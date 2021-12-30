Голливудские звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

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Причем, они к этому совершенно не стремились! И как же им это удалось?
Творческие люди чаще попадают в Книгу рекордов случайно, в результате стечения самых разных обстоятельств. Обычно они становятся лидерами в области наград или гонораров, но у некоторых из них рекорды очень даже забавные.
Дженнифер Энистон
А ведь Энистон так долго отказывалась заводить страницу в Инстаграм. Но когда сдалась и зарегистрировалась там, то стала рекордсменкой. После того, как она создала свою страничку на нее подписался миллион людей за 316 минут. Этого никому не удавалось раньше! На странице Дженнифер даже случился небольшой сбой и какое-то время она была недоступна.
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Джонни Депп
К сожалению, сейчас у Деппа дела идут не так хорошо. Но и он оказался в Книге, став самым высокооплачиваемым актером, заработав за год больше 75 млн долларов. Большую часть этих денег ему принесла роль капитана Джека Воробья.
Сандра Буллок
Актриса сумела заработать более 56 млн долларов за год за съемки в фильмах. Она попала в Книгу как самая высокооплачиваемая актриса Голливуда. Превалирующая часть этих денег ей пришла с фильма "Невидимая сторона", а ведь Сандра даже не рассчитывала на успех этого фильма. А он принес ей не только деньги, но и статуэтку "Оскар".
Снуп Дог
Американский рэпер в 2018 году увековечил свое имя в Книге рекордов, приготовив самую большую порцию коктейля в мире.
Он приготовил коктейль Paradise, для чего ему понадобилось 315 литров джина, 156 литров абрикосового бренди и почти 106 литров апельсинового сока. Всю эту красоту Снуп дополнил гигантской трубочкой, розовым зонтиков и арбузом, нанизанным на меч.
Он приготовил коктейль Paradise, для чего ему понадобилось 315 литров джина, 156 литров абрикосового бренди и почти 106 литров апельсинового сока. Всю эту красоту Снуп дополнил гигантской трубочкой, розовым зонтиков и арбузом, нанизанным на меч.
Бен Стиллер
Его рекорд никак не был связан с его актерской карьерой. Не исключено, что этот рекорд уже успели побить . Бен сделал селфи, используя селфи-палку длиной 8 м 56 см.
Дженнифер Лоуренс
А так сразу и не скажешь. Она рекордсменка по сборам фильмов, в которых снималась. Обе части "Голодных игр" собрали, внимание, 1,5 млрд долларов и стала самой кассовой актрисой боевиков. Кто бы мог подумать!
Эминем
Рекорд Эминема достаточно известный, уж кто-кто, а он лучший в скорости произношения слов, причем не просто набором, а осмысленных текстов. Он зачитал 1560 слов за 6 минут и 4 секунды в песне "Rap God".
Мадонна
Поп-королева стала рекордсменкой целых два раза.
1) у нее был самый продаваемый альбом - 300 млн экземпляров;
2) во время съемок в мюзикле "Эвита" Мадонна успела переодеться в самые разные костюмы 85 раз!
1) у нее был самый продаваемый альбом - 300 млн экземпляров;
2) во время съемок в мюзикле "Эвита" Мадонна успела переодеться в самые разные костюмы 85 раз!
Джеки Чан
Его появлению в Книге удивляться нечего. Он самостоятельно исполнил больше всего трюков опасных для жизни. Множество переломов и травм, невзирая на которые он все равно продолжал съемку. Кстати, его второй рекорд, который не так известен - это то, что в серии фильмов "Доспехи Бога" Чан сменил 15 амплуа!
Вин Дизель
У него очень своеобразный рекорд. Посе того, как погиб его друг и коллега по фильмам серии "Форсаж", Пол Уокер, Дизель разместил в соцсети пост. Он собрал больше 8 млн лайков. Вот таким вот странным и парадоксальным образом он увековечил память о своем друге. Ставить лайки в таком случае - это странно, однако, конечно же, это не значит, что людям понравилось то, что случилось. Таким образом они выразили свою поддержку и сочувствие.
Майли Сайрус
Певица оказалась в Книге рекордов целых 4 раза. В 19 лет она попала во все музыкальные хит-парады США с самым большим количеством песен. Потом она стала самым популярным в Твиттере подростком. Потом стала подростком, чьи альбомы раньше всех занимали первые места в хит-парадах. Ну и самая высокооплачиваемая певица в своем возрасте.
Трудяга, что тут скажешь!
Трудяга, что тут скажешь!
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