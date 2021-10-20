Голливудские звезды, которые говорят по-русски

3517
6
Актер должен быть всесторонне развит. Чем больше навыков - тем он востребованнее: езда на лошади, фехтование, экстремальное вождение, иностранные языки...
Голливудские актеры играют не только американских персонажей. Иногда им приходится для роли учить фразы, а то и целые монологи на других языках. Все мы помним незабвенного Шварцнеггера и его "какие ваши доказательства?", произнесенные с максимальным чувством. А кто еще из американских актеров знает русский язык?
Элай Рот
Продюсер нескольких ужастиков и один из актеров "Бесславных ублюдков" сегодня уже и не помнит, почему в средней школе Бостона выбрал для изучения именно русский язык. Возможно, потому что среди его предков есть эмигранты не только из Италии, Австрии, Польши, но и из России. И, кстати, свой фильм "Последнее изгнание дьявола" Элай анонсировал именно по-русски.
×
Элизабет Олсен
Доподлинно неизвестно, насколько хорошо одна из близняшек Олсен знает русский язык. В юности младшая сестра знаменитых близняшек по обмену один семестр училась в Москве, в Школе-студии МХАТ. У нее даже был роман с русским парнем.
Спустя несколько лет, популярный американский комик Конан О’Брайен, в своем телешоу на канале NBC, долго выяснял у Элизабет, как же звучит русский мат. Актриса охотно продемонстрировала свои познания и тогда же заявила, что водка у русских людей - это лекарство от всех болезней.
Спустя несколько лет, популярный американский комик Конан О’Брайен, в своем телешоу на канале NBC, долго выяснял у Элизабет, как же звучит русский мат. Актриса охотно продемонстрировала свои познания и тогда же заявила, что водка у русских людей - это лекарство от всех болезней.
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс в октябре 2015 года привел публику просто в восторг, произнеся двухминутную речь на вполне чистом русском языке. Это произошло на московской премьере фильма "007: Спектр".
Файнс принадлежит к литературно-кинематографическому британскому клану и часто приезжает в Москву и Санкт-Петербург и даже бывал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Вообще, Файнс выучил русский язык, чтобы сняться в фильме Веры Глаголевой по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Актер очень надеялся, что будет сам озвучивать своего персонажа, однако Глаголева все-таки не решилась оставить его голос - из-за акцента.
Но мечта Рэйфа сбылась несколько позже: в 2019 году он выступил режиссером фильма "Нуреев. Белый ворон", где сыграл русского педагога Рудольфа Нуреева и также озвучил его в русском дубляже.
Файнс принадлежит к литературно-кинематографическому британскому клану и часто приезжает в Москву и Санкт-Петербург и даже бывал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Вообще, Файнс выучил русский язык, чтобы сняться в фильме Веры Глаголевой по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Актер очень надеялся, что будет сам озвучивать своего персонажа, однако Глаголева все-таки не решилась оставить его голос - из-за акцента.
Но мечта Рэйфа сбылась несколько позже: в 2019 году он выступил режиссером фильма "Нуреев. Белый ворон", где сыграл русского педагога Рудольфа Нуреева и также озвучил его в русском дубляже.
Джаред Лето
Актер хорошо подучил язык для съемок в "Оружейном бароне", где он в паре с Николасом Кейджем сыграли русских братьев, торгующих оружием. А еще больше он прокачал свои знания, благодаря Гарику Харламову, который очень любит пригнать своих Инстаграм-поклонников в директ голливудских звезд. Именно по его призыву, примерно 20 тысяч русских пользователей написали Джареду, что не хотят, чтобы лето заканчивалось. Дажерд с удовольствием подхватил флешмоб и сделал несколько постов на чистом русском языке. Он даже как-то раз разместил видео, где он отрывается под песню "Дачники" группировки "Ленинград".
Джаред очень любит Россию, когда он приезжает с гастролями в Россию, то выступает не только в СПб и Москве, но и других, более удаленных регионах.
Джаред очень любит Россию, когда он приезжает с гастролями в Россию, то выступает не только в СПб и Москве, но и других, более удаленных регионах.
Кейт Бекинсейл
Она, как и полагается жительнице Лондона, известная интеллектуалка. Она дочка любимого англичанами Ричарда Бекинсейла, а ее отчим - режиссер популярных телесериалов Рой Баттерсби. После школы Кейт поступила в Оксфорд, однако не доучилась. Но выучила французский и русский, чтобы читать Чехова и Мольера в оригинале. Также актриса обожает Блока и Ахматову, однако Чехов - ее фаворит.
Именно благодаря Чехову она познакомилась с первым мужем, валлийским актером Майклом Шином, когда они репетировали спектакль "Чайка". Но иногда знание языка приводит ее к совершенно неожиданным ситуациям.
Как-то раз она выложила в Инстаграм пародию на сцену из "Чайки", которую она разыграла вместе с мастером, который пришел чинить кондиционер, и оказался русским.
А в одном из фильмов саги "Другой мир" Кейт пьет из самовара кровь. Эту сцену, режиссер и ее тогдашний муж Лен Уайзман, включил в фильм. Ну да, именно этим русские обычно и занимаются.
Именно благодаря Чехову она познакомилась с первым мужем, валлийским актером Майклом Шином, когда они репетировали спектакль "Чайка". Но иногда знание языка приводит ее к совершенно неожиданным ситуациям.
Как-то раз она выложила в Инстаграм пародию на сцену из "Чайки", которую она разыграла вместе с мастером, который пришел чинить кондиционер, и оказался русским.
А в одном из фильмов саги "Другой мир" Кейт пьет из самовара кровь. Эту сцену, режиссер и ее тогдашний муж Лен Уайзман, включил в фильм. Ну да, именно этим русские обычно и занимаются.
Источник:
Ссылки по теме:
- Марина Зудина прокомментировала рассказы Елены Прокловой об ее многочисленных романах
- Известные мужчины, которые так и не женились после смерти супруги
- Новая возлюбленная Гарика Харламова - копия Кристины Асмус
- Очень атмосферные фотографии мировых знаменитостей
- Актеры Голливуда, которые без ума от России
55
Понравилось55
Новости партнёров
Арни этого не говорил.
В Европе гомосеки
А Америке все толстые
В Англии постоянно туманы
Но мы же не верим стереотипам.