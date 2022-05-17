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В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет

В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет

Автор:
17 мая 2022 14:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   взрыв   видео   инцидент   мытищи   новости Подмосковья   полиция   расследование   рпг   
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Кроссовер разворотило, два человека пострадали. Но интереснее всего происхождение гранатомёта. Предположительно, он был привезён из Донбасса в качестве трофея.

Сегодня, 17 мая, в Мытищах произошел необычный инцидент - в багажнике легкового автомобиля Kia Sportage, припаркованного в районе дома №11а по улице Крупской, внезапно взорвался ручной противотанковый гранатомёт.


Сначала в пабликах Телеграм-каналов появились фото с места происшествия, после - видео, а уж потом и другие детали этого инцидента.

Как сообщил телеграм-канал Mash, взорвавшееся орудие шведского производства - модель АТ4. "Такие в числе прочих поставлялись на Украину в качестве военной помощи ВСУ.У пострадавших жителей минно-взрывные повреждения". Двух мужчин (один из них - владелец авто и, соответственно, РПГ) осмотрели, одного - госпитализировали.



По последним данным, РПГ может принадлежать 38-летнему майору в отставке Николаю Подображному. Он возил гуманитарную помощь в Донбасс. Сейчас Подображный находится в отделении реанимации с рваными ранами живота, предплечья и кисти. Второй пострадавший - его 52-летний знакомый Виктор Ковтыков от госпитализации отказался, получив медпомощь на месте происшествия.


По информации из других СМИ, напротив, РПГ может принадлежать Ковтыкову. Он в настоящее время числится начальником отдела собраний собственников в МУП "жилищное хозяйство" в Мытищах. Сообщается, что несколько лет назад он работал в администрации города Королёв и даже был осуждён за взятку.


Подробности инцидента выясняются. Правоохранителям предстоит узнать, каким образом РПГ оказался в личном пользовании обычного гражданина РФ. По некоторым данным, он мог быть привезен с Донбасса в качестве трофея.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   взрыв   видео   инцидент   мытищи   новости Подмосковья   полиция   расследование   рпг   
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14  комментариев
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38k
kalinser 2 часа назад
Вот оно "европейское качество"!

Сам по себе сработал!
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505
HalloFreeSpace 47 секунд назад
Не слабовато для него ?
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7k
SuperTroll Полчаса назад
Эхо войны...
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46k
Элек Мек 48 минут назад
Соловьёв намедни в эфире хвалился привезённым из Донбасса гранатомётом,не он случаем?
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13k
Элитный тигр 54 минуты назад
Ну понимаю я - какой-нибудь пистолет редкий, но нахуа гранатомет???
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15k
Роберт Шекли Час назад
Уверен, что не он один такой идиот, который притащит/л подобный "сувенир"
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3
Domino194 Час назад
Сколько сейчас оружия развезут по городам и весям.
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Правильно мне мужики в гаражах говорили, дескать, не бери КИА - у них железо на кузовах слабенькое.
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32k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
что сказать то? зря он это привёз.. вроде взрослый дядька.
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2
Евгений Панкратов 2 часа назад
Трофеи поперли...
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Обалдеть. Этого еще не хватало.
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