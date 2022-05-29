10 лучших фотографий кошек всех времён

Это 3 часть фото котов, если вам интересно посмотреть на прошлые части, то заходите ко мне в профиль=]
Застукали на горячем.
Ты рано вернулся из командировки!
Любитель переодеваний.
Будьте собой… но при этом старайтесь найти для себя наилучший стиль.
Буханка.
Этот котяра явно смахивает на буханку хлеба. Но что-то подсказывает, что, как говорится, не хлебом единым…
Упс!
Тебя не было весь день! Нам стало скучно.
Наблюдатель.
Ну висит кот в воздухе, что тут такого? Листайте дальше.
Созерцатель.
Если бы у вас была такая симпатичная мордашка, вы бы тратили много времени на то, чтобы просто сидеть и любоваться ею.
Недовольный клиент.
Ну где мой бифштекс с кровью?
Простая кошачья радость.
Пылесос на голове — вот она, истинная кошачья радость.
Каменная постель.
Засну в любом положении!
Сюрпри-и-из!
Всем спасибо за ваши лайки!) Надеюсь, я смог поднять ваш дух и настроение;)
АНТИФИШКИ
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