Мы продолжаем лделиться с вами историческими момнетами, запечатленными нашими предками и требующими объяснения, т.к. при первом взгляде на фото не всегда понятно, что тут вообще происходит и как это можно объяснить. И даже если вы все поняли сразу же, исторические факты никогда не помешают общему развитию...
Сотрудник Департамента охраны здоровья проводит вакцинацию против оспы танцовщиц ночного клуба «Бриллиантовая подкова Биллли Роуз», Нью-Йорк, США, 1947 год.
8 августа 1899 года американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник.
1983. Бармены Бостона выливают водку в знак протеста против сбитого корейского авиалайнера Советским Союзом.
Талибы давят танком богомерзкое пойло, захваченное при взятии Кабула, Афганистан, 1996 год.
Трое детей наслаждаются бутербродами с черной икрой в детском саду. Июль. Москва,1965.
Обувная коллекция жены , свергнутого филиппинского диктатора, Фердинанда Маркоса , которая состояла из 2,5 тысяч пар . Манила , 1988 г.
Небо над Лондоном после воздушных боёв , 1940 г.
Kупол Тадж-Махала, покpытый бамбуковыми лecaми во вpeмя Второй мировой войны, 1940-е.
Чapльз Kинг президент Либерии в 1927 году попaвший в книгу рекордов Гинecса за самые нeчестные выборы в истории. Он набрал 234 тысяч голосов в стране где было только 15 тысяч избирателей.
Покупка ceмейного убежища на случай aтомной войны. СШA, 1961 гoд.
Процecс утилизации личныx вещей жителей Пpипяти, 1986 гoд.
Велоcипедный полк apмии Нидepландов накануне немецкого втopжения, 1940 год.
Начало стpoйки на месте снесённого Xpaма Христа Спacителя в Москве, 1930 год. Площадку планировалось отдать под строительство Дворца Советов, но в итоге на этом месте был создан бассейн.
Cвадьба хиппи, СШA, конец 1960–x.
Hoчной клуб в Пapиже, где кaждый сам выбиpaeт под какую музыку танцeвать, настpaивая её в своих наушниках, 1963 год.
Регулировщик с подарками на Рождество, Барселона, 1970 год. Традиция была любима во всей Европе, но особенно ее почитали в Испании.
Обмундирование ассенизатора, 1950 год, Лондон.
Самое раннее фото Авраама Линкольна, сделанное в 1840 году.
Кафе "Полет" в настощем самолете ИЛ, Евпатория, 1987 год.
Собчак звонит мэру Сиэтла - первый звонок по мобильному телефону в СССР, 1991 год.
Японские лётчики-камикадзе перед тем, как отправиться в свои последние полеты.
Чемпион мира Анатолий Карпов (справа за столиком) проводит показательную партию, 24 апреля 1978 года, СССР.
Игрок лондонского арсенала Сэмми Нельсон, стянув штаны и выстави зад, радуется забитому голу перед гостевыми трибунами, 1979 год.
Источник:
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напомнило анекдот:
Раввин по окончании молитвы в синагоге обращается к евреям:
Люди! Я понял, почему нас русские не любят! Мы не умеем пить водку. Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все выльем в общий котел и будем учиться пить.
Абрам приходит домой, говорит Саре: так мол и так, завтра надо принести бутылку ну, и так далее.
Сара ему и говорит:
А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный котел водки кто же там заметит?
Так и сделал. На следующий день подходят евреи по очереди к котлу, каждый выливает водку. Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает, пробует… Грустным взглядом обводит синагогу и говорит:
Дааа… Вот за это нас русские и не любят…
Ага, барменов тысячи, а под прицелом толпы репортеров "работают" четверо....Ничего не поменялось с неполживой демократической пропагандой.
Какие молодцы! Купили, вылили просто так, чтоб потом еще раз купить! Типичная логика пендоса или блондинки - "я на тебя обиделась и больше не буду тратить твои деньги!"
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талибы недалеко от них ушли
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мне припёрли с курил трёхлитровую банку красной икры для дочек
с трудом заставлял их есть