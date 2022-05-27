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Вещи из прошлого, которые можно считать настоящими сокровищами

Вещи из прошлого, которые можно считать настоящими сокровищами

Автор:
27 мая 2022 09:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи из прошлого   Прошлое   вещи   интересно   раритет   фото   
2051
16

Вещи из прошлого перестают быть просто вещами. Для кого-то они могут быть ненужным хламом, но на самом деле это настоящие сокровища, которые сохраняют следы истории.

След лапы, который сохранился на сто лет, или воздух в шарике, который помнит времена до пандемии, а может, кружка-мерч мультсериала, который выходил в прошлом веке — от всего этого захватывает дух. Мы собрали для вас фотографии подобных предметов.


У меня есть калькулятор Twix 1984 года

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Просматривая старые книги в доме моих родителей, я нашёл фотографию Дракулы, подписанную от руки

Я нашла эти приглашения на день рождения за каминной полкой моих родителей. Их дом был построен в 1883 году

Разбирая старый кирпич, оставшийся от нашего таунхауса 1890-х годов, наткнулись на это

Вот так отпечаток чьей-то лапы попал в историю!


Нашёл книгу в задней комнате моего подвала. Ей 187 лет

Неоткрытая коробка колечек «Millenios» из 2000-го

Свекровь дала моему мужу бутылку лосьона 1985 года

У меня есть подстаканник мультсериала «Байки хранителя склепа» из 1995 года

Складные солнечные часы/компас, принадлежавшие моему прапрадедушке

Этому гигантскому рулону туалетной бумаги больше 30 лет

Брелок-календарь на 50 лет

У меня есть все 5 кукол Spice Girls 1997 года, всё ещё в коробках

Мама прислала мне это фото нашего семейного музея мобильных телефонов

Этот воздушный шар у меня уже как минимум 3 года, а это значит, что в нём воздух до коронавируса

Убирался в доме моего покойного дедушки и наткнулся на это

Источник:

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Метки: Вещи из прошлого   Прошлое   вещи   интересно   раритет   фото   
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15  комментариев
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4k
sedoisever 2 часа назад
Автор уверен, что бумага именно туалетная?
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0
4k
Олег Данилов Час назад
Самое старое
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2k
мозгOFF Час назад
Кто знает,как год определить?
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988
BarbossaG Час назад
Alcatel (Мыльница) прослезился!)
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1k
Игорь Меншиков Час назад
Нокия 6630 туда не вписывается, один из первых смартфонов на базе symbian
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27k
Vazari 2 часа назад
В домах, в которых проживают одни и те же семьи несколько поколений, старинных вещей пруд-пруди. Я вырос в доме, который построил мой прадед в конце 19-го века. Там, спустившись в подвал, можно обеспечить экспонатами небольшой музей.
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