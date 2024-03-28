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Самые смешные ошибки обеспокоенных защитников животных

Самые смешные ошибки обеспокоенных защитников животных

Автор:
28 марта 2024 13:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бдительность   во дают   зоозащита   и такое бывает   ляпы   ошибки   перепутали   умора   
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После недавнего курьезного случая, когда британка всю ночь выхаживала помпон от шапки, приняв его за больного ежика, представители RSPCA (Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными) рассказали о других подобных ляпах. Набрался довольно внушительный список!


«Женщина с помпоном» не единственная, кто позволил своему похвальному желанию позаботиться о животных взять верх над здравым смыслом. Было и много других людей, которые ошибались, действуя из лучших побуждений.


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Как-то инспектору RSPCA Дейлу Гранту позвонили и сообщили о собаке, привязанной к лодке на канале Гранд Юнион в Хейсе, западный Лондон, которая «скулит и плачет». Обеспокоенный судьбой животного, инспектор рванул его спасать и обнаружил, что к носу лодки привязан игрушечный тигр.


Вот тоже типичный случай: сотрудники RSPCA отправились по вызову в Уоркингтон, Камбрия, после того как женщина решила, что заметила «королевскую кобру» на стуле в своем саду. Спасатель животных Мартин Флетчер прибыл на место и обнаружил, что змея была пластиковой и принесли ее соседские дети. Игрушку вернули ее владельцам.


Сотрудник RSPCA Лиза Миллер была направлена в Вулвич, юго-восточный Лондон, после звонка женщины о птице, запутавшейся в флагштоке. Но когда она прибыла на место происшествия, то обнаружила, что это была не живая птица, а пластиковый отпугиватель птиц.


Сотрудник RSPCA Грэм Хаммонд поспешил на реку Стоур в Дорсете после того, как проезжавший мимо автомобилист сообщил в службу защиты животных, что видел лебедя, застрявшего в электрическом ограждении. Однако когда спасатель прибыл на место происшествия, то обнаружил, что «лебедь» — это белый пластиковый стул, плавающий в воде. Просто оптическая иллюзия!


Сотрудник службы спасения животных RSPCA Шейн Линн был очень обеспокоен, когда ему позвонила женщина и сообщила об утке, застрявшей во льду. Звонившая утверждала, что птица застряла в замерзшем пруду два дня назад и не может сдвинуться с места. Мистер Линн, несмотря на гололед, поехал в Мидлсбро (Северный Йоркшир), чтобы помочь пострадавшей птице — и обнаружил, что это не утка, а пластиковое украшение.


Жители Грэнтэма, Линкольншир, были крайне обеспокоены, когда обнаружили на тротуаре ярко-красного скорпиона. Сотрудник RSPCA по сбору животных Пола Джонс прибыла на оцепленную территорию и обнаружила расстроенных людей, окруживших резиновую игрушку. «Сесил-скорпион теперь мой приятель и составляет мне компанию в дороге», — рассказала Пола.

Одна обеспокоенная женщина сообщила, что в лондонском районе Хакни ей попалась травмированная ящерица. В итоге «ящерица» оказалась жевательной собачьей игрушке в форме слона.


Один обеспокоенный гражданин сообщил о мертвой собаке на крыше церкви в Порт-Толботе, которая оказалась плюшевой игрушкой.


Игрушка была довольно большой и симпатичной. С ней действительно обошлись жестоко!


Обеспокоенные представители общественности сообщили о раненой сове, которая оказалась серой подушкой в форме сердца.


В другом случае жители лондонского района Сток-Ньюингтон сообщили, что кто-то выбросил на улицу шкуру, содранную с кошки. Сотрудники RSPCS побежали проверять и даже нашли «останки», накрытые полотенцем. К счастью, это оказалась всего лишь меховая шапка.


А одна женщина из Уоррингтона, Чешир, пришла в ужас от вида обезглавленного лебедя и позвонила в RSPCA, чтобы сообщить об этом. Но оказалось, что это была пластиковая фигурка. «Мы все посмеялись над этим случаем и, честно говоря, испытали облегчение от того, что это не лебедь, которого постигла ужасная смерть», — говорит инспектор Клэр Фишер.

Был и другой удивительный случай с лебедем: сразу несколько человек сообщили RSPCA о раненом лебеде в Торнтон-ле-Дейл, Северный Йоркшир. Птица якобы не двигалась и не выглядела испуганной людьми или транспортом. Инспектор, приехавший на вызов, долго не мог найти лебедя, пока не понял, что речь идет о группе из пяти декоративных деревянных лебедей, которые были выставлены на Рождество.

Ну и напоследок — кто-то позвонил и сообщил о птице на дереве, которая то ли ранена, то ли «застряла». Что было недалеко от правды, поскольку оказалось, что в ветках дерева застрял воздушный змей.


«Каждый день в RSPCA проходит по-разному, и наши сотрудники привыкли реагировать на душераздирающие звонки, принимать участие в захватывающих дух спасениях и время от времени сталкиваться с ситуациями, которые вызывают смех, — говорит помощник директора Инспекции RSPCA Дермот Мерфи. — Начиная с мягких игрушек и заканчивая декоративными моделями — наши сотрудники помогли всем.


И хотя в это время года мы все любим посмеяться, здесь есть и серьезный посыл. С каждым годом у нас все больше работы по спасению животных, которые отчаянно нуждаются в нас. Все, кто нам звонил, даже по ошибке, искренне опасались, что животное попало в беду, и мы рассчитываем на то, что люди будут нашими глазами и ушами и сообщат нам, когда, по их мнению, животное страдает. Возможно, эти ошибки — лишь напоминание о том, что нужно внимательнее присмотреться, прежде чем поднимать трубку. Однако, к счастью, такие курьезы случаются нечасто, и мы хотели бы поблагодарить всех, кто находит время сообщить нам о страданиях животных и помогает нам сделать мир добрее».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бдительность   во дают   зоозащита   и такое бывает   ляпы   ошибки   перепутали   умора   
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САР Час назад
Первое место у дамы с помпоном.
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34k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
ну женщину с коброй на стуле я вполне понимаю
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30k
Serg2001 Полчаса назад
Кажется я знаю, кто сообщил о раненой сове...
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Damvrot Hohlam 46 минут назад
всегда лучше перебздить чем недобздить .
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