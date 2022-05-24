"Русские идут!": шумную вечеринку Мистера Бина британцы приняли за вторжение России и испугались

Актёр кино устроил для своей подруги в честь её дня рождения праздник с салютами и музыкой. Услышав грохот, соседи подумали, что им конец.
Курьезный случай произошел на днях в Великобритании. Актер Роуэн Аткинсон, известный российскому зрителю по главной роли в сериале «Мистер Бин», решил порадовать свою возлюбленную и в честь ее 40-летнего юбилея организовал шумную пирушку. Громыхали салюты, шампанское лилось рекой. Всем присутствующим было весело, а вот жителей городка, в котором происходило действо, обуяла паника.
«На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно. Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: “О боже, русские здесь”. Это было так громко», — поделилась пережитым кошмаром жительница Коутсолдса по имени Шарлин. И она оказалась не одна, кто на время поверил в приход российской армии.
Некоторые горожане жаловались, что в тот вечер пострадали и животные: собаки прятались по укромным местам, коты нервничали.Для этого праздника Аткинсон арендовал целый спа-отель Lucknam Park - на его территории проживают 30 лошадей. И теперь местные жители требуют провести расследование и наказать актера за полученный стресс.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не ссыте! Русские придут тихо! Вы даже проснуться не успеете!
Ибонех!
Испугались они мля, деревенщина.
They are loaded with love,
Oh, oh, oh, Russians are coming,
It feels good on the top.
Oh oh oh Russians are coming,
Only pleasure, no pain.
Oh, oh, oh, Russians are coming,
And they’re coming again. ©
Они полны любви,
О, о, о, Русские идут,
На вершине хорошо.
О, о, о, Русские идут,
Только удовольствие, никакой боли.
О, о, о, русские идут,
И они идут снова.
Джоржия - штат в америке и джоржия - грузия.