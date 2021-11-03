FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6195 постов • 725 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
16 необычных предметов обихода из прошлого

16 необычных предметов обихода из прошлого (17 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи из прошлого   вещи   интересно   подборка   познавательно   фото   
830
17

Многие из этих вещей для нас теперь выглядят странно, и с первого взгляда даже сложно понять, для чего же они вообще применялись. Давайте разбираться!

Каждый день мы пользуемся разными предметами обихода и радуемся их удобству и полезности. Но подобные вещи, здорово облегчающие жизнь, существовали и в прошлом — и многие из них могут посоревноваться со своими современными аналогами по части необычности и продуманности!


С помощью таких ложек заваривали чай в конце 19 века

×

Приспособление, с которым удобно сушить одежду на верёвке прямо в комнате

Китайская шкатулка для украшений — благодаря такой форме бусы не путались 

Письменный набор: стержень для пера + небольшой ящичек для чернил

А это точно придумал любитель многозадачности: с таким столом можно читать несколько книг одновременно

Электрическая утка? Но зачем?

Такие фигурки использовались для включения света — достаточно было потрогать утиный хвостик. Вот так раньше развлекали гостей!


Французский держатель для флаконов с парфюмом

Такую ёмкость использовали, чтобы сметать туда со стола крошки и золу

Такой предмет мебели помогал держать в порядке газеты и журналы

Первый продукт компании Sony! Рисоварка 1946 года

Детский ночник — внутрь нужно было поместить свечу

А вам бы было легче уснуть под таким взглядом?


Итальянская бутыль, в которой подавали напитки

Без такой штуки было не обойтись, если вы хотели прочистить дымоход

Говорите по телефону, но надо отвлечься? Положите трубку на музыкальный проигрыватель, чтобы собеседник не скучал

Непривычный для нас вид сахарницы

Газовый обогреватель 50-х годов

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи из прошлого   вещи   интересно   подборка   познавательно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Е-Лена 57 минут назад
Ложка для заварки и у меня есть. Только устроена чуть по-иному. Вот такого типа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! Это же гениально: 20+ примеров умного и необычного дизайна Это же гениально: 20+ примеров умного и необычного дизайна 15 удивительных штуковин, которые, оказывается, существуют на самом деле 15 удивительных штуковин, которые, оказывается, существуют на самом деле Удивительные и крутые коллекций, которыми так гордятся их обладатели Удивительные и крутые коллекций, которыми так гордятся их обладатели 16 необычных устройств, которые можно увидеть только в специфических местах 16 необычных устройств, которые можно увидеть только в специфических местах Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22018



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова
0
65
Ее карьеру разрушил несчастный случай: почему ушла из кино красотка Наталья Вавилова
Набирающие популярность в сообществах
И учиться не надо: в России резко вырос спрос на курьеров
0
17
И учиться не надо: в России резко вырос спрос на курьеров
С Последним месяцем Осени! Доброго Всем утра
0
1
С Последним месяцем Осени! Доброго Всем утра
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#животные#картинки#новости#Москва#фотографии#пандемия#актеры
#фото#кино#история#аварии#люди#авто аварии#сарказм#автомир#интересное#дети
#интересно#Россия#дтп#автомобили#подборка#прикол#смешные#приколы#фильм#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться