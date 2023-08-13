Из-за засухи в Испании стали опреснять воду из моря

Ученые настроены пессимистически и утверждают, что подобная смесь станет в ближайшем будущем нормой для жителей Испании. Ну а самим испанцам приходится даже за такую воду платить около 1000 евро в месяц. В целях экономии отключили душ на пляжах, закрыли фонтаны и общественные бассейны.

Власти пока не ограничивают потребление воды людьми, но полив в сельскохозяйственных целях будет в значительной степени запрещен, а использование воды в промышленных и рекреационных целях должно сократиться на 25%.



Из-за сокращающихся объемов водохранилищ на свет стали появляться исторические памятники.