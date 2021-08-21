Новый аксессуар для Tesla Cybertruck превращает его в дом на колесах

Tesla Cybertruck еще не вышел, а для него уже представили аксессуар CyberLandr стоимостью 50 000 долларов (3,7 миллиона рублей), который превращает электромобиль в настоящий дом на колесах: с душем, плитой, туалетом, сиденьями, которые трансформируются в двуспальную кровать и даже раковиной с голосовым управлением.
Генеральный директор Tesla Илон Маск впервые представил Cybertruck в ноябре 2019 года и, как вы наверняка помните, умудрился разбить два «пуленепробиваемых» окна автомобиля во время презентации.
Прототип появился на улицах Манхэттена в мае этого года, и сотни жителей Нью-Йорка выстроились в очередь перед выставочным залом Tesla, чтобы посмотреть на него.
В июле Маск сообщил, что производство отложено до 2022 года из-за нехватки батарей. Ожидаемая рекомендованная розничная цена составляет от 40 000 долларов до 70 000 долларов (2,9-5,2 миллиона рублей).
Создатели CyberLandr заявляют, что дом на колесах для электропикапа Маска сделает его идеальным «для дикой природы и городских приключений». Как и сам автомобиль, это высокотехнологичная разработка.
Когда он не используется, CyberLandr становится полностью невидимым: он складывается внутри задней части Cybertruck и раскладывается одним нажатием кнопки в приложении.
Внутри владельцы смогут насладиться различными удобствами, среди которых полы с подогревом, Wi-Fi и многое другое.
На концептах показана компактная кухня с умным краном и невидимой индукционной плитой под фарфоровой столешницей.
Жилое пространство будет оснащено системой объемного звука, 32-дюймовым телевизором со стриминговыми платформами, такими как Netflix и Amazon Prime, а освещение также управляется голосом.
Те, кто захочет поработать в доме на колесах, смогут воспользоваться спутниковой тарелкой StarLinkTM, которая обеспечит высокоскоростной доступ в Интернет.
Отдельно стоящее кресло с откидной спинкой превратится в кровать размера «queen-size», которая устанавливается над столешницей, а на полу под ней будет достаточно спального места для двоих детей или одного взрослого.
Ванная комната в стиле спа будет оснащена сухим туалетом, самоочищающейся раковиной и душем с пятью режимами.
CyberLandr, разработанный компанией Stream It из Лас-Вегаса, будет весить 1200 фунтов (544 килограмма), раскладываться до 11 футов (3,3 метра) в высоту, учитывая навесное оборудование, будет оборудован солнечными панелями, вырабатывающими 500 Вт энергии, и сможет вместить 150 литров пресной воды.
Лэнс Кинг, один из авторов концепта, придумал его во время пандемии и в конечном итоге воплотил в жизнь вместе с соавтором Биллом Френчем. Концепт представили в апреле, и уже к августу сумма предварительных заказов составила более 80 миллионов долларов США (5,9 миллиарда рублей), сказал Лэнс Business Insider.
Цены на CyberLandr начинаются с 39 995 долларов (2,9 миллиона рублей) для клиентов, которые внесли залог в размере 5000 долларов (около 370 тысяч рублей).
Клиенты смогут установить приспособление для кемпинга самостоятельно, но в CyberLandr заявляют, что установку предпочтительно выполнить на их заводе, который будет расположен «буквально через улицу» от завода Tesla в Гиге, штат Техас, где будет производиться Cybertruck.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Городские приключения обеспечены.