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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5891 пост • 729 подписчиков подписаться
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"Русские идут!": шумную вечеринку Мистера Бина британцы приняли за вторжение России и испугались

"Русские идут!": шумную вечеринку Мистера Бина британцы приняли за вторжение России и испугались

Автор:
24 мая 2022 14:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аткинсон   Великобритания   Путин   армия   жалоба   конфликт   мистер бин   политика   соседи   шоу бизнес   
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Актёр кино устроил для своей подруги в честь её дня рождения праздник с салютами и музыкой. Услышав грохот, соседи подумали, что им конец.

Курьезный случай произошел на днях в Великобритании. Актер Роуэн Аткинсон, известный российскому зрителю по главной роли в сериале «Мистер Бин», решил порадовать свою возлюбленную и в честь ее 40-летнего юбилея организовал шумную пирушку. Громыхали салюты, шампанское лилось рекой. Всем присутствующим было весело, а вот жителей городка, в котором происходило действо, обуяла паника.


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«На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно. Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: “О боже, русские здесь”. Это было так громко», — поделилась пережитым кошмаром жительница Коутсолдса по имени Шарлин. И она оказалась не одна, кто на время поверил в приход российской армии.


Некоторые горожане жаловались, что в тот вечер пострадали и животные: собаки прятались по укромным местам, коты нервничали.Для этого праздника Аткинсон арендовал целый спа-отель Lucknam Park - на его территории проживают 30 лошадей. И теперь местные жители требуют провести расследование и наказать актера за полученный стресс.

Источник:

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Метки: Аткинсон   Великобритания   Путин   армия   жалоба   конфликт   мистер бин   политика   соседи   шоу бизнес   
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79  комментариев
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10k
.Атеист. 9 часов назад
Сцуко, страшно им.. нежные какие. А сами реальные войнушки развязывают вместе со своими заокеанскими зеками, и чет даже не думают о том, какого тем, кто под бомбежкой реальной. Салюты вам в ан@л англичане!
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2k
tolikop Час назад
бздят, значит чувствуют вину.
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124k
DeOrio 2 часа назад
Что-то подобное я уже когда-то слышал

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565
Просто прохожий 3 часа назад
Какие же вся таки еп...е на голову европейские двуногие животные. Хотя радует что при слове "Русские" все дрожат, обсираются и становятся на колени.
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1k
Денис Ануфриев 3 часа назад
прочь свои грязные руки от нашего Мистера Бина!
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670
Иванов Петров Сидоров 4 часа назад
Всё так должно и быть. От одного возгласа "Русские идут" у гейропейцев начинается недельная диарея. Понос по-простому.
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8k
a_komolow 4 часа назад
### “О боже, русские здесь”. Это было так громко ###
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не ссыте! Русские придут тихо! Вы даже проснуться не успеете!
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3k
Денис 4 часа назад
Ссыкуны еб...ные! И эти черти угрожают России и собираются с нами воевать?
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63k
Андрей 5 часов назад
А я даже рад: если любой громкий непонятный звук для них означает только начало вторжения России - пусть сильнее грянет буря!
Ибонех!
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7k
babsbaberley 6 часов назад
Тревога не бывает ложной. Тревога бывает учебной. (О.Н.Шматко)
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18k
Alush 6 часов назад
На Донбассе, уже давно собаки не прячутся,а коты не нервничают.
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10k
Zемляк 6 часов назад
Ну, похоже, им пора начинать потихоньку привыкать к грохоту канонады. Ведь если их правительство и урод британский в том чиле не одумается, то всякое может случиться.
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23k
ПаганецЪ 6 часов назад
Форрестол аплодирует с того света.
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4k
Очень Злой 6 часов назад
трепещите мелкобританцы
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22k
weiter 6 часов назад
Симпатичная для англичанки.
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1k
Andrey 6 часов назад
В новый год сигналка машины регистрирует по 99+ предупредительных сигналов за ночь, больше шкала не в состоянии показать.
Испугались они мля, деревенщина.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 7 часов назад
вот дебилы то.....
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5k
leugene 7 часов назад
Нужно было в окно бросаться со словами: "Русские идут!!! Спасайся, кто может!!!"
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4k
dokder 7 часов назад
русский турист прокричавший в американском аэропорту фразу "Алла я в бар!!!",заставил обосраться пятерых полицейских и шестерых охранников
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−1
Газен 7 часов назад
Oh, oh, oh, Russians are coming,
They are loaded with love,
Oh, oh, oh, Russians are coming,
It feels good on the top.
Oh oh oh Russians are coming,
Only pleasure, no pain.
Oh, oh, oh, Russians are coming,
And they’re coming again. ©
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7k
Trenzel2003 7 часов назад
А помните какой шухер был в америке? Ну когда войска России в джоржию вошли.
Джоржия - штат в америке и джоржия - грузия.
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