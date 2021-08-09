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25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения

25 странных исторических фото, которые не понять без пояснения (24 фото)

Автор:
09 августа 2021 11:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадка   интересное   история   объяснения   фото   
2163
24

Мы продолжаем лделиться с вами историческими момнетами, запечатленными нашими предками и требующими объяснения, т.к. при первом взгляде на фото не всегда понятно, что тут вообще происходит и как это можно объяснить. И даже если вы все поняли сразу же, исторические факты никогда не помешают общему развитию...

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Метки: Исторические факты   загадка   интересное   история   объяснения   фото   
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5k
Bartello Час назад
"Бармены Бостона выливают водку в знак протеста против сбитого кореи ского авиалаи нера Советским Союзом"
напомнило анекдот:

Раввин по окончании молитвы в синагоге обращается к евреям:
Люди! Я понял, почему нас русские не любят! Мы не умеем пить водку. Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все выльем в общий котел и будем учиться пить.
Абрам приходит домой, говорит Саре: так мол и так, завтра надо принести бутылку ну, и так далее.
Сара ему и говорит:
А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный котел водки кто же там заметит?
Так и сделал. На следующий день подходят евреи по очереди к котлу, каждый выливает водку. Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает, пробует… Грустным взглядом обводит синагогу и говорит:
Дааа… Вот за это нас русские и не любят…
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31k
Mamin Sibiriak 6 минут назад
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4k
Lola 8 минут назад
Ну как же без упырей со светлыми лицами
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4k
Lola 10 минут назад
"Бармены Бостона выливают водку в знак протеста против сбитого кореи ского авиалайнера..."
Ага, барменов тысячи, а под прицелом толпы репортеров "работают" четверо....Ничего не поменялось с неполживой демократической пропагандой.
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5k
Свирепый Бамбр 58 минут назад
"1983. Бармены Бостона выливают водку в знак протеста против сбитого кореи ского авиалаи нера Советским Союзом."
Какие молодцы! Купили, вылили просто так, чтоб потом еще раз купить! Типичная логика пендоса или блондинки - "я на тебя обиделась и больше не буду тратить твои деньги!"
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737
klklkl Час назад
Троих детей поставили перед камерой и всучили по бутеру с икрой. Врядли они наслаждаются, не так уж это и вкусно.
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