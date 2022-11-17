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Художник превращает детские каракули в очаровательных монстриков

Художник превращает детские каракули в очаровательных монстриков

Автор:
17 ноября 2022 09:50
Сообщество : Искусство
Метки: дети   искусство   каракули   монстрик   рисунок   фото   художник   
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Дети видят мир совсем по-другому, и это уже давно всем известно. Но что будет, если взрослый тоже попытается посмотреть на наш мир глазами ребёнка?

Один художник по имени Аарон Зенц из США запустил замечательный проект под названием «Monsters Go». В рамках этого проекта он попросил родителей детей со всего мира прислать ему свои рисунки, чтобы превратить изображённых ими персонажей в милейших монстриков. Затея эта настолько всем понравилась, что к нему присоединились и другие иллюстраторы, которые стали предлагать свои варианты эскизов этих чудиков. И, конечно же, каждый из них получился ну просто душечкой!


Просто розовый комочек очарования и милоты

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Проект «Monsters Go» был запущен ещё в 2016 году, но вскоре художник прекратил свою деятельность и в его ленте больше не появлялись красочные рисунки детей. Но пандемия в 2020 году всё изменила, и Аарон Зенц вместе со своими коллегами по цеху принялись за старое — перерисовывать детские шедевры и всех радовать своими весёлыми работами.


Яичница с беконом зовёт всех на завтрак

Радужный мотылёк

Пучеглазик

Деловая леди-рыба

А вот и замена королю Джулиану из «Мадагаскара» подоспела

Обычный человек каждое утро выглядит примерно так же

Злодей с волшебной палочкой в лапе

Смущённая печенька

Муха-Цокотуха

Судя по перерисованному изображению, автор решил, что она никакой денежки так и не нашла.


Словно злой гений, который пришёл из мультика Тима Бёртона

Восьмиглазик

А что такое любовь?

Кажется, не мы хотим съесть этот кусочек тортика, а он нас…

Разноцветное чудо

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   искусство   каракули   монстрик   рисунок   фото   художник   
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Ego sum qui sum 16 минут назад
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Liberman 4 минуты назад
кстати, это ненормально, когда дети рисуют глаза о всему телу. отклонения психические у них.
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