Из-за засухи в Испании стали опреснять воду из моря

Местные власти призывают испанцев экономить воду и не тратить её почем зря.
Такой засухи в стране не наблюдалось уже 60 лет. Последние 4 месяца от отсутствия дождей больше всего пострадали южная Андалусия и Каталония, да так, что власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного водоснабжения в более чем 20 населенных пунктах. А там проживает 25 тысяч человек. Также установлен лимит на потребление воды на человека - не более 200 литров в сутки, хотя еще месяц назад он был в районе 230 литров.
Если в прошлом году практически 95% воды бралось из водохранилищ и подземных вод, то теперь из-за рекордного падения уровня пресной воды в запасниках приходится использовать опресненную морскую воду для бытовых нужд. Она составляет 20% от используемого объема. Столько же получают в результате глубокой очистки уже использованной воды из городских стоков (туалеты, душевые и прочая канализация).
Ученые настроены пессимистически и утверждают, что подобная смесь станет в ближайшем будущем нормой для жителей Испании. Ну а самим испанцам приходится даже за такую воду платить около 1000 евро в месяц. В целях экономии отключили душ на пляжах, закрыли фонтаны и общественные бассейны.
Власти пока не ограничивают потребление воды людьми, но полив в сельскохозяйственных целях будет в значительной степени запрещен, а использование воды в промышленных и рекреационных целях должно сократиться на 25%.
Из-за сокращающихся объемов водохранилищ на свет стали появляться исторические памятники.
Огромный мегалитический комплекс и церковь 11 века стали доступны ученым после падения уровня воды в водохранилище Вальдеканьяс. Получивший название “Испанский Стоунхендж”, круг из десятков мегалитических камней, был обнаружен археологами в 1926 году, но 1963 построили водохранилище, и территория была затоплена. Каменюки были выложены в круг в районе 5000 г. до н.э.
В северо-восточном регионе Каталонии отступающие воды обнажили руины церкви 11 века в затопленной деревне Сант-Рома-де-Сау. Деревня ушла под воду в 1960-х, когда рядом построили плотину. Ранее над поверхностью возвышался только шпиль, теперь же обнажился даже фундамент.
Ученые предполагают, что этой зимой Испании обильных осадков ждать не стоит, так что историкам может выпасть уникальный шанс исследовать еще что-нибудь очень древнее.
Источник:
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Херасе! 18 кубов на семью из 3х человек в месяц!
Мы тратим 11 кубов и то я постоянно ругаюсь на дочку с женой!