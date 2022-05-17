В багажнике авто в Мытищах взорвался ручной гранатомет

По последним данным, РПГ может принадлежать 38-летнему майору в отставке Николаю Подображному. Он возил гуманитарную помощь в Донбасс. Сейчас Подображный находится в отделении реанимации с рваными ранами живота, предплечья и кисти. Второй пострадавший - его 52-летний знакомый Виктор Ковтыков от госпитализации отказался, получив медпомощь на месте происшествия.

По информации из других СМИ, напротив, РПГ может принадлежать Ковтыкову. Он в настоящее время числится начальником отдела собраний собственников в МУП "жилищное хозяйство" в Мытищах. Сообщается, что несколько лет назад он работал в администрации города Королёв и даже был осуждён за взятку.

Подробности инцидента выясняются. Правоохранителям предстоит узнать, каким образом РПГ оказался в личном пользовании обычного гражданина РФ. По некоторым данным, он мог быть привезен с Донбасса в качестве трофея.