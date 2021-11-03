16 необычных предметов обихода из прошлого

Каждый день мы пользуемся разными предметами обихода и радуемся их удобству и полезности. Но подобные вещи, здорово облегчающие жизнь, существовали и в прошлом — и многие из них могут посоревноваться со своими современными аналогами по части необычности и продуманности!

С помощью таких ложек заваривали чай в конце 19 века