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Новый аксессуар для Tesla Cybertruck превращает его в дом на колесах

Новый аксессуар для Tesla Cybertruck превращает его в дом на колесах (11 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2021 08:02
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   tesla cybertruck   ynews   Илон Маск   авто   дом на колесах   изобретения   новости   
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Tesla Cybertruck еще не вышел, а для него уже представили аксессуар CyberLandr стоимостью 50 000 долларов (3,7 миллиона рублей), который превращает электромобиль в настоящий дом на колесах: с душем, плитой, туалетом, сиденьями, которые трансформируются в двуспальную кровать и даже раковиной с голосовым управлением.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tesla   tesla cybertruck   ynews   Илон Маск   авто   дом на колесах   изобретения   новости   
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6  комментариев
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11k
Хью́берт Час назад
Кондиционера не хватает, а так норм.
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閃光 4 минуты назад
Сухой туалет с Wi-Fi и телеком по цене авто? Ну чего, нормально. Голосовое управление освещением опять же - "ЗАНЯТО" орать не придётся, наверное.
Городские приключения обеспечены.
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41k
Соломей 4 минуты назад
Представляю,как он ржёт,думая о тупицах-лохах,которых он разводит на бабло своими гипнерлупами,умными домами,страхолюдскими кубертраками,своими суперсовременными тесла и за стопицотт денег на китайских пальчиковых батарейках,которые сгорают до тла за 30 секунд.
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5k
Ruk Полчаса назад
не взлетит. ибо не красиво
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10k
котегRUS Час назад
Страница из журнала «Юный техник» 1973 год
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