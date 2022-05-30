Следующая остановка: de_kazarma. В Подмосковье мать сдала в полицию сына-уклониста

Жительница Одинцово сообщила в полицию о своем великовозрастном сыне-балбесе, уклоняющемся от армии. Матери года надоело изо дня в день наблюдать, как ее неразумное дитя просиживает штаны перед монитором , проживая свои годы за за CS:GO, и она решила, что армия поможет исправить ситуацию. Более убедительной причины прислать повестку 22-летнему уклонисту у сотрудников военного комиссариата и быть не могло, поэтому в скором времени парнишка несомненно примерит новую форму.



