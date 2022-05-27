Подросток в Новосибирске показал удава пятикласснику

Глеб жил обычной жизнью пятиклассника, бегал по дворам, собирал листики, и играл в уличные игры с пацанами.

Но современные дети взрослеют гораздо быстрее, и потому когда на пути пятиклассника возник семиклассник Тимур (14 лет), мальчик несколько растерялся.

Да и Тимур оказался с замашками удава Каа. Он пообещал задушить Глеба. Пятиклассник, в свою очередь, дабы не ударить в грязь лицом, ответил прямо: души. Собственно, Тимур и приступил к делу.

В итоге обычными играми с удушением дело не закончилось. Завязалась драка, в итоге которой у парнишки откололся зуб и появилось пару синяков.