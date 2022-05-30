Следующая остановка: de_kazarma. В Подмосковье мать сдала в полицию сына-уклониста

По мнению мамы, парень слишком много времени уделял компьютерным играм. Пусть послужит в армии - глядишь, поумнеет.
Жительница Одинцово сообщила в полицию о своем великовозрастном сыне-балбесе, уклоняющемся от армии. Матери года надоело изо дня в день наблюдать, как ее неразумное дитя просиживает штаны перед монитором , проживая свои годы за за CS:GO, и она решила, что армия поможет исправить ситуацию. Более убедительной причины прислать повестку 22-летнему уклонисту у сотрудников военного комиссариата и быть не могло, поэтому в скором времени парнишка несомненно примерит новую форму.
Следующая остановка: de_kazarma
В соцсетях женщине посочувствовали, а кто-то решил, что она сама виновата, т.к. довела ситуацию практически до состояния патовой.
А кто-то предрёк, что это лишь начало истории, и мама вполне может оказаться в аналогичной ситуации.
Как считаете, мама права?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Норвежская армия: женщины и мужчины вместе
- В США заявили, что из-за эпидемии ожирения скоро некому будет служить в армии
- Не уступил дорогу и решил выяснить отношения: конфликт водителей в Жуковском закончился трагедией
- В Подмосковье родитель сдал в полицию третьеклассника, написавшего в школьном чате "Слава Украине!"
- В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет