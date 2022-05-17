В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет

Кроссовер разворотило, два человека пострадали. Но интереснее всего происхождение гранатомёта. Предположительно, он был привезён из Донбасса в качестве трофея.
Сегодня, 17 мая, в Мытищах произошел необычный инцидент - в багажнике легкового автомобиля Kia Sportage, припаркованного в районе дома №11а по улице Крупской, внезапно взорвался ручной противотанковый гранатомёт.
Сначала в пабликах Телеграм-каналов появились фото с места происшествия, после - видео, а уж потом и другие детали этого инцидента.
Момент взрыва попал на видео
Как сообщил телеграм-канал Mash, взорвавшееся орудие шведского производства - модель АТ4. "Такие в числе прочих поставлялись на Украину в качестве военной помощи ВСУ.У пострадавших жителей минно-взрывные повреждения". Двух мужчин (один из них - владелец авто и, соответственно, РПГ) осмотрели, одного - госпитализировали.
По последним данным, РПГ может принадлежать 38-летнему майору в отставке Николаю Подображному. Он возил гуманитарную помощь в Донбасс. Сейчас Подображный находится в отделении реанимации с рваными ранами живота, предплечья и кисти. Второй пострадавший - его 52-летний знакомый Виктор Ковтыков от госпитализации отказался, получив медпомощь на месте происшествия.
По информации из других СМИ, напротив, РПГ может принадлежать Ковтыкову. Он в настоящее время числится начальником отдела собраний собственников в МУП "жилищное хозяйство" в Мытищах. Сообщается, что несколько лет назад он работал в администрации города Королёв и даже был осуждён за взятку.
Подробности инцидента выясняются. Правоохранителям предстоит узнать, каким образом РПГ оказался в личном пользовании обычного гражданина РФ. По некоторым данным, он мог быть привезен с Донбасса в качестве трофея.
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АНТИФИШКИ
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