"Русские идут!": шумную вечеринку Мистера Бина британцы приняли за вторжение России и испугались

«На самом деле сначала это звучало так, будто взрываются бомбы, но потом стали слышны звуки фейерверков, и все стало понятно. Звучит довольно неприятно, но я действительно подумала, когда это началось: “О боже, русские здесь”. Это было так громко», — поделилась пережитым кошмаром жительница Коутсолдса по имени Шарлин. И она оказалась не одна, кто на время поверил в приход российской армии.



