Голливудские звезды, которые говорят по-русски

Она, как и полагается жительнице Лондона, известная интеллектуалка. Она дочка любимого англичанами Ричарда Бекинсейла, а ее отчим - режиссер популярных телесериалов Рой Баттерсби. После школы Кейт поступила в Оксфорд, однако не доучилась. Но выучила французский и русский, чтобы читать Чехова и Мольера в оригинале. Также актриса обожает Блока и Ахматову, однако Чехов - ее фаворит.

Именно благодаря Чехову она познакомилась с первым мужем, валлийским актером Майклом Шином, когда они репетировали спектакль "Чайка". Но иногда знание языка приводит ее к совершенно неожиданным ситуациям.

Как-то раз она выложила в Инстаграм пародию на сцену из "Чайки", которую она разыграла вместе с мастером, который пришел чинить кондиционер, и оказался русским.

А в одном из фильмов саги "Другой мир" Кейт пьет из самовара кровь. Эту сцену, режиссер и ее тогдашний муж Лен Уайзман, включил в фильм. Ну да, именно этим русские обычно и занимаются.