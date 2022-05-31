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Плюс одна загадка для археологов будущего. Какие "послания" таятся на крышечках от пластиковых бутылок

Плюс одна загадка для археологов будущего. Какие "послания" таятся на крышечках от пластиковых бутылок

Автор:
31 мая 2022 10:26
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Крышечки   ПЭТ   ПЭТ-тара   вторичная переработка   крышка от бутылки   крышки   полипропилен   полиэтилен   
2331
6
Если вы присмотритесь, то на каждой крышечке с внутренней стороны производители наносят целый ворох информации. Но что же такого они "шифруют" на обычных крышках?
Специально ради этого поста я собрался целую кучу крышечек от бутылок. И на каждой из этих крышечек было нечто общее.
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Почти на каждой крышечке есть изображение чаши и вилки. Это лишь обозначает, что данное изделие подходит для хранения пищевых продуктов.

Источник:

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Метки: Крышечки   ПЭТ   ПЭТ-тара   вторичная переработка   крышка от бутылки   крышки   полипропилен   полиэтилен   
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3  комментария
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Frantic 2 часа назад
обломятся археологи, этот пластик рано или поздно разложится и нифига им не достанется
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Wertos 38 минут назад
Все надписи на крышке оставлены пресс-формой на термопласт-автомате, задолго до укупорочной машины...
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Никифоридис

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