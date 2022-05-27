Подросток в Новосибирске показал удава пятикласснику

Новосибирск — город крайне суровый. И порядки там, справедливости ради, тоже суровые.
Испытал на себе во всех красках 11-летний Глеб.
Глеб жил обычной жизнью пятиклассника, бегал по дворам, собирал листики, и играл в уличные игры с пацанами.
Но современные дети взрослеют гораздо быстрее, и потому когда на пути пятиклассника возник семиклассник Тимур (14 лет), мальчик несколько растерялся.
Да и Тимур оказался с замашками удава Каа. Он пообещал задушить Глеба. Пятиклассник, в свою очередь, дабы не ударить в грязь лицом, ответил прямо: души. Собственно, Тимур и приступил к делу.
В итоге обычными играми с удушением дело не закончилось. Завязалась драка, в итоге которой у парнишки откололся зуб и появилось пару синяков.
Сейчас полиция проводит проверку. Видимо, 14-летний Тимур не в курсе, что в определённых случаях возраст ответственности наступает в 14 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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и то что вы выжили никому в итоге не нужно.
если не дал отпора, тогда это будет продолжаться постоянно
это везде, в тюрьме, в армии, на рабочем месте.
это людская сущность, иначе не бывает.
если обидел старше и сильнее, нет ничего зазорного пожаловаться отцу или старшему брату.
это тоже всегда было и есть, в разных сферах
жалуются только более влиятельным людям, а не папе и брату
И вытягивать удава из Тимура.