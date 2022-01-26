20+ фото с котами, которые ведут себя странно и смешно

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Коты - чудаковатые товарищи, которые порой ведут себя максимально странно. Пользователи форума Reddit создали группу, где делятся снимками своих смешных котеек, поведение которых не поддается объяснению.
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"Раз в год нам приходится брить кота, потому что его шерсть сильно запутывается. Он не очень впечатлен этой процедурой"
"Сандалии - любимая игрушка нашего кота. Пока он не застрянет, и его не надо будет спасать"
"А у моего кота странная привычка - надевать на голову любой пакет, и ходить с ним по дому"
"Иногда я думаю, что коты - это инопланетяне, которые просто приспосабливаются к этому миру"
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