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Подождите, пока не узнаете, что он добавил в вашу вакцину: Илон Маск зло поддел Билла Гейтса

Подождите, пока не узнаете, что он добавил в вашу вакцину: Илон Маск зло поддел Билла Гейтса

Автор:
27 мая 2022 06:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   twitter   Вакцина   Илон Маск   билл гейтс   вражда   
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже не в первый раз продемонстрировал, мягко говоря, непростые отношения с миллиардером Гейтсом, довольно саркастично отреагировав на статью о том, что последний финансирует многомиллионную кампанию с целью дискредитировать и *Twitter и самого Маска.

В статье, о которой идёт речь, утверждалось, что фонд Гейтса пожертвовал «сотни миллионов долларов» для кампании по бойкоту Twitter в случае завершения сделки по покупки соцсети Илоном Маском. Согласно материалам, фонд Гейтса профинансировал, в том числе, 11 человек, подписавших открытое письмо с призывом к бойкоту.

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"Какой подлый поступок!" — отреагировал на это Илон Маск. И добавил специально для своих многочисленных подписчиков: “Подождите, пока вы не узнаете, что он добавил в вашу вакцину”.

Гейтс на выпад ответил кратко:

"Твит Маска меня не беспокоит".

Ранее Гейтс раскритиковал Маска за желание приобрести Twitter. Он усомнился в мотивах главы Tesla сделать соцсеть более свободной и констатировал, что «до конца неясно, что собирается делать» бизнесмен.

В общем, ждём продолжения истории.

Интрига в том, решится ли Маск разоблачить сатаниста Гейтса и дать более развёрнутую информацию по добавкам в западные вакцины от ковида, чтобы квалифицировать их как биологическое оружие против человечества.

Ну, по крайней мере, Билл Гейтс точно в курсе всей этой истории с ковидом. Ведь с самого начала пандемии именно он демонстрировал удивительную осведомленность в плане её развития и времени окончания.


*Социальная сеть, запрещенная на территории РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tesla   twitter   Вакцина   Илон Маск   билл гейтс   вражда   
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1  комментарий
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Nikolay 18 минут назад
Выплатил миллионы долларов, чтобы 11 человек подписали открытое письмо с призывом к бойкоту?! А можно я буду 12-м?! Оплату согласен взять рублями, юанями даже тугриками!
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