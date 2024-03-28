Самые смешные ошибки обеспокоенных защитников животных

«Каждый день в RSPCA проходит по-разному, и наши сотрудники привыкли реагировать на душераздирающие звонки, принимать участие в захватывающих дух спасениях и время от времени сталкиваться с ситуациями, которые вызывают смех, — говорит помощник директора Инспекции RSPCA Дермот Мерфи. — Начиная с мягких игрушек и заканчивая декоративными моделями — наши сотрудники помогли всем.

И хотя в это время года мы все любим посмеяться, здесь есть и серьезный посыл. С каждым годом у нас все больше работы по спасению животных, которые отчаянно нуждаются в нас. Все, кто нам звонил, даже по ошибке, искренне опасались, что животное попало в беду, и мы рассчитываем на то, что люди будут нашими глазами и ушами и сообщат нам, когда, по их мнению, животное страдает. Возможно, эти ошибки — лишь напоминание о том, что нужно внимательнее присмотреться, прежде чем поднимать трубку. Однако, к счастью, такие курьезы случаются нечасто, и мы хотели бы поблагодарить всех, кто находит время сообщить нам о страданиях животных и помогает нам сделать мир добрее».