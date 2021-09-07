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Черепашки-ниндзя из лихих 90-х

Черепашки-ниндзя из лихих 90-х (5 фото)

Автор:
07 сентября 2021 08:53
Сообщество : Искусство
Метки: 90 года   Евгений Зубков   искусство   рисунок   фото   художник   черепашки ниндзя   
548
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По замыслу Евгения Зубкова, если бы Черепашки-ниндзя родились в вымышленной России 90-х, то ездили бы на автомобиле УАЗ-2206 («буханка»), а из оружия использовали бы не мечи и нунчаки, а автомат Калашникова.

На рисунке помимо самих «русских Черепах» можно увидеть Крэнга, шлем Шреддера, отсылку к «Ну, погоди!».


В начале нулевых «Черепашки» имели особую популярность в России, и я до сих пор помню, как мастерил самодельные катаны из проволоки, надевал повязку и сражался с крапивой в деревне. Каждый раз проходя мимо любого канализационного люка, в голове возникала мысль, что где-то там тоже живут мутанты-ниндзя, но немного другие. «Наверное, они бы застали лихие девяностые, тайно борясь с бандитскими группировками», — думалось мне.


Зубков отметил, что идея «русских Черепах» пришла к нему примерно в то же время, что и мысль нарисовать арты о жизни Человека-паука в Сибири. К серии рисунков о «Северном пауке» он рассчитывает вернуться в ближайшее время.


До этого Евгений Зубков публиковал цикл рисунков CARBONGRAD 1999, в котором сочетаются российские образы со стилистикой киберпанка, и арты с курьерами Delivery Club в духе Death Stranding.



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Метки: 90 года   Евгений Зубков   искусство   рисунок   фото   художник   черепашки ниндзя   
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3k
ride 2 часа назад
Кавабанга!!
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578
да пох 4 минуты назад
В 90 годах не было шаурмы .
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420
WadDad 23 минуты назад
Вот этот робот тоже из какого-то фильма. Вспомнить не могу.
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Сергей Сергеев 52 минуты назад
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Доктор Джонс Час назад
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