16 необычных предметов обихода из прошлого

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Многие из этих вещей для нас теперь выглядят странно, и с первого взгляда даже сложно понять, для чего же они вообще применялись. Давайте разбираться!
Каждый день мы пользуемся разными предметами обихода и радуемся их удобству и полезности. Но подобные вещи, здорово облегчающие жизнь, существовали и в прошлом — и многие из них могут посоревноваться со своими современными аналогами по части необычности и продуманности!
С помощью таких ложек заваривали чай в конце 19 века
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Приспособление, с которым удобно сушить одежду на верёвке прямо в комнате
Китайская шкатулка для украшений — благодаря такой форме бусы не путались
Письменный набор: стержень для пера + небольшой ящичек для чернил
А это точно придумал любитель многозадачности: с таким столом можно читать несколько книг одновременно
Электрическая утка? Но зачем?
Такие фигурки использовались для включения света — достаточно было потрогать утиный хвостик. Вот так раньше развлекали гостей!
Французский держатель для флаконов с парфюмом
Такую ёмкость использовали, чтобы сметать туда со стола крошки и золу
Такой предмет мебели помогал держать в порядке газеты и журналы
Первый продукт компании Sony! Рисоварка 1946 года
Детский ночник — внутрь нужно было поместить свечу
А вам бы было легче уснуть под таким взглядом?
Итальянская бутыль, в которой подавали напитки
Без такой штуки было не обойтись, если вы хотели прочистить дымоход
Говорите по телефону, но надо отвлечься? Положите трубку на музыкальный проигрыватель, чтобы собеседник не скучал
Непривычный для нас вид сахарницы
Газовый обогреватель 50-х годов
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