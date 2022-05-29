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10 лучших фотографий кошек всех времён

10 лучших фотографий кошек всех времён

Автор:
29 мая 2022 19:33
Сообщество : Животные
Метки: Мемы   коты   подборка юмора   смешно   
1191
10

Это 3 часть фото котов, если вам интересно посмотреть на прошлые части, то заходите ко мне в профиль=]

Застукали на горячем.


Ты рано вернулся из командировки!





×
×

Любитель переодеваний.


Будьте собой… но при этом старайтесь найти для себя наилучший стиль.





Буханка.


Этот котяра явно смахивает на буханку хлеба. Но что-то подсказывает, что, как говорится, не хлебом единым…




Упс!


Тебя не было весь день! Нам стало скучно.






Наблюдатель.


Ну висит кот в воздухе, что тут такого? Листайте дальше.






Созерцатель.


Если бы у вас была такая симпатичная мордашка, вы бы тратили много времени на то, чтобы просто сидеть и любоваться ею.





Недовольный клиент.


Ну где мой бифштекс с кровью?





Простая кошачья радость.


Пылесос на голове — вот она, истинная кошачья радость.





Каменная постель.


Засну в любом положении!





Сюрпри-и-из!




Всем спасибо за ваши лайки!) Надеюсь, я смог поднять ваш дух и настроение;)


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Метки: Мемы   коты   подборка юмора   смешно   
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Касьян Пуздой 2 часа назад
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Егор Полминуты назад
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ВЛАДИМИР 10 минут назад
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Павел 15 минут назад
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hairov Полчаса назад
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Василенко Татьяна 2 часа назад
Я не поняла название поста... Кошек всех времен? Фото всех времен? Кстати, кроме спящего котенка - остальные сто раз были на фишках. Автору минус! Жирный!
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Феликс Дзержинский 2 часа назад
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Пишу то, что у меня в голове, поэтом прошу прощения, если как-то кого-то задену своим "творчеством"
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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