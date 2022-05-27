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Подросток в Новосибирске показал удава пятикласснику

Подросток в Новосибирске показал удава пятикласснику

Автор:
27 мая 2022 19:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Двор   Новосибирск   Улица   видео   дети   драка   новости   подростки   разборки   
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Новосибирск — город крайне суровый. И порядки там, справедливости ради, тоже суровые.

Испытал на себе во всех красках 11-летний Глеб.

Глеб жил обычной жизнью пятиклассника, бегал по дворам, собирал листики, и играл в уличные игры с пацанами.

Но современные дети взрослеют гораздо быстрее, и потому когда на пути пятиклассника возник семиклассник Тимур (14 лет), мальчик несколько растерялся.

Да и Тимур оказался с замашками удава Каа. Он пообещал задушить Глеба. Пятиклассник, в свою очередь, дабы не ударить в грязь лицом, ответил прямо: души. Собственно, Тимур и приступил к делу.

В итоге обычными играми с удушением дело не закончилось. Завязалась драка, в итоге которой у парнишки откололся зуб и появилось пару синяков.

Сейчас полиция проводит проверку. Видимо, 14-летний Тимур не в курсе, что в определённых случаях возраст ответственности наступает в 14 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Двор   Новосибирск   Улица   видео   дети   драка   новости   подростки   разборки   
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36  комментариев
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20k
Егор 2 часа назад
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1k
Sergius SPb 6 минут назад
А Тимур из смуглых да?
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
Может быть мои слова кому-то покажутся странными или жестоко-нетолерастными, но среди подростков и детей лет 12-13 или около подобные разборки почти норма. Такое было есть и будет. Тут, конечно, не всё просто. и роль родителей (учителей мало кто уважает, но елси настоящие. то и их) очень велика. Уж очень в таком возрасте проявляется и десткая дурная жестокость, и многое что ещё наоборот доброе, что может сильно повлиять на всю дальнейшёю жизнь. Вот я влез поумничать, а даже не знаю что сказать толком. Тут надо разбираться в нбансах и попробовать сначала понять. а потом уж выводы делать.
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195
Вова Фридман Андрей Крылов 4 минуты назад
Меня родители хорошо воспитали, я с 1981, по мере всем помогаю, и сам не [мат]. Но зависит и от ситуации.
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16k
Valiko 43 минуты назад
на слабых и меньших руку поднимать - это всегда было чмо и гопота. В детстве были такие и сам потом вставал за ботаников. Это днище ставить свой лапоть на грудь тех, кто слабее.
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6k
sumrаknn 50 минут назад
только не гуглите "душить змею" или "душить удава"
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1k
Dimon 57 минут назад
Гнида, не мог аккуратно мальчишку положить. Ну или на траве бы делали! Что за поколение!
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363
Васяти Dimon 55 минут назад
Согласен. Так небрежно бросил, уродец мелкий...
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334
Karenovirus 59 минут назад
Дебил подрастает. Как подрастает - тряпкой вытереть.
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551
HalloFreeSpace Час назад
Блин, что с нами старшаки только не делали , в жизни никто не жаловался ...
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6k
Mowgley 2 часа назад
Пора Тимура за удава брать.
И вытягивать удава из Тимура.
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