Федя круче: реакция пользователей соцсетей на Тесла Бота

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На прошлой неделе на Фишках вышел пост о Тесла Боте. И пользователи соцсетей (как и фишкяне) разделились на два лагеря: одни стали по-жёсткому троллить Тесла Бота, а другие восхитились очередной задумкой Илона. Заценим самые забавные комментарии?
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