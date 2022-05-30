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Следующая остановка: de_kazarma. В Подмосковье мать сдала в полицию сына-уклониста

Следующая остановка: de_kazarma. В Подмосковье мать сдала в полицию сына-уклониста

Автор:
30 мая 2022 07:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: армия   геймер   мать года   новости Подмосковья   одинцово   сдала в полицию   служба в армии   уклонист   
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4

По мнению мамы, парень слишком много времени уделял компьютерным играм. Пусть послужит в армии - глядишь, поумнеет.

Жительница Одинцово сообщила в полицию о своем великовозрастном сыне-балбесе, уклоняющемся от армии. Матери года надоело изо дня в день наблюдать, как ее неразумное дитя просиживает штаны перед монитором , проживая свои годы за за CS:GO, и она решила, что армия поможет исправить ситуацию. Более убедительной причины прислать повестку 22-летнему уклонисту у сотрудников военного комиссариата и быть не могло, поэтому в скором времени парнишка несомненно примерит новую форму.


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Следующая остановка: de_kazarma


В соцсетях женщине посочувствовали, а кто-то решил, что она сама виновата, т.к. довела ситуацию практически до состояния патовой.


А кто-то предрёк, что это лишь начало истории, и мама вполне может оказаться в аналогичной ситуации.

Как считаете, мама права?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: армия   геймер   мать года   новости Подмосковья   одинцово   сдала в полицию   служба в армии   уклонист   
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10  комментариев
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26k
Андрей Иванов 38 минут назад
Радикальный подход. Уважуха
Ссылка youtu.be
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28k
Aqueronte 3 минуты назад
Армия не тюрьма , послужит, через год вернётся, и сам решит, дальше играть или за ум браться.
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53
Карл 16 минут назад
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4
Виталий Власенко 18 минут назад
Кстати, министерство обороны Финляндии приняло решение освобождать призывников, страдающих интернет-зависимостью, от службы в вооруженных силах страны...
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120
Alex 22 минуты назад
Все правильно сделала!
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1k
Ksenia2 44 минуты назад
Ну то есть 4 года (с 18 лет) все было терпимо, а потом она решила, что пора? А если бы он ей не мешал, то пусть сидел бы за монитором до пенсии?
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233
Жирный бот Ksenia2 3 минуты назад
ну видимо не учился, не работал...Дала пенделя во взрослую жизнь..
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4k
Elmaestro 45 минут назад
ё.б.н.у.т.а.я шкура
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2k
Radugananebe 47 минут назад
Мать года однозначно.
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