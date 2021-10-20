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Голливудские звезды, которые говорят по-русски

Голливудские звезды, которые говорят по-русски (6 фото)

Автор:
20 октября 2021 16:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   актеры   актрисы   голливуд   знаменитости   люди   слава   
3517
6
Актер должен быть всесторонне развит. Чем больше навыков - тем он востребованнее: езда на лошади, фехтование, экстремальное вождение, иностранные языки...
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Метки: Россия   актеры   актрисы   голливуд   знаменитости   люди   слава   
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1k
александр 2 часа назад
Про Милку забыли

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6k
mH 6 минут назад
Было на тытюбе одно видео где Робин Уильямс произносит на русском, а потом переводит для ведущей в студии какого-то шоу фразу "это йопанные ботинки меня доконают/these [мат] shoes is killing me", ведущая заливается истерическим смехом. И что теперь будем считать что Робин Уильямс говорил на русском? Бред, он может быть и знал пару-тройку фраз, но на русском ни хера не говорил.
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3k
Leo 7 минут назад
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8k
Sapsan 8 минут назад
Пожалста йобтвоймать )

Ссылка www.youtube.com
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3k
leto2016 Полчаса назад
Олсен Элизабет просто красавица. сейчас пост дальше буду смотреть)))
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13k
Андрей Ватрушкин 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
ZmeyUA 41 минуту назад
Мила Кунис знает
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642
игорь 54 минуты назад
что за пост ни о чем, знание трех матов и нескольких слов люблю, пожалуйста и спасибо не делает человека знатоком русского языка в интернете можно найти видео с тем как они говорят по-русски и сразу станет понятно их уровень.
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11k
Kucher Час назад
Денни Де Вито забыли. Он тоже русский знает.
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
"Все мы помним незабвенного Шварцнеггера и его "какие ваши доказательства?"

Арни этого не говорил.
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9k
Cornho 2 часа назад
Только Рэйфа Файнса знаю, остальные имена ни о чём не говорят.
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3k
Wertos 2 часа назад
У Кейт Бекинсейл на футболке реально "Глубокая глотка" написано ? Или там "deep throme", собственно тоже как то не очень ))
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424
konstantinkaz2016 2 часа назад
Лизочка Олсен уххх
Ссылка m.youtube.com
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424
konstantinkaz2016 Lefterov Час назад
В России алкаши и матершинники
В Европе гомосеки
А Америке все толстые
В Англии постоянно туманы
Но мы же не верим стереотипам.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Кейт - красотка. Как настоящая русккая, она пьет кровь. Правда, не из мужа, а из самовара. Пока.
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1k
александр 2 часа назад
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