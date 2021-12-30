Голливудские звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

У него очень своеобразный рекорд. Посе того, как погиб его друг и коллега по фильмам серии "Форсаж", Пол Уокер, Дизель разместил в соцсети пост. Он собрал больше 8 млн лайков. Вот таким вот странным и парадоксальным образом он увековечил память о своем друге. Ставить лайки в таком случае - это странно, однако, конечно же, это не значит, что людям понравилось то, что случилось. Таким образом они выразили свою поддержку и сочувствие.