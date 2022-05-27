«Чёрный квадрат» Малевича: почему это шедевр

Если сегодня он попадёт на открытые торги, его готовы будут купить за 140 миллионов долларов!

Как возникло такое «недоразумение»? Примитивное изображение всеми искусствоведами мира признается шедевром. Они сговорились?

Очевидно, в «Чёрном квадрате» есть что-то особенное. Невидимое обычному зрителю. Попробуем это «что-то» обнаружить.

1. «Чёрный квадрат» не так прост, как кажется.

Это только на первый взгляд кажется, что такой шедевр мог бы создать каждый. И ребёнок, и взрослый без художественного образования.

Ребёнку не хватило бы терпения закрасить одним цветом такую большую поверхность.

А если серьёзно, то и взрослый вряд ли смог бы повторить «Чёрный квадрат», потому что не все в этой картине так просто.

Черный квадрат на самом деле НЕ чёрный

«Чёрный квадрат» на самом деле квадратом не является. Его стороны НЕ равны друг другу. И противоположные стороны НЕ параллельны друг другу.

К тому же «Чёрный квадрат» НЕ совсем чёрный.

Химический анализ показал, что Малевич использовал три самодельные краски. Первая — жженая кость. Вторая — чёрная охра. А третья — ещё один природный компонент … темно-зеленого оттенка. Ещё Малевич примешал МЕЛ. Чтобы убрать эффект глянца, присущий масляным краскам.

То есть художник не просто взял первую попавшуюся чёрную краску и закрасил начерченный квадрат. Как минимум он день потратил на подготовку материалов.

Существует четыре «Чёрных квадрата»

Если бы это была случайно написанная картина, художник не стал бы ее копировать. В течение последующих 15 лет он создал ещё 3 «Чёрных квадрата».

Если вы видели все 4 картины (две хранятся в Третьяковке, одна в Русском музее, ещё одна — в Эрмитаже), то наверняка обратили внимание на то, насколько они НЕ похожи.

Да-да. Несмотря на всю их простоту, они разные. Первый «Квадрат» 1915 года считается самым энергетически заряженным. Все дело в удачном подборе оттенков чёрного и белого, а также в составе красок.

Все четыре картины не похожи ни размером, ни цветом. Один из «Квадратов» больше по размеру (1923 года создания, хранится в Русском музее). Другой — намного чернее. По цвету он самый глухой и всепоглощающий (также хранится в Третьяковке).

Ниже — все четыре “Квадрата”. Разницу по репродукциям сложно понять. Но вдруг это вдохновит вас посмотреть их вживую!