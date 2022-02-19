25 невероятных научных фактов, которые взрывают мозг

Некоторые научные факты звучат как бред сумасшедшего — ну разве могут между Землей и Луной поместиться все остальные планеты Солнечной системы? Но это чистая правда, и благодаря пользователям Reddit, которые решили вспомнить самые крышесносные научные факты, теперь нам есть чем пополнить свою копилку знаний.
"Когда вы спите и видите сны, одна часть вашего мозга придумывает историю, а другая наблюдает за событиями и удивляется неожиданным поворотам сюжета".
"Период времени, когда жили динозавры, настолько большой, что при жизни динозавров уже существовали окаменелости динозавров".
3.
"Деревья могут общаться и сотрудничать, используя подземный мицелий. Они могут хранить в нем избыточную энергию для последующего использования, могут обмениваться различными питательными веществами с соседями, чтобы удовлетворить свои потребности, заботиться о своих детях, когда они нездоровы, и даже предупреждать других о распространяющейся болезни или паразите".
"Бегемоты потеют солнцезащитным средством. Они производят "пот", состоящий из красного и оранжевого пигментов. Красный пигмент содержит антибиотик, а оранжевый поглощает ультрафиолетовые лучи".
5.
"Киты поют определенную песню в зависимости от того, где родились, но они учат куплеты других песен от китов, с которыми сталкиваются на протяжении всей жизни".
"Атомы наших тел содержат элементы, которые создаются только в центре звезд, и такие звезды после смерти разносят элементы через сверхновую по всей вселенной и в само наше существование. Мы сделаны из звездной пыли".
"Недавно я прочитал об экспериментах с разделением мозга. Существует процедура лечения тяжелой эпилепсии, при которой соединительные нервы двух полушарий головного мозга перерезаются, в результате чего два полушария больше не могут общаться друг с другом. Эксперимент показывает, что оба полушария могут независимо друг от друга отвечать на вопросы, иметь разные мнения/предпочтения, независимо формировать воспоминания. По сути, это указывает на то, что в мозгу есть два разума. Это просто сводит меня с ума".
"Некоторые виды анестезии не заглушают боль. Они заставляют забыть, что вы ее испытывали".
"Если всю историю Земли сжать до одного дня, люди не появились бы до последней секунды перед полуночью."
"Есть такие медузы под названием Turritopsis dohrnii, которые могут снова становиться молодыми при повреждении или стрессе. Они снова становятся молодыми. Значит, они бессмертны".
"Размер животных до сих пор меня поражает. Можно прочитать, что скат манта достигает 7 метров в длину и весит 3 тонны, но этот факт не поразит вас по-настоящему, пока вы не поймете, что он тяжелее большинства автомобилей".
"Когда вы сбрасываете вес, вы выдыхаете его. Поэтому если человек сбросил 50 килограмм, это значит, что он выдохнул столько же углерода".
"У предмета есть все цвета, кроме того, который вы видите, потому что это единственный цвет, который не поглощается".
14.
"Акулы старше деревьев, а еще деревья почти уничтожили всю наземную жизнь на земле, поскольку раньше не существовало ничего, что могло бы способствовать их разложению, поэтому мертвые деревья покрыли землю и убили всю остальную растительность. Деревья начали разлагаться только после того, как появились грибы".
"Если вы положите по одному из каждого животного в мешок, а затем достанете одно, с вероятностью 1/5 вы вытащите жука".
"Экспоненциальный рост. Если сложить «большой лист» бумаги толщиной 0,1 миллиметра 50 раз, высота стопки более чем в 20 раз превысит расстояние от Земли до Луны".
"Некоторые животные ледникового периода настолько хорошо сохранились в вечной мерзлоте, что ученые обнаружили их со всеми их мягкими тканями, шерстью и органами. Они даже нашли пару мамонтов, в которых все еще была жидкая кровь, и я помню, что один ученый даже попробовал мясо мамонта".
"У слизевиков нет мозга или нервной системы, но каким-то образом они хранят информацию и используют ее для принятия решений. Еще более безумным фактом является то, что они могут сливаться с другими слизевиками и делиться информацией".
"Динозавры жили на другом конце галактики от того места, где мы сейчас находимся".
"«Вояджер-1» летит со скоростью более 48 000 км/ч уже 43 года и находится всего в 20 световых часах от нас".
"Фотографий настоящего времени не существует".
"Все планеты (включая Плутон) можно разместить между Землей и Луной".
"Астронавты на МКС парят не из-за отсутствия гравитации, а наоборот. Они находятся в постоянном свободном падении, падая за горизонт Земли. Гравитация притягивает их к Земле".
"Если всю ДНК среднестатистического человека вытянуть в одну цепочку, она может дотянуться от Земли до Солнца и обратно 248 раз".
"Благодаря туннельному эффекту существует вероятность 1 к 5,2^61, что при ударе по столу молекулы в руке и столе промахнутся мимо друг друга, и рука пройдет сквозь стол".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По-сути это указывает на то, что управление телом хорошо распределено по половинам мозга, а личность размазана по неокортексу обоих полушарий и вычисляется параллельно. По сути это лишний раз демонстрирует, что нейросеть обладает свойствами, сходными с голографией.
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Принципиальным отличием голографии от всех остальных способов регистрации изображения является распределённость информации по всем снятым объектам на всей поверхности датчика, такого, например, как фотопластинка. Поэтому повреждение голограммы, ведущее к уменьшению её площади, не приводит к потере части изображения[3][4]. Каждый осколок разбитой на несколько частей фотопластинки с голограммой продолжает содержать изображение всех снятых объектов[5]. Уменьшается только количество доступных ракурсов, а изображение на слишком мелких осколках утрачивает стереоскопичность и чёткость[6].
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Разделение полушарий позволяет двум полусвязанным нейросетям, по которым были распространены функции личности, продолжить работу в усеченном режиме и эволюционировать раздельно.
Вояджер преоделел не 20 а примерно 18 или 19 световых часов . Для космоса в целом моя поправка имеет такую же важность , как если сравнивать малекулу водорода со всем имеющимся водородом в космосе ( наверное , но это не точно ) , но для нашего вида находящегося на данном витке развития эта погрешность просто невероятно огромна . И этот факт можно записать , как 26 в этой ветке . Ну а что ?! Так совпало .
21:35:39 световых..
Я конечно мог бы начать глаголить , что мол Вояджер 2 имел ввиду . Но не стану этого делать потому что это будет не честно . Имел ввиду Воджер 1 . И был уверен , что максимум 19 световых часов . Просто недавно смотрел лекцию В. Егорова - который "Зелёный кот" . И там он затрагивал эту тему . Лекция относительно свежая вот я и прикинул ... Вероятно он тоже примерно сказал . Ещё раз спасибо за ссылку .