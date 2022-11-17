Художник превращает детские каракули в очаровательных монстриков

Один художник по имени Аарон Зенц из США запустил замечательный проект под названием «Monsters Go». В рамках этого проекта он попросил родителей детей со всего мира прислать ему свои рисунки, чтобы превратить изображённых ими персонажей в милейших монстриков. Затея эта настолько всем понравилась, что к нему присоединились и другие иллюстраторы, которые стали предлагать свои варианты эскизов этих чудиков. И, конечно же, каждый из них получился ну просто душечкой!

Просто розовый комочек очарования и милоты