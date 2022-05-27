Вещи из прошлого, которые можно считать настоящими сокровищами

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Вещи из прошлого перестают быть просто вещами. Для кого-то они могут быть ненужным хламом, но на самом деле это настоящие сокровища, которые сохраняют следы истории.
След лапы, который сохранился на сто лет, или воздух в шарике, который помнит времена до пандемии, а может, кружка-мерч мультсериала, который выходил в прошлом веке — от всего этого захватывает дух. Мы собрали для вас фотографии подобных предметов.
У меня есть калькулятор Twix 1984 года
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Просматривая старые книги в доме моих родителей, я нашёл фотографию Дракулы, подписанную от руки
Я нашла эти приглашения на день рождения за каминной полкой моих родителей. Их дом был построен в 1883 году
Разбирая старый кирпич, оставшийся от нашего таунхауса 1890-х годов, наткнулись на это
Вот так отпечаток чьей-то лапы попал в историю!
Нашёл книгу в задней комнате моего подвала. Ей 187 лет
Неоткрытая коробка колечек «Millenios» из 2000-го
Свекровь дала моему мужу бутылку лосьона 1985 года
У меня есть подстаканник мультсериала «Байки хранителя склепа» из 1995 года
Складные солнечные часы/компас, принадлежавшие моему прапрадедушке
Этому гигантскому рулону туалетной бумаги больше 30 лет
Брелок-календарь на 50 лет
У меня есть все 5 кукол Spice Girls 1997 года, всё ещё в коробках
Мама прислала мне это фото нашего семейного музея мобильных телефонов
Этот воздушный шар у меня уже как минимум 3 года, а это значит, что в нём воздух до коронавируса
Убирался в доме моего покойного дедушки и наткнулся на это
Источник:
АНТИФИШКИ
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