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Федя круче: реакция пользователей соцсетей на Тесла Бота

Федя круче: реакция пользователей соцсетей на Тесла Бота (17 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Tesla   Tesla Bot   Илон Маск   инновации   прикол   реакция соцетей   
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На прошлой неделе на Фишках вышел пост о Тесла Боте. И пользователи соцсетей (как и фишкяне) разделились на два лагеря: одни стали по-жёсткому троллить Тесла Бота, а другие восхитились очередной задумкой Илона. Заценим самые забавные комментарии?

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Метки: Tesla   Tesla Bot   Илон Маск   инновации   прикол   реакция соцетей   
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Наталья Час назад
робот. ага
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5k
Александр Зотов 5 минут назад
мля, т.е. когда Федьку показали - маскодрочеры вылили тонны дерьма и подколов, что это якобы переодетый чел за рулём квадроцикла сидит и т.д., а тут человек в костюме сплясал на сцене и показали манекен и картинку и все радостно верещат)))
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1k
Роман Ронд 21 минуту назад
Лучше бы они дебилы графеновые АКБ на свои самоходки ставить научились, а то тачка с запасом хода 100 км от розетки до розетки это позор.
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45k
doker 53 минуты назад
Человекам пока не стоит боятся терминаторов.
Не придумали батарейку, способную заменить кусок сала.
Все эти автономные роботы будут "дохнуть" через 1-2 часа.
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