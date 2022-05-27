Подождите, пока не узнаете, что он добавил в вашу вакцину: Илон Маск зло поддел Билла Гейтса

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже не в первый раз продемонстрировал, мягко говоря, непростые отношения с миллиардером Гейтсом, довольно саркастично отреагировав на статью о том, что последний финансирует многомиллионную кампанию с целью дискредитировать и *Twitter и самого Маска.
В статье, о которой идёт речь, утверждалось, что фонд Гейтса пожертвовал «сотни миллионов долларов» для кампании по бойкоту Twitter в случае завершения сделки по покупки соцсети Илоном Маском. Согласно материалам, фонд Гейтса профинансировал, в том числе, 11 человек, подписавших открытое письмо с призывом к бойкоту.
"Какой подлый поступок!" — отреагировал на это Илон Маск. И добавил специально для своих многочисленных подписчиков: “Подождите, пока вы не узнаете, что он добавил в вашу вакцину”.
Гейтс на выпад ответил кратко:
"Твит Маска меня не беспокоит".
Ранее Гейтс раскритиковал Маска за желание приобрести Twitter. Он усомнился в мотивах главы Tesla сделать соцсеть более свободной и констатировал, что «до конца неясно, что собирается делать» бизнесмен.
В общем, ждём продолжения истории.
Интрига в том, решится ли Маск разоблачить сатаниста Гейтса и дать более развёрнутую информацию по добавкам в западные вакцины от ковида, чтобы квалифицировать их как биологическое оружие против человечества.
Ну, по крайней мере, Билл Гейтс точно в курсе всей этой истории с ковидом. Ведь с самого начала пандемии именно он демонстрировал удивительную осведомленность в плане её развития и времени окончания.
*Социальная сеть, запрещенная на территории РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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