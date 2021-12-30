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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5410 постов • 705 подписчиков подписаться
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Голливудские звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

Голливудские звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса (13 фото)

Автор:
30 декабря 2021 18:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   голливуд   знаменитости   интересное   люди   певцы   слава   
1185
13
Причем, они к этому совершенно не стремились! И как же им это удалось?
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Метки: актеры   актрисы   голливуд   знаменитости   интересное   люди   певцы   слава   
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Мадонна ещё попала бы в книгу рекордов порнохаба,если бы отстрочила у всех кто голосовал на президентских выборах за Хилари Клинтон.
Ссылка youtu.be
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2
Ivan Полчаса назад
Из всех рекордов Гиннеса, потрясают подписчики в инстаграме Дженнифер Энистон, гонорар Джонни Дэппа и действительно крутую роль Сандры Буллок и Оскара, а также умопомрачительный трек Эминема, ну и легенду кино Джеки Чана. Больше всего удивила Энистон и количество слов в треке Эминема. Умеют удивлять)
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Да пошли вы со своими рекордами
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