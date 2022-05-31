Плюс одна загадка для археологов будущего. Какие "послания" таятся на крышечках от пластиковых бутылок

2331
6
Если вы присмотритесь, то на каждой крышечке с внутренней стороны производители наносят целый ворох информации. Но что же такого они "шифруют" на обычных крышках?
Специально ради этого поста я собрался целую кучу крышечек от бутылок. И на каждой из этих крышечек было нечто общее.
×
×
Иногда встречаются интересные надписи. В данном случае – это LS, что обозначает тип укупорочных машин серии LS. Такие укупорочные машины почти невесомы.
Если вы встретите надпись ES, PS и LS – то это всё название типов пневматических машин для герметичного укупоривания бутылок.
Если вы встретите надпись ES, PS и LS – то это всё название типов пневматических машин для герметичного укупоривания бутылок.
Почти на каждой крышечке есть изображение чаши и вилки. Это лишь обозначает, что данное изделие подходит для хранения пищевых продуктов.
На каждой крышечке (ну или почти на каждой) есть изображение торговой марки производителя. Часто производители указывают числа (номера серий и партий) и названия. В данном случае RETAL обозначает название "Ретал Индастриз" – одного из крупнейших производителей крышек для пищевой промышленности со штаб-квартирой на Кипре.
На каждой крышечке указано число 2 в треугольнике. Также можно встретить подписи HDPE и PE-HD, что обозначает одно и то же – полиэтилен высокой плотности (альтернативное название – полиэтилен низкого давления). Данный вид сырья успешно перерабатывается и его можно (и нужно) сдавать в переработку. Из полиэтилена низкого давления после вторичной переработки можно изготовить самые разные товары: пакеты, пищевые контейнеры, канистры, игрушки, вёдра и огромный спектр упаковочной продукции.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Пластиковые бутылки, ваше время пришло!
- Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
- Вот для чего этот мужчина 5 лет собирал крышки от бутылок
- 20 действительно нужных вещей из ненужных вещей
- Художник создал гигантскую мозаику из 200 000 крышек от бутылок
Новости партнёров