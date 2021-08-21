Новый аксессуар для Tesla Cybertruck превращает его в дом на колесах

Генеральный директор Tesla Илон Маск впервые представил Cybertruck в ноябре 2019 года и, как вы наверняка помните, умудрился разбить два «пуленепробиваемых» окна автомобиля во время презентации.

Прототип появился на улицах Манхэттена в мае этого года, и сотни жителей Нью-Йорка выстроились в очередь перед выставочным залом Tesla, чтобы посмотреть на него.

В июле Маск сообщил, что производство отложено до 2022 года из-за нехватки батарей. Ожидаемая рекомендованная розничная цена составляет от 40 000 долларов до 70 000 долларов (2,9-5,2 миллиона рублей).