25 невероятных научных фактов, которые взрывают мозг

"У предмета есть все цвета, кроме того, который вы видите, потому что это единственный цвет, который не поглощается".

14.

"Акулы старше деревьев, а еще деревья почти уничтожили всю наземную жизнь на земле, поскольку раньше не существовало ничего, что могло бы способствовать их разложению, поэтому мертвые деревья покрыли землю и убили всю остальную растительность. Деревья начали разлагаться только после того, как появились грибы".