Черепашки-ниндзя из лихих 90-х

На рисунке помимо самих «русских Черепах» можно увидеть Крэнга, шлем Шреддера, отсылку к «Ну, погоди!».

В начале нулевых «Черепашки» имели особую популярность в России, и я до сих пор помню, как мастерил самодельные катаны из проволоки, надевал повязку и сражался с крапивой в деревне. Каждый раз проходя мимо любого канализационного люка, в голове возникала мысль, что где-то там тоже живут мутанты-ниндзя, но немного другие. «Наверное, они бы застали лихие девяностые, тайно борясь с бандитскими группировками», — думалось мне.



Зубков отметил, что идея «русских Черепах» пришла к нему примерно в то же время, что и мысль нарисовать арты о жизни Человека-паука в Сибири. К серии рисунков о «Северном пауке» он рассчитывает вернуться в ближайшее время.

До этого Евгений Зубков публиковал цикл рисунков CARBONGRAD 1999, в котором сочетаются российские образы со стилистикой киберпанка, и арты с курьерами Delivery Club в духе Death Stranding.