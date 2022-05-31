Плюс одна загадка для археологов будущего. Какие "послания" таятся на крышечках от пластиковых бутылок

На каждой крышечке указано число 2 в треугольнике. Также можно встретить подписи HDPE и PE-HD, что обозначает одно и то же – полиэтилен высокой плотности (альтернативное название – полиэтилен низкого давления). Данный вид сырья успешно перерабатывается и его можно (и нужно) сдавать в переработку. Из полиэтилена низкого давления после вторичной переработки можно изготовить самые разные товары: пакеты, пищевые контейнеры, канистры, игрушки, вёдра и огромный спектр упаковочной продукции.