снова отличилась и сбежала:
«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», - сообщил экс-супруг Овсянниковой.
«Я не могу сказать, сбежала она или нет. Я не знаю, где она. Дома её нет. Она не выходит со мной на связь. Я думаю, это абсурдная ситуация. Если бы она находилась в месте, где ей был определён домашний арест, она бы со мной связалась как-то. Мы бы как-то это объяснили обществу, но мы не можем этого сделать, потому что она со мной не связалась», — заявил адвокат Овсянниковой.
Дело уже серьёзное - МВД России объявило Овсянникову в федеральный розыск.
Где она сейчас скрывается - пока неизвестно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот если про неё не писать в интернетах - "хомячки" ВООБЩЕ забудут, что была такая, через неделю.
-У меня был домашний арест.
-А теперь еще три припаяют. Побег - ст. 188.
Я же вчера писал, что уйдёт в Прибалтику или Украину. Так и получилось. :))))))
Пруфы не могу выложить, потому-что в минусе. Там даже фотки есть кто и как ей помогал выехать из России.
да это даже хуже, чем на украине хахахахаххахахахахахахахахахахахаха
К Навальному в помощь варежки шить